Процессоры Intel и AMD делят весь компьютерный мир на два лагеря и если в случае с видеокартами перейти из одного лагеря в другой очень просто, то собирая себе новый игровой ПК и выбирая его платформу, мы рассчитываем пользоваться им несколько лет. А после того, как вы несколько лет просидели на платформе Intel или AMD, сменить ее становится трудно еще и из-за силы привычки. За 20 лет, которые прошли с покупки моего первого игрового ПК, я несколько раз менял свои предпочтения, выбирая наиболее оптимальные процессоры для своего времени, но вот уже почти пять лет делаю ставку на AMD и сейчас расскажу почему.

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Мое первое знакомство с процессорами AMD в начале нулевых годов было довольно печальным, прочитав в компьютерных журналах о лучшем соотношении цены и производительности, чем у процессоров Intel, я решился на покупку Athlon XP. А этот процессор с открытым кристаллом не прощал ошибок при установке кулера и требовал если не серьезного опыта, то хотя бы совета от тех, кто уже пользовался платформой Socket A. А все более опытные знакомые компьютерщики советовали мне тогда не заниматься ерундой и просто купить Intel Celeron на ядре Tualatin для Socket 370, который и грелся меньше, и в играх показывал отличные результаты, а еще имел классическую металлическую крышку над ядром.

Но я решил сэкономить, выбрав Athlon XP и в результате сколол его кристалл при установке, потеряв очень чувствительную для начала нулевых годов сумму, которую копил несколько месяцев. И в результате мне все равно пришлось купить Celeron, которым я пользовался пару лет. Второе знакомство с AMD было гораздо удачнее и Athlon XP 2500+, купленный буквально за копейки, оставил только приятные воспоминания. А дальше мои апгрейды следовали тенденциям на рынке процессоров, и я старался выбирать самые удачные и недорогие экземпляры, которые позволяли выжать несколько десятков процентов производительности при разгоне.

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Core 2 Duo E7200, а затем Phenom II X4 925 — на этих недорогих процессорах мне удавалось получить более 40% прироста частоты, что было очень заметно в играх даже без мониторинга. Но к 2013 году я решил собрать простой бюджетный ПК и специально купил процессор без приставки "K", чтобы не было соблазна вкладываться в разгон — Core i5-3570, которым пользовался более шести лет. И когда встал вопрос об апгрейде, в 2020 году, я снова сменил платформу, взяв Ryzen 5 1600, который стоил тогда гораздо дешевле конкурентов от Intel, а разгон на нем был бесплатен и не требовал покупки "K"-версии процессора.

За четыре года, что прошли между апгрейдом моего Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X без замены ОЗУ и материнской платы, я успел собрать несколько ПК для знакомых на платформах LGA 1200, LGA 1700 и AM4. И чем больше я настраивал и тестировал разные процессоры, тем сильнее склонялся к продукции AMD, и дело здесь не только в цене и технических характеристиках, но и в парадигме использования, которую эта компания предлагает в отношении своей продукции уже много лет. Сегодня я расскажу, почему выбираю процессоры AMD и начну не с восхвалений продукции "красного" лагеря, а с критики процессоров "синего" лагеря Intel. Ведь именно недостатки процессоров Intel в первую очередь подталкивают многих пользователей к покупке аналогов от AMD.

Высокая цена процессоров Intel

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Решив собрать новый ПК и посмотрев цены актуальных шестиядерников, любой пользователь сразу обратит внимание, что цена на модели Intel заметно выше, чем на аналогичные по производительности от AMD. Core i5-12400F всегда стоил дороже похожего по производительности

Ryzen 5 5600 и иногда разница в их цене составляла почти 4000 рублей. Более дорогие модели продаются хуже, и там продавцы заметно гибче меняют цены в зависимости от спроса, но в 2024 году Intel чаще просит больше за сопоставимую производительность.

Дорогие материнские платы LGA 1700

Предположим, вы решили купить Core i5-12400F, а не Ryzen 5 5600, и готовы доплатить за модель от Intel, но только разницей в цене процессоров ваши расходы не ограничатся. Ведь чтобы Core i5-12400F работал без провалов производительности от троттлинга и перегрева системы питания материнской платы, ему потребуется довольно качественная модель на чипсете Intel B660. Ryzen 5 5600 в этом плане гораздо демократичнее и сможет работать в самой недорогой плате AM4. Да и новые быстрые шестиядерники Ryzen 5 7500F вполне обойдутся платой на чипсете AMD A620 с радиатором, которая будет стоить дешевле аналогичной по оснащению платы на чипсете Intel B660.

Скудный выбор бюджетных моделей

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Если вы решили собрать бюджетный ПК и шестиядерник Core i5-12400F слишком дорог для вас или избыточен для ваших задач, то обнаружите, что выбор актуальных недорогих моделей Intel ограничивается четырехъядерником Core i3-12100F. Новый Core i3-13100F стоит гораздо дороже, а по производительности мало отличается от предшественника. Собирать же в 2024 году ПК на давно устаревшем сокете LGA 1200 — занятие довольно спорное. Ассортимент бюджетных моделей AMD с шестью ядрами для платформы AM4 намного богаче — Ryzen 5 5500, Ryzen 5 4600G с неплохой встроенной графикой. Не говоря уже о популярном Ryzen 5 5600G, игровых возможностей которого хватит даже для некоторых новинок на минимальных настройках графики, не говоря уже о старых или нетребовательных играх. Да и совсем старых бюджетных моделей процессоров AM4 с четырьмя ядрами продается множество — на любой вкус и кошелек.

Высокое энергопотребление

Собравшись покупать производительный ПК на платформе Intel, стоит сразу приготовиться раскошелиться еще и на водяное охлаждение. Если Core i5-12600K потреблял около 120 ватт в реальной нагрузке, то Core i5-13600K — почти 160 ватт, а новенький Core i5-14600K — уже почти 180 ватт. И это процессоры со всего шестью производительными ядрами, даже прожорливый по меркам AMD восьмиядерник Ryzen 7 7700X ест в тяжелых задачах менее 150 ватт.

Платный разгон

И, наконец, последняя и одна из самых главных претензий к процессорам Intel последних лет — платный разгон, причем не только процессоров, но даже оперативной памяти. Купив процессор платформы LGA 1700 без индекса "K", вы получите жёстко зафиксированное напряжение System Agent, которое заметно ограничивает возможности разгона памяти или использования высокочастотных модулей ОЗУ. Процессоры Ryzen гораздо привлекательнее и гибче в плане разгона и тонкой настройки, и дорогая материнская плата для этого не потребуется, даже для бюджетных ПК на платформе AM4 достаточно модели на чипсете AMD B450.

Итоги

Вот такие причины вызывают у меня разочарование в современных процессорах Intel, и если бы я покупал игровой ПК себе зимой 2024 года, то выбрал бы недорогой, шустрый и достаточно экономичный процессор Ryzen 5 7500F и платформу AM5. Да и в будущем наверняка сделаю ставку на AMD, ведь никаких предпосылок к тому, что процессоры Intel станут дешевле, экономичнее или получат доступный разгон — нет. Они доминируют на рынке, и доля процессоров Ryzen на десктопах только приближается к 20 % в 2024 году, а монополист может диктовать свои условия и цены. Пишите в комментарии, а как вы относитесь к современным процессорам Intel и AMD?

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