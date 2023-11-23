Собирая игровые ПК недорогого или среднего уровня, на чем-то обязательно приходится экономить, особенно в 2023 году, когда цены на электронику бьют рекорды. Экономить приходится на охлаждении процессора, на качестве системы питания материнской платы, на скорости SSD-накопителя, а что особенно неприятно, на блоке питания.

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И если вам нужна не только высокая производительность, но и надежная, тихая работа компьютера без перегрева, а вдобавок — потенциал под красивые игры, которые выйдут через несколько лет и будут иметь совсем другие системные требования, то придется собраться с духом и расстаться с довольно крупной суммой. Но, если потратить ее грамотно, у вас получится такой компьютер, о покупке которого вы не пожалеете ни разу за все время его использования. И сегодня мы подберем комплектующие именно для такого, отлично сбалансированного игрового компьютера, взяв за основу цены магазина Регард.

Процессