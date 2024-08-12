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7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты

Выбор кулера для современных горячих процессоров — дело очень непростое и сегодня мы разберемся во всех нюансах и подводных камнях.
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Повышение цен на компьютерные комплектующие вынуждает пользователей ПК экономить и тщательно подходить к каждой покупке. Например, если еще несколько лет назад неплохой процессорный кулер можно было купить за 1000 рублей, а продвинутый — за 2000 рублей, то в 2024 году цены выросли почти в два раза, а ассортимент кулеров заметно сократился. И просто переплатить, купив кулер с запасом по отводу тепла, получив его тихую работу и холодный процессор может позволить себе не каждый сборщик ПК. Цены на комплектующие выросли не только из-за роста курса основных валют, но и из-за проблем с поставкой товаров в Россию из-за санкций и пока ждать снижения цен не стоит.

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А учитывая то, что хороший процессорный кулер может работать годами и пережить три и более апгрейда ПК, к его выбору стоит подойти особо тщательно. Например, мой процессор Ryzen 5 5600X охлаждается сейчас кулером ZALMAN CNPS10X Performa+, который я купил 10 лет назад, в 2014 году, и сделал для него крепление для сокета AM4 из комплекта крепежа от другого кулера. А мой Ryzen 5 1600 прекрасно охлаждается еще более старым кулером Ice Hammer IH-4401A, который был куплен в 2008 году и чье простое крепление с помощью пружины и защелок без проблем подошло для сокета AM4.

Прежде, чем подойти к выбору оптимальных кулеров для популярных процессоров, стоит разобраться с некоторым проблемами и нюансами, которые могут вас ждать при попытке охладить современные процессоры, руководствуясь только данными производителя по параметру TDP, указанными в их описаниях на страницах в магазинах. Во-первых, подбирая кулер к процессору, нужно учесть то, что его энергопотребление может заметно отличаться от того, что указано в магазине. Например, очень популярный сегодня шестиядерник Ryzen 5 7600 имеет параметр TDP, равный 65 ваттам, но в реальности его энергопотребление в серьезных программах, типа Blender, переваливает за 90 ватт, а при активации системы авторазгона AMD Precision Boost Overdrive он и вовсе ест около 111 ватт.

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Похожая ситуация и с процессорами от Intel, примерно такими же аппетитами обладает Core i5-13400 с TDP 65 ватт, "кушая" в Blender около 110 ватт. А ведь именно при включении функции авторазгона и ослаблении заводских лимитов современные процессоры показывают те результаты, которые указывают в обзорах. И будет очень неоптимально купить дорогой процессор и не дать ему показать весь максимум производительности из-за слабого кулера, на котором было сэкономлено менее 1000 рублей. Но здесь нужно еще учитывать и возможности системы питания материнской платы, которая тоже может стать ограничителем производительности процессора. Узнать реальное энергопотребление процессоров можно из обзоров на сайтах, посвященных компьютерам и комплектующим, а еще лучше — почитать про опыт реальных владельцев на компьютерных форумах.

Еще одна проблема с отводом тепла от процессоров стала все сильнее проявляться вместе с уменьшением техпроцесса их производства и, соответственно, уменьшения площади их ядер. Одно дело — отвести 100 ватт тепла от крупного чипа, который позволит эффективно работать всем теплотрубкам на кулере. И совсем другое — охладить маленький кристалл, особенно если он разделен на две-три части, как у современных процессоров AMD, использующих чиплетную компоновку.

А если учесть, что в этом случае ядра смещены от центра, то можно получить проблему, когда кулер с веерной конструкцией пластин и круглым основанием будет работать очень неоптимально. Да и самые распространенные кулеры с прямым контактом теплотрубок с крышкой процессора будут здесь не самым идеальным выбором. В результате, пользователи, сменившие процессоры AMD Ryzen 1000-й и 2000-й серии на 3000-ю и 5000-ю жаловались на заметное ухудшение теплоотвода и высокий нагрев процессоров.

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Но, выход процессоров AMD Ryzen 7000-й серии показал, что проблемы с нагревом Ryzen 5000 были только цветочками, а ягодки — увеличение толщины теплораспределительной крышки процессора. Из-за которой охладить Ryzen 7000-й серии стало гораздо сложнее, ведь теперь даже средние модели с шестью ядрами, типа Ryzen 5 7600X, греются почти до 90 градусов под системами жидкостного охлаждения. А если в этой конфигурации процессора и крышки еще и использовать не припой, а термопасту под крышкой, как у Ryzen 5 8400F, то мы получим просто чемпиона по нагреву. Поэтому, выбирая кулер для процессоров платформы AM5, нужно быть готовым к высоким температурам даже под производительными кулерами и СЖО, и в их случаях очень показан андервольтинг.

Главным же показателем эффективности процессорного кулера будет количество теплотрубок, представляющих собой запаянный медный цилиндр с порами, по которым движется легко закипающая и конденсирующаяся на концах жидкость. И только затем на качество охлаждения будет влиять размер теплотрубок, тип их контакта с крышкой процессора — прямой или через медную подошву. А еще — размер радиатора и вентилятора, скорость его вращения и даже тип контакта пластин радиатора с теплотрубками, тут используется пайка или опрессовка. И не стоит забывать про качество термопасты, и с топовыми процессорами экономить на ней не стоит. А дешевые хиты прошлых десятилетий, типа легендарной термопасты КПТ-8, стоит использовать лишь с самыми холодными бюджетными процессорами.

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Итак, руководствуясь этими знаниями, сегодня мы посмотрим на оптимальные сочетания процессоров и кулеров, взяв их цены из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет и начнем с самых бюджетных моделей. В этом блоге мы рассмотрим такие модели процессоров, которые можно эффективно охладить обычными воздушными кулерами, оставив мощные процессоры, которым очень желательна жидкостная система охлаждения, для следующего блога.

Core i3-10100F

Четырехъядерный и восьмипоточный процессор Core i3-10100F стоит сегодня буквально копейки и все еще способен стать основой бюджетного ПК, позволив в связке с видеокартой уровня GeForce GTX 1650 играть во многие новые игры. Core i3-10100F — один из немногих процессоров, который потребляет даже меньше того, что указано в его параметре TDP, примерно около 55 ватт, поэтому ему хватит даже самого простого кулера без теплотрубок. Например, ZALMAN CNPS80F(CN), с радиальным расположением ребер, которое еще и поможет нам охладить цепи питания материнской платы, которые для Core i3-10100F обычно покупаются самые дешевые. 

Core i3-12100F

Core i3-12100F использует аналогичную схему ядер и потоков, как и у Core i3-10100F, но производительность на ядро у него гораздо выше за счет более прогрессивной архитектуры. Выше и энергопотребление, которое может достигать 70 ватт, поэтому для Core i3-12100F уже стоит присмотреться к кулеру с двумя теплотрубками, например, ID-COOLING SE-802-SD V3.

Ryzen 5 5500

Главный конкурент Core i3-12100F в борьбе за кошельки экономных геймеров, шестиядерник Ryzen 5 5500, отличается весьма умеренным энергопотреблением, едва переваливающим за 60 ватт. Но разгон на платформе AM4 весьма прост и доступен даже на недорогих материнских платах, поэтому для Ryzen 5 5500 стоит присмотреться к более производительным кулерам с тремя теплотрубками, например — ID-COOLING SE-903-SD V3 Black.

Ryzen 5 5600

Ryzen 5 5600 стоит дороже Ryzen 5 5500 и это неспроста. В два раза больший объем кэша третьего уровня и более высокие частоты из коробки дают приличный буст производительности. А еще этот процессор поддерживает шину PCI Express 4.0, которая очень нужна современным видеокартам. Он также легко разгоняется и при активации функции AMD Precision Boost Overdrive может потреблять 90 ватт и более, легко догоняя в разгоне своего старшего брата — Ryzen 5 5600X. Поэтому на кулере для Ryzen 5 5600 не стоит сильно экономить и лучше взять ID-COOLING SE-214-XT с четырьмя теплотрубками.

Core i5-12400F

Несмотря на всю популярность процессоров Ryzen 5000-й серии, многие геймеры продолжают покупать процессоры Intel и главным конкурентом Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X остается шестиядерник Core i5-12400F. Если снять с этого процессора все ограничения по энергопотреблению, то его аппетиты достигнут примерно 90 ватт, но охладить его будет проще, чем конкурентов от AMD за счет классической компоновки кристалла. И лучшим кулером для него станет компактный и недорогой QiuZhi QZ800 с тремя теплотрубками.

Ryzen 5 7500F

Шестиядерный хит 2024 года, процессор Ryzen 5 7500F в тяжелых задачах потребляет энергии на уровне Core i5-12400F, но отвести это тепло заметно сложнее и разница между бюджетными и топовыми кулерами на этом процессоре не сильно заметна. Поэтому лучшим выбором для него станет кулер классической конструкции с четырьмя теплотрубками и запасом по теплоотводу, например, ID-Cooling SE-224-XTS WHITE.

Core i5-13400F

Конкурент Ryzen 5 7500F по цене и производительности — Core i5 13400F, уже гораздо прожорливее при снятии лимитов, ведь помимо шести производительных ядер, у него есть и есть еще четыре энергоэффективных. И даже такой параметр, как максимальное тепловыделение на частотах турбо-режима (MTP), как и предел PL2, для этого процессора заявлен компанией Intel как 148 ватт, а для версии с встроенной графикой Intel UHD Graphics 730 — Core i5-13400, и вовсе в 154 ватта. Но здесь компания Intel явно перестраховалась и для этого процессора стоит ориентироваться на энергопотребление в рабочих задачах порядка 110 ватт. А температуры у него гораздо ниже, чем у линейки Ryzen 7000 за счет большого монолитного ядра и тонкой теплораспределительной крышки. Поэтому для Core i5 13400F мы возьмем кулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK, который, кстати, отлично подойдет и для похожей модели следующего поколения — Core i5 14400F.

Выводы

Как видите, в 2024 году для процессоров начального и среднего уровня все еще можно найти довольно недорогие модели кулеров с ценой до 2000 рублей. А если учесть, что в игровой нагрузке тепловыделение будет гораздо ниже, чем в примерах выше, то и температуры, и шум будут заметно меньше. Главное, не забывать, что современным игровым ПК нужен просторный и хорошо продуваемый корпус, чтобы теплый воздух от видеокарты не сильно влиял на температуры процессора.

А каким кулером или системой жидкостного охлаждения вы охлаждаете свой процессор и довольны ли его эффективностью? И позвольте посоветовать вам несколько моих новых блогов: про то, какие проблемы с играми могут возникнуть при сборке очень дешевого ПК, про непростую попытку собрать безвентиляторный компьютер в 2024 году и про подсчет стоимости самой распространенной игровой конфигурации игрового ПК на основе статистики сервиса Steam.

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