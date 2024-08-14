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Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году

Есть хорошая поговорка — "старый конь борозды не портит", и часто она применима к видеокартам. И это позволит нам сэкономить весьма приличную сумму.
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Долгие годы для тех геймеров, что сами апгрейдят свои игровые ПК и тратят на это разумные суммы, не существовало проблем с выбором комплектующих. Они выбирали процессор и видеокарту следующего поколения и получали примерно за те же деньги большую производительность, энергоэффективность и новые функции, нужные для самых свежих игр. Если среди процессоров одними из самых оптимальных по соотношению цены и производительности для игровых систем уже много лет остаются Core i5 и Ryzen 5, то среди видеокарт это будут модели с цифрой "6" в индексе.

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Причем подобной нумерации средних игровых моделей видеокарт, которые справляются с самыми новыми играми за весьма умеренную цену, уже более 20 лет, достаточно вспомнить ATI Radeon 9600 PRO и GeForce FX 5600, вышедшие в далеком 2003 году. Но иногда эта система дает сбой, и геймеры в новом поколении видеокарт с цифрой "6" получают настолько мало прироста производительности, что встает вопрос — а не лучше ли взять более дешевую видеокарту прошлого поколения, чем спорную новинку? Одним из таких случаев был выход модели GeForce GTX 960 в 2015 году, пришедшей на смену GeForce GTX 760.

Новинка получила в два раза более узкую шину видеопамяти, 128 против 256 бит, одинаковый ее объем в 2 ГБ на самых массовых версиях видеокарт (хотя были и GeForce GTX 960, и GeForce GTX 760 с 4 ГБ видеопамяти). Единственное, в чем была хорошая новинка, так это в энергоэффективности — ее TDP составлял всего 120 ватт, против 170 ватт у предшественницы. Ну а производительность выросла буквально на единицы процентов и без мониторинга понять, на какой видеокарте вы играете — новой GeForce GTX 960 или "устаревшей" GeForce GTX 760 было попросту невозможно.

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Думаю, многие читатели, следящие за современным рынком видеокарт испытали сейчас самое настоящее чувство дежавю, ведь сегодня в продаже есть две модели с цифрой "6" в индексе, причем даже с очень схожим энергопотреблением — 170 и 115 ватт. Это GeForce RTX 3060 и пришедшая ей на смену GeForce RTX 4060 — и у новинки все хорошо с энергоэффективностью, это весьма холодная видеокарта. Если, конечно, не покупать модели с самым дешевым охлаждением, а за этим надо следить, ведь производители стали выпускать особые модели с удешевленной системой охлаждения, которая едва способна отвести 115 ватт, например, Palit GeForce RTX 4060 Infinity 2 OC.

В прорези виден простой цельный алюминиевый радиатор, хотя внешне видеокарта очень похожа на Palit GeForce RTX 4060 Dual OC

Но главная проблема GeForce RTX 4060 — это всего лишь 8 ГБ видеопамяти, а ведь у GeForce RTX 3060 ее было на треть больше, 12 ГБ, да еще и на более быстрой 192-битной шине. И все бы ничего, выйди эта видеокарта три года назад, когда играм в народном разрешении 1920х1080 хватало 8 ГБ кадрового видеобуфера. Но сегодня этого объема хватает впритык, а задействование трассировки лучей и кадрового генератора на GeForce RTX 4060 отъедает дополнительную часть видеопамяти. И в некоторых играх старушка GeForce RTX 3060 выигрывает в производительности не только у GeForce RTX 4060, но и у более мощных видеокарт с 8 ГБ видеопамяти. Например, такие результаты получились у канала I2HARD в игре Doom Eternal, где GeForce RTX 3060 обошла даже GeForce RTX 4060 Ti.

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Или у не менее авторитетного канала Hardware Unboxed в игре Hogwarts Legacy, где GeForce RTX 3060 обошла не только мощнейшую GeForce RTX 3070 Ti, но быструю модель от AMD c 12 ГБ видеопамяти — Radeon RX 6700 XT. И таких игр, которым мало 8 ГБ даже в разрешении Full HD в следующем году будет все больше и больше.

