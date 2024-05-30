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12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность

Обычно мы покупаем монитор на годы и, похоже, в ближайшее время и очень надолго самым популярным станет разрешение QHD или 2560x1440, сменив Full HD, которому скоро исполнится 17 лет .
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Монитор — это один из самых долговечных компонентов наших компьютеров, который покупается на годы. Хороший монитор вполне может пережить два или даже три апгрейда ПК и часто пользователи меняют его только в том случае, если он выходит из строя. Об этом и свидетельствует статистика игрового сервиса Steam, согласно которой 58.43% геймеров все еще пользуются мониторами с разрешением 1920x1080 или Full HD. Процент геймеров с мониторами 2560x1440 или QHD в 2024 году заметно меньше и составляет 18.9%, а 4K модели выбрали всего 3.81%. Как видите, разрешение Full HD все еще очень популярно даже среди геймеров, которые представляют собой самую активную группу пользователей ПК, часто делающую апгрейды и следящую за технологическими новинками.

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А технологии в компьютерных мониторах сделали серьезный рывок за последние годы — массовыми стали модели с высокой частотой развертки, дающей более плавную картинку. Технологии FreeSync и G-Sync позволяют избежать неприятного разрыва кадров в играх, а скорость отклика игровых моделей наконец-то стала настолько быстрой, что позволяет играть без шлейфов. По сравнению с мониторами прошлых поколений это очень большой прогресс и какой монитор выберет пользователь ПК в 2024 году на замену старому — очень интересный вопрос. И сегодня мы ответим на него, посмотрев на самые популярные мониторы на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Acer Vero RL242YEyiiv

На первом по популярности месте самая недорогая модель из нашего списка — Acer Vero RL242YEyiiv, с разрешением 1920x1080 и диагональю 23.8". Несмотря на столь низкую цену этот монитор может похвастаться матрицей IPS с частотой развертки 100 Гц.

Xiaomi Redmi Gaming Monitor G24

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Еще одна модель с очень демократичной ценой — Xiaomi Redmi Gaming Monitor G24, имеет разрешение и диагональ как у предыдущего монитора, но частота обновления экрана у него уже целых 165 Гц. Это отличный показатель для недорогой модели, а матрица у этого монитора *VA.

Lime G270 Black

Третье место занимает монитор с разрешением 2560x1440 и диагональю 27" — Lime G270 Black. За весьма небольшую цену покупатель этого монитора получит матрицу *VA с частотой развертки в 144 Гц. Это самый доступный по цене монитор с разрешением QHD в нашем списке.

ASRock Phantom Gaming PG27Q15R2A

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Монитор ASRock Phantom Gaming PG27Q15R2A имеет разрешение и диагональ как у предыдущей модели, но стоит уже почти на 9000 рублей дороже. Но, если взглянуть на его характеристики, то сразу становится понятно, что он стоит своих денег. У этой модели есть поддержка стандарта DisplayHDR 400 — базового уровня HDR, качественная *VA матрица, частота развертки 165 Гц и изогнутый экран — это отличный геймерский монитор.

AOC 24G2SAE

AOC 24G2SAE — добротный Full HD монитор с частотой развертки 165 Гц, матрицей *VA и диагональю 23.8". Покупатели хвалят эту модель за качественную матрицу и наличие технологий AMD FreeSync Premium и Flicker Free. Технология Flicker Free снижает усталость глаз за счет отсутствия мерцания подсветки монитора.

LG UltraGear 24GN65R-B

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LG UltraGear 24GN65R-B — еще одна качественная модель с разрешением 1920x1080 и диагональю 23.8", но уже с матрицей IPS-ADS и поддержкой стандарта HDR10.

Xiaomi Redmi Curved Display

Xiaomi Redmi Curved Display единственный UltraWide-монитор в нашем списке, с диагональю 30" и разрешением 2560x1080 — отличный выбор для пользователей ПК и геймеров, которым нужно много видимого рабочего пространства. Такие модели позволят заменить пару мониторов одним, сэкономив место на столе и избавившись от проблем мультимониторных конфигураций.

SAMSUNG S24C330GAI

SAMSUNG S24C330GAI — еще одна классическая и недорогая модель с разрешением Full HD и диагональю 23.8", на основе IPS-матрицы с разверткой 100 Гц.

MSI Modern MD271UL

Самый дорогой монитор в нашем списке явно предназначен для работы, а не для игр. Это MSI Modern MD271UL с разрешением 4K или 3840x2160, но с частотой развертки всего в 60 Гц. У этой модели IPS матрица с глубиной цвета 8bit+FRC, есть поддержка технологий Flicker Free и Adaptive-Sync.

IIYAMA XUB2792QSU-B6

IIYAMA XUB2792QSU-B6 — качественный монитор с разрешением 2560x1440 и диагональю 27", матрицей IPS с поддержкой технологий AMD FreeSync и Flicker Free.

LG UltraGear 27GR75Q-B

LG UltraGear 27GR75Q-B — крутая геймерская модель с разрешением QHD и диагональю 27". У этого монитора есть поддержка стандарта HDR10, матрица IPS с частотой обновления 165 Гц и технологии AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC и Flicker Free.

AOC Gaming Q27G2E/BK

Последняя по популярности модель в нашем списке— AOC Gaming Q27G2E/BK, тоже имеет диагональ 27" и разрешение 2560x1440. Матрица *VA с частотой развертки 144 Гц, технологии Flicker Free и AMD FreeSync Premium — этот монитор отлично подойдет любому геймеру.

Итоги

Как видите, среди покупателей новых мониторов модели с разрешением Full HD уже не так популярны, как среди геймеров, пользующихся сервисом Steam — лишь пять из 12 самых популярных мониторов имеют такое разрешение. Интересно, что моделей с разрешением QHD или 2560x1440 оказалось такое же количество — покупатели голосуют рублем за более четкую картинку с высоким разрешением. Но моделей с разрешением 4K в нашем списке оказалась только одна и это неудивительно, ведь для того, чтобы играть на таком мониторе, нужна очень мощная видеокарта.

И только одна модель — Xiaomi Redmi Curved Display, имеет разрешение 2560x1080 и соотношение сторон 21:9. Пользователи ПК даже в 2024 году отдают предпочтение классическому соотношению сторон 16:9. Стоит отметить и такой факт, что некогда популярные и недорогие матрицы TN полностью уступили место матрицам IPS и *VA, дающим гораздо более сочную и яркую картинку с широкими углами обзора. Половина моделей из обзора имеют диагональ 27", всего пять моделей — диагональ 23.8", и только монитор от Xiaomi может похвастаться диагональю 30".

Пишите в комментарии — а каким монитором пользуетесь вы и собираетесь ли менять его на новую модель? А еще я порекомендую вам прочитать три моих новых блога: 

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