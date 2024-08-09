Если вы следите за новинками компьютерных технологий уже много лет, то наверняка помните, как с середины нулевых у многих производителей, как грибы после дождя стали появляться довольно мощные видеокарты с полностью пассивными системами охлаждения. А еще — безвентиляторные блоки питания, созданные с использованием вынесенных радиаторов и теплотрубок, и огромные процессорные кулеры, которые могли работать в полностью пассивном режиме за счет огромной площади рассеивания тепла и большого расстояния между ребрами радиатора.

Были и корпуса, рассчитанные на отвод тепла с комплектующих через теплотрубки на стенки, которые являлись огромными алюминиевыми радиаторами. Одним словом, для любителей тихой работы компьютера тогда был золотой век и собрать ПК с полностью пассивным охлаждением было очень просто, хоть и пришлось бы доплатить за избыточное охлаждение. Главной проблемой любителей тишины в те годы был шум и вибрации от жестких дисков, но это решалось с помощью виброизолирующих боксов, которые еще и отводили тепло от HDD.

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Казалось бы, в наше время собрать такой ПК будет еще проще, ведь нужды в жестких дисках уже нет и можно обойтись абсолютно бесшумным SSD-накопителем, а энергоэффективность процессоров и видеокарт вместе с постоянным уменьшением техпроцесса должна только расти. Но на практике все оказалось очень гораздо сложнее, и попробовав собрать полностью бесшумную сборку игрового ПК из широкого выбора комплектующих на Яндекс Маркете, я понял, что это будет очень непросто. Во-первых, несмотря на постоянный прогресс и рост энергоэффективности, процессоры и видеокарты все чаще становятся гораздо более прожорливыми. Никого уже не удивляет то, что даже шестиядерники среднего уровня производительности от AMD и Intel переваливают в энергопотреблении за 100 ватт, а процессор, который ест 80-90 ватт, уже считается экономичным и холодным.

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На рынке видеокарт похожая ситуация, даже средняя, шестая серия моделей от Nvidia становилась все прожорливее с каждым поколением. GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1660 потребляли 120 ватт, GeForce RTX 2060 — 160 ватт, GeForce RTX 3060 — 170 ватт. Из этой тенденции можно исключить GeForce RTX 4060 с энергопотреблением 115 ватт, но, судя по производительности и объему видеопамяти, компания Nvidia просто сместила почти все индексы в линейке GeForce RTX 4000 и GeForce RTX 4060 должна была называться GeForce RTX 4050 и тогда все встает на свои места. А отвести в пассивном режиме без критического перегрева даже 80-90 ватт довольно сложно, а главное — очень дорого, ведь радиатор понадобится просто огромный. Не говоря уже про быструю видеопамять шестого поколения, которая с трудом охлаждается даже на моделях видеокарт с активными трехслотовыми кулерами.

В-третьих, на современных видеокартах практически стандартом стала полупассивная работа системы охлаждения, когда вентиляторы включаются лишь при достижении чипом температуры в 50-60 градусов, что делает их практически бесшумными в режиме простоя. Ну а во время игры на ПК на шум обращаешь уже гораздо меньше внимания. Подобный режим работы можно легко настроить на процессорном кулере и его вентилятор будет запускаться при определенной температуре. И большинство геймеров вполне устраивает такая схема работы ПК, но конечно же, не всех.

Для того, чтобы понять, насколько раздражающе громким кажется тихий ПК, просто оставьте его включенным на ночь, когда фоновый шум с улицы затихает и в это время начинают быть отчетливо слышимыми даже вентиляторы на минимальных оборотах. А ведь часть геймеров имеет возможность поиграть только ночью, когда домашние уже спят и вот именно им нужен абсолютно бесшумный ПК, не издающий никакого фонового шума. Сегодня мы попробуем собрать такой ПК, переплатив за тихую работу как можно меньше и начнем с выбора процессора.

Процессор

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Выбирая процессор для бесшумного ПК, нужно ориентироваться на реальное энергопотребление, а не на то, что указывает производитель в его характеристиках. И здесь для нашего компьютера есть две привлекательные экономичные модели. Core i3-12100F, который потребляет в тяжелых приложения, таких как Blender, всего около 52 ватт, а в ресурсоемких играх — около 45 ватт. И Ryzen 5 5500, который чуть прожорливее — в Blender он ест 65 ватт, а в играх примерно на уровне Core i3-12100F.

Можно выбрать любой из этих процессоров, но я склоняюсь к Ryzen 5 5500, ведь для него доступен отличный инструмент андервольтинга Curve Optimizer даже на дешевых материнских платах. Да и настройка лимитов энергопотребления и температуры у Ryzen 5 5500 очень просто и эффективна. В результате, потратив пару часов на настройку, с Ryzen 5 5500 мы можем получить более экономичный и шустрый процессор, чем Core i3-12100F, ведь в играх, которые частенько не задействуют более четырех ядер, "камень" от AMD будет отлично бустить после андервольтинга.

Кулер процессора

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Введя на Яндекс Маркете параметры кулера для нашего процессора, и поставив галочку "пассивное охлаждение", я ожидаемо получил нулевой результат. А это значит, что нам потребуется обычный производительный кулер с большой площадью рассеивания тепла, вентилятор на котором будет включаться только при критическом нагреве процессора — 90 градусов и выше. Еще один критерий выбора — просветы для выхода горячего воздуха по бокам, широкое расстояние между ребрами, большое количество теплотрубок и две секции радиатора. Все это есть у кулера Jonsbo CR-2100, который весит аж 900 грамм, но стоит все еще в разумных пределах. Для наших целей на нем будет достаточно оставить только один вентилятор для лучшего рассеивания тепла в пассивном режиме и настроить его старт на минимальных оборотах при достижении процессором высокой температуры.

Материнская плата

Для процессора Ryzen 5 5500 нет смысла гнаться за топовыми материнскими платами на свежих чипсетах, так как он ограничен только шиной PCI Express 3.0, так что вполне хватит платы на чипсете AMD B450. Главное, чтобы были радиаторы на цепях питания, как, к примеру, у Asrock B450 PRO4 R2.0. Несмотря на древний чипсет, эта материнская плата неплохо оснащена — есть два порта M.2, хороший звук и массивный радиатор на южном мосте, а это — именно то, что нужно для нашей сборки.

Оперативная память

У нас будет не супербыстрая сборка, поэтому 16 ГБ оперативной памяти вполне хватит, главное — чтобы на ней были радиаторы. Оптимальная частота ОЗУ для Ryzen 5 5500 — 3600 МГц, поэтому нам отлично подойдет комплект Adata XPG GAMMIX D10 (AX4U36008G18I-DB10) с таймингами 18-20-20-22.

Видеокарта

А теперь можно перейти к главной детали нашей сборки, и наверняка многие читатели уже заранее поняли, что это будет за видеокарта. Это Palit GeForce RTX 3050 KalmX с полностью пассивным охлаждением, которое стало возможно реализовать на GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ видеопамяти. Ведь энергопотребление у этой модели просто смешное — около 70 ватт в пике, а если еще и сделать ей андервольтинг, то оно станет совсем смешным. Конечно, GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ урезали довольно сильно, но ее производительности все равно хватит на то, чтобы пройти новые игры, особенно, если включить DLSS. Кстати, Palit в серии KalmX выпустила последнюю видеокарту довольно давно — это была Palit GeForce GTX 1650 KalmX.

SSD-накопитель

В этом тихом ПК нам не нужна еще одна лишняя точка высокого нагрева, поэтому мы возьмем SATA SSD в старом добром форм-факторе 2.5" — Western Digital Blue WDS100T3B0A. Такие модели практически не нагреваются, а в реальной эксплуатации, а не в бенчмарках, могут оказать предпочтительнее самых дешевых M.2 NVMe SSD, на которых катастрофически падает скорость после исчерпания SLC-кэша. SSD Western Digital Blue WDS100T3B0A в отличие от них отлично держит скорость записи на высоком уровне почти на всем своем объеме.





Блок питания

Неудивительно, что в 2024 году мне не удалось найти ни одной модели безвентиляторного блока питания, но это не беда, так как есть простое решение. Нам понадобится энергоэффективный блок питания с сертификатом 80 PLUS Gold и приличным запасом мощности, оснащенный полупассивной системой охлаждения. Например — Chieftec GPU-750FC мощностью 750 ватт, у которого есть переключатель, переводящий вентилятор в полупассивный режим работы. И с таким запасом мощности он будет годами работать совсем без шума, совсем не сильно греясь, ведь наш ПК будет едва-едва переваливать за черту в 150 ватт энергопотребления. У меня, кстати, уже три года работает именно такой блок питания, и он очень тих даже при работе вентилятора, ведь он вращается всего на 700 об/мин до мощности в 70%, что составляет весьма приличные 525 ватт.

Корпус

Теперь нам осталось найти самый "дырявый" корпус за вменяемую цену, тепло из которого будет свободно уходить вверх, а боковая крышка будет не глухой, а с перфорацией. И надо сказать, что, перерыв весь Яндекс Маркет, я нашел только несколько таких моделей, ведь на рынке просто засилье корпусов с боковой крышкой из закаленного стекла. Это GameMax MeshBox White белого цвета, который практически весь состоит из перфорированных поверхностей — и даже вторая боковая крышка, закрывающая поддон материнской платы, которая обычно полностью глухая. А еще у этой просто шикарный внешний вид и скрытое расположение блока питания.

Итоги

Итак, наш бесшумный ПК готов и с картой Пэй он обойдется вам в 64818 рублей, а без нее — в 67198 рубля. Весьма приемлемая сумма за возможность играть без шума вентиляторов ночью и можно даже прикинуть, сколько мы за это переплатим. За кулер — примерно 2000 рублей, 8000 рублей за блок питания и 4000 рублей за корпус, столько бы мы могли сэкономить если бы собрали обычный бюджетный ПК с Ryzen 5 5500 и GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ. Но учтите, что у нас используется очень качественный блок питания и стильный корпус, который украсит собой любой интерьер. Напишите в комментарии, если найдете на Яндекс Маркете более подходящие для бесшумного компьютера комплектующие. И еще я рекомендую вам прочесть несколько мох блогов, вышедших на днях:

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