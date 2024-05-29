Выбрать качественную материнскую плату в игровой компьютер — весьма непростая задача. Если слишком сэкономить, то можно потерять функционал, возможность апгрейда процессора в будущем, разгонный потенциал и даже производительность процессора. Да, несмотря на то, что у многих дешевых материнских плат заявлена поддержка мощных процессоров с шестью и более ядрами, их слабая система питания не позволит получить 100% их производительности.

реклама





Но и переплата за дорогую материнскую плату тоже отразится на том, какую производительность выдаст ваш ПК в играх. Ведь деньги, которые могли быть потрачены на более мощный процессор или видеокарту, будут лежать мертвым грузом в материнской плате, которая слишком избыточна для процессора среднего уровня. Сегодня мы с вами посмотрим на самые популярные материнские платы на маркетплейсе Яндекс Маркет и, надеюсь, это поможет вам определиться с выбором самой оптимальной модели. А заодно разберемся в том, какие процессоры стоит ставить на эти модели плат.

ASUS PRIME B660M-K D4

На первом месте по популярности плата ASUS PRIME B660M-K D4 на чипсете Intel B660 для платформы LGA1700. Думаю, многие ожидали увидеть здесь плату для процессоров AMD, но, несмотря на всю их популярность, Intel выбирают очень многие покупатели. ASUS PRIME B660M-K D4 отлично подойдет для игровых сборок на процессорах Core i3-12100F и даже Core i5-12400F, так как система питания у нее оснащена радиатором.

ASRock A620M-HDV/M.2+

реклама





На втором месте по популярности плата ASRock A620M-HDV/M.2+ для платформы AM5, построенная на базе чипсета AMD A620. Несмотря на самый младший чипсет, у этой модели есть радиаторы на системе питания, что позволяет ей справляться с популярными шестиядерниками Ryzen 5 7500F.

MSI B450M PRO-VDH MAX

Сокет AM4 живее всех живых, о чем говорит материнская плата на чипсете AMD B450 — MSI B450M PRO-VDH MAX, которая расположилась на третьем месте. Это качественная модель, которая отлично подойдет для процессоров Ryzen 5 5600, но нужно помнить, что платы на чипсете AMD B450 ограничены только третьей версией шины PCI Express.

MSI PRO B650M-P

реклама





Еще одна модель для процессоров AM5 — MSI PRO B650M-P, на этот раз уже на более "жирном" чипсете AMD B650, в котором больше линий PCI Express, и есть возможности разгона. Такая плата станет отличной основой для сборки ПК с процессором Ryzen 5 7600 или с новинкой со встроенной графикой — Ryzen 5 8600G.

ASUS PRIME B550M-A

На пятом месте опять плата для процессоров AMD — ASUS PRIME B550M-A. Это модель на AM4 сокете и чипсете AMD B550 уже не будет сдерживать новые видеокарты, так как имеет шину PCI Express 4.0. И в паре с процессором Ryzen 5 5600 или даже Ryzen 7 5700X и видеокартой GeForce RTX 4060 станет отличной основой для игрового ПК среднего уровня.

ASRock B650M-H/M.2+

реклама





Плата ASRock B650M-H/M.2+ выглядит как близнец платы ASRock A620M-HDV/M.2+, но построена уже на более продвинутом чипсете AMD B650 со всеми его плюсами. Но, учитывая довольно простую систему питания, с этой моделью стоит ограничиться процессорами Ryzen 5 7500F.

ASRock B550M PRO4

Еще одна модель для процессоров AM4 на чипсете AMD B550 — ASRock B550M PRO4, станет отличной основой для сборки продвинутого игрового ПК даже с мощными процессорами Ryzen 7 5700X3D. Это самая дорогая модель для этой платформы в нашем списке, по цене уже сравнимая с моделями AM5.

MSI PRO H610M-E DDR4

MSI PRO H610M-E DDR4 — самая недорогая модель в нашей подборке, на чипсете Intel H610 для процессоров LGA1700. Несмотря на низкую цену и бюджетное исполнение, эта плата станет отличным выбором для процессоров Core i3-12100F, а несомненным плюсом можно назвать поддержку шины PCI Express 4.0.

ASRock A620M-HDV/M.2

ASRock A620M-HDV/M.2 уже второй раз попадается нам в списке самых популярных плат на Яндекс Маркете, но уже в версии без приставки "+". Различаются эти модели только количеством портов SATA, M.2, USB и наличием радиатора на системе питания, но стоит ли это такой небольшой экономии — решать только вам.

Maxsun CHALLENGER H510M-R

Maxsun CHALLENGER H510M-R — неплохая плата на чипсете Intel H510 для уже многими забытого сокета LGA1200. Но процессоры для него все еще продаются и вместе с четырехъядерником Core i3-10100F на этой плате можно создать ультрабюджетный игровой ПК.

ASUS PRIME B450M-A II

Еще одна модель для сокета AM4 на чипсете AMD B450 — ASUS PRIME B450M-A II, наличие которой в этом списке говорит не только о том, что процессоры AM4 все еще очень популярны, но и о том, что для довольно многих покупателей не важна поддержка шины PCI Express 4.0. Хотя у процессоров Ryzen 5 5600G ее нет изначально и для них эта плата станет оптимальным выбором.

Maxsun CHALLENGER B560M

Maxsun CHALLENGER B560M — еще одна плата сокета LGA1200, на этот раз уже на чипсете Intel B560 и с качественной системой питания, которая справится с шестиядерниками Core i5-10400F. Собирать на таком процессоре новый ПК в 2024 не очень рационально, но вот для апгрейда или на замену вышедшей из строя вполне можно купить эту плату, ведь цена очень невысока.

Итоги

Глядя на список самых популярных материнских плат, можно увидеть, что модели для процессоров AMD доминируют, хотя на первом месте расположилась плата для процессоров LGA1700. Еще нельзя не отметить тот факт, что большинство моделей — 10 из 12, оснащены радиаторами на системе питания, что говорит о том, что покупатели, покупающие плату отдельно, для апгрейда или сборки нового ПК, довольно подкованы в технических вопросах и знают о прожорливом нраве современных процессоров.

Очень бросается в глаза и то, что в этом списке нет ни одной топовой модели для сборки мощных игровых ПК с процессорами, имеющими восемь и более ядер. Доля таких ПК очень невелика и этот список еще раз доказывает это. Интересно то, что платы для сокета AM4 составили треть из нашего списка, несмотря на то, что эта платформа на рынке существует уже более семи лет. Пишите в комментарии, а какую плату из этого списка вы считаете лучшей по соотношению цены и качества? А еще я посоветую вам прочитать три моих свежих блога:

Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу

Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia

Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