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А такие результаты заставляют крепко задуматься при выборе видеокарты, ведь компания Nvidia не очень щедро отсыпала видеопамяти и гораздо более мощным видеокартам с цифрой "7" в индексе. 12 ГБ видеопамяти у GeForce RTX 4070 — это не так уж и много, ведь эти видеокарты часто берут для игр в разрешении 2560х1440, которое предлагает гораздо более высокие требования и к объему видеопамяти, и к ее скорости.Еще один параметр, и весьма важный, по которому урезана новинка по сравнению с GeForce RTX 3060 — это количество линий PCIe для подключения, которых всего восемь штук. 


Это не только замедляет GeForce RTX 4060 на старых системах с шиной PCI-Express 3.0, которых еще очень много в строю — достаточно вспомнить платформу AM4. Но еще и усугубляет проблему с нехваткой видеопамяти, когда данные приходится постоянно загружать из ОЗУ. И глядя на все эти проблемы, некоторые геймеры думают — "а ведь GeForce RTX 3060 весьма неплоха и в 2024 году", особенно если в дело вмешивается фактор цены, которая на эту модель за последние месяцы заметно упала. В результате GeForce RTX 3060 показывает не худшее, чем у GeForce RTX 4060, соотношение FPS/рубль, при этом не имея никаких проблем с объемом видеопамяти, которой для разрешения 1920х1080 хватит еще очень и очень надолго. 

Да, эта модель более прожорлива, и поддерживает DLSS только второй версии, без генератора кадров, но для весьма приличной доли геймеров это не имеет особого значения. Кстати, стоит вспомнить и о продукции главного конкурента, компании AMD. Словно сговорившись с Nvidia, она выпустила на рынок видеокарту Radeon RX 7600, которая имеет все недостатки конкурента — малое количество видеопамяти и небольшое количество линий PCI Express. И показывает посредственную производительность в играх с трассировкой лучей, имея в запасе только технологию апскейлинга FSR, которая дает довольно мыльную картинку, за что ее критикуют геймеры. В результате AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, ведь недостатки Radeon RX 7600 не может перевесить даже более низкая цена.

И сегодня я предлагаю найти на Яндекс Маркете недорогую GeForce RTX 3060 и собрать на ней игровой компьютер, который будет актуальным еще лет пять и будет стоит весьма умеренную сумму. А GeForce RTX 3060, кстати, все еще остается самой популярной в мире видеокартой, что мы недавно выяснили в блоге Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam. Но начнем эту сборку мы по традиции, с процессора.

Процессор

В ПК с видеокартой GeForce RTX 3060 мы смело можем брать процессор Ryzen 5 5500 с шестью ядрами — его производительности хватает для всех новых игр, а поддержка только лишь устаревшей шины PCI Express 3.0 для нас некритична.

Кулер процессора

Ryzen 5 5500 — очень холодная и экономичная модель, поэтому кулера ID-Cooling SE-903-SD V3 с тремя теплотрубками хватит даже с приличным запасом, который поможет нам разогнать процессор, доведя его частоты до уровня более быстрого Ryzen 5 5600X.

Материнская плата

Еще одно преимущество, которое мы получаем, ориентируясь на шину PCI Express 3.0 в этой сборке — возможность использовать очень недорогие материнские платы на чипсете AMD B450. Например, Asrock B450M PRO4 R2.0 — отличную модель с радиаторами на всех фазах системы питания, четырьмя слотами DIMM для ОЗУ, двумя разъемами M.2 и приличным количеством разъемов для вентиляторов и подсветки. По сравнению с платами LGA 1700 аналогичной цены это просто роскошное оснащение и функционал.

