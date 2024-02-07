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Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ

Наконец-то появилась новая видеокарта от Nvidia, которая отлично вписывается в бюджетные сборки по соотношению цены и производительности.
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Довольно долгое время геймеры, решившие собрать бюджетный игровой ПК, сталкивались с такой проблемой, что выбрать оптимальную видеокарту в него практически невозможно. Довольно шустрые GeForce GTX 1660 SUPER давно исчезли с полок магазинов, да еще были слишком дороги, а GeForce GTX 1630 и GeForce GTX 1050 Ti слишком слабы для современных игр. Бюджетные модели от AMD — Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400, имеют ахиллесову пяту в виде всего четырех линий PCI Express. Эти видеокарты на ПК с версией шины 3.0, которых большинство в бюджетном сегменте, заметно теряли в производительности, особенно если четырех гигабайт видеопамяти игре мало, и она активно использует шину PCI Express.

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Оставалась только GeForce GTX 1650, одна из самых популярных видеокарт в Steam, но которая вышла почти пять лет назад и с трудом справляется с требовательными играми даже на минимальных настройках графики. И вот, наконец-то, впервые за несколько лет Nvidia выпускает бюджетную видеокарту, которая, похоже, станет новым хитом бюджетных сборок. Это GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ видеопамяти, которая за счет урезанного чипа потребляет всего 70 ватт и обходится без дополнительного питания. Производительность новинки в играх меньше, чем у обычной GeForce RTX 3050 примерно на 20%.

Но главный плюс модели — низкая цена, которая даже на старте продаж на одном уровне с GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT, про которые теперь можно смело забыть, ведь они медленнее и имеют меньший объем идеопамяти. А еще у GeForce RTX 3050 6 ГБ есть технология DLSS 2.0, которая даст отличный прирост в играх, не сильно мыля картинку. Видеокарта очень нетребовательна к блоку питания и позволит собрать недорогой, тихий и холодный ПК, который будет справляться с новинками игр, пусть даже и на минимальных и средних настройках графики. И сегодня мы соберем такой ПК, подобрав оптимальные комплектующие из ассортимента магазина Регард и начнем с процессора.

Процессор

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Нам будет важен каждый процент производительности в играх, поэтому сборку желательно делать на процессоре и материнской плате, поддерживающих шину PCI Express 4.0. А это значит, что популярный шестиядерник от AMD — Ryzen 5 5500, нам не подходит, ведь вместе с платой на чипсете AMD B550, имеющий четвертую версию шины, сборка получится слишком дорогой. Да и сам Ryzen 5 5500 стоит уже дороже 10000 рублей. К счастью, его главный конкурент — быстрый четырехъядерный Core i3-12100F все еще стоит дешевле 9000 рублей, его мы и возьмем в эту сборку.

Кулер процессора

Процессор Core i3-12100F не горячий и может обойтись недорогим кулером, но, если вы хотите собрать тихий ПК, стоит немного доплатить и взять модель с парой теплотрубок, например, DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0.

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Материнская плата

Core i3-12100F нетребователен и к системе питания материнской платы, поэтому можно смело брать любую модель на чипсете Intel H610, главное, чтобы у нее был разъем M.2 для быстрых SSD-накопителей. Мы возьмем ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0, бюджетную плату, которая, тем не менее, имеет все, что нужно нашему ПК и вы не будете чувствовать себя ограниченными в возможностях расширения. Несколько SATA и USB портов у этой модели есть, а еще — быстрая гигабитная сеть и неплохой звук Realtek ALC897. Но главное — есть поддержка шины PCI Express 4.0.


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Оперативная память

Очень прост и выбор оперативной памяти в бюджетный ПК в 2024 году. Частоты в 3200 МГц достаточно, обязателен двухканальный режим, а это значит, что лучше взять комплект из пары модулей, тайминг CL желателен не выше 16, а объем — 16 ГБ. Одни из самых недорогих модулей с подобными характеристиками — Netac Shadow II (NTSWD4P32DP-16K), которые мы возьмем в эту сборку.

Видеокарта

Главная деталь нашего ПК — GeForce RTX 3050 6 ГБ в версии от Palit, стоит чуть дороже 20000 рублей, что для такого уровня производительности просто отлично. Простого радиального кулера без теплотрубок, как у Palit GeForce RTX 3050 StormX 6GB, видеокарте с тепловыделением в 70 ватт вполне хватит и нет смысла переплачивать за более дорогие версии. Что интересно, у этой модели есть видеовыход DVI, давно исчезнувший с мощных видеокарт, что можно считать плюсом, ведь это расширяет количество моделей мониторов, которые можно подключить к ней, не используя переходники.

SSD-накопитель

А вот за SSD-накопитель мы немного переплатим, взяв ADATA XPG SX8100 (ASX8100NP-512GT-C), емкостью 512 ГБ. Он стоит на несколько сотен рублей дороже аналогичных по цене бюджетных моделей, но имеет важное отличие — наличие DRAM-буфера, который дает SSD возможность очень быстро работать с мелкими файлами и показывать стабильные скоростные характеристики. А еще у этой модели неплохая выносливость, ресурс перезаписи (TBW) составляет 320 ТБ, что заметно выше этого параметра у других бюджетных SSD объемом 512 ГБ.

Блок питания

Самая скучная часть блога про бюджетные ПК в 2024 году — выбор блока питания. Вернее, выбора, как такового нет и на этом месте опять будет DeepCool серии PF, на этот раз мощностью 400 ватт. DeepCool с помощью цены этой линейки блоков питания и их вполне неплохого качества попросту сделала неактуальными огромное количество устаревших бюджетных БП, у которых даже нет активного PFC и от которых ломятся складские запасы. А DeepCool PF400 еще имеет сертификат 80 PLUS Standard и достаточно длинные провода, длины которых хватит для сборки в современных корпусах с нижним расположением блока питания.

Корпус


Один из таких корпусов — Zalman ZM-T3 Plus Black, компактный, со строгим дизайном и отличным качеством изготовления, несмотря на низкую цену. Боковая крышка у модели из закаленного стекла, есть кожух над блоком питания и пара предустановленных вентиляторов диаметром 120 мм, чего для охлаждения связки из Core i3-12100F и GeForce RTX 3050 6 ГБ вполне хватит. А вот подсветки у корпуса нет, и для кого-то это будет минусом, но зато Zalman ZM-T3 Plus Black выглядит гораздо дороже своей стоимости.


Итоги

Эта сборка обойдется вам всего в 52850 рублей, что по меркам цен на ПК в 2024 году совсем немного. Зато этот компьютер будет отрабатывать каждый вложенный в него рубль и, в отличие от многих более мощных, но более дорогих сборок, не вызовет чувство зря потраченных денег. А еще будет отличаться очень низким энергопотреблением и шумом, ведь связка из Core i3-12100F и GeForce RTX 3050 6 ГБ в играх уложится всего в 150 ватт.

Пишите в комментарии, а что вы думаете о новой GeForce RTX 3050 и достаточно ли вам ее производительности в играх?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
Evgeny Bronx
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