Оперативная память

Будет довольно непрактично иметь ПК с отличным запасом видеопамяти, но упираться в некоторых играх в недостаток памяти оперативной. Некоторым играм уже тесно в рамках 16 ГБ, а переплата за 32 ГБ столь невелика, что смысла экономить на ОЗУ стандарта DDR4 в 2024 году нет никакого. Поэтому наш выбор — недорогие и отлично разгоняющиеся модули G.SKILL Aegis F4-3200C16D-32GIS с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18-38.

Видеокарта

А вот при поиске дешевой GeForce RTX 3060 на Яндекс Маркете меня ждал неприятный сюрприз — если всего лишь несколько дней назад такие видеокарты можно было найти примерно за 26000 рублей, то сегодня самая дешевая модель — это AFOX GeForce RTX 3060 (AF3060-12GD6H4). Но все равно, это дешевле моделей GeForce RTX 4060 с сопоставимой по качеству системой охлаждения, и, если регулярно мониторить цены на Яндекс Маркете, можно "выловить" GeForce RTX 3060 по хорошей цене. Видимо их расхватывают сейчас как горячие пирожки.

SSD-накопитель

Игры на этом ПК будут устанавливаться на надежный и проверенный временем SSD Kingston NV2 объемом 1 ТБ. Эта модель предлагает сегодня одно из лучших соотношений качества/скорости/объема и цены. Скорость чтения у Kingston NV2 весьма неплоха — 3500 МБ/с, а скорость записи гораздо быстрее, чем у многих бюджетных SSD и равна 2100 МБ/с.

Блок питания

Давайте прикинем, сколько энергии будет потреблять наш компьютер в пике. Процессор — 65 ватт, GeForce RTX 3060 — до 180 ватт, материнская плата, SSD и кулеры — еще ватт 50. В результате получается 295 ватт, а это значит, что добротного блока питания DeepCool PF550, который выдает по линии 12 вольт 528 Вт, хватит с большим запасом. А еще эта бюджетная модель может похвастаться наличием защит OPP, OVP, SCP, сертификатом 80 PLUS Standard и достаточно длинными проводами, которые облегчат сборку ПК.

Корпус

Наш ПК разместится в просторном корпусе ALSEYE Warrior-B, в котором можно организовать отличную продувку, которая не помешает нашей видеокарте. Все-таки 170-180 ватт — это приличный показатель и в этот корпус я бы установил три вентилятора на вдув, и еще два — на выдув. А если посмотреть на цену этого корпуса, то сразу заметно, что стоит он гораздо дешевле популярных моделей, при этом выглядит не хуже, чем корпуса Deepcool серии MATREXX.

Итоги

С картой Пэй стоимость нашей сборки будет равна 66856 рублей, а без нее — 70621 рубля, что довольно умеренно по меркам 2024 года. И, если вы хотите застать комплектующие в наличии по таким ценам, стоит поторопиться, ведь на носу первое сентября и массовые закупки компьютеров и ноутбуков для школьников, что всегда оборачивается ростом цен. А затем, как только цены стабилизируются, наступает период покупки подарков к Новому году и поэтому лучшее время для апгрейда — это весна и лето. Если, конечно, курс рубля по отношению к основным валютам будет высокий.

Нашей сегодняшней сборки хватит еще очень надолго, а все новинки игр можно будет пройти с комфортными 60-ю FPS, но кое-где уже придется возиться с настройками качества графики и задействовать апскейлинг DLSS. У меня сегодня трудится похожая GeForce RTX 3060, и я прекрасно знаю ее возможности в играх. Напишите, а вы готовы купить видеокарту прошлого поколения новой, в магазине? И насколько дешевле для этого она должна стоить по сравнению со свежими моделями? А еще не проходите мимо моих новых блогов — про оптимальные сочетания процессоров и кулеров, и мою попытку собрать игровой бомж-ПК из старых компьютерных комплектующих, валяющихся в шкафу.


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Теги

geforce rtx 3060 geforce rtx 4060 критика игровой пк видеопамять ryzen 5 5500 g.skill aegis kingston nv2 asrock b450m pro4 r2.0 deepcool pf
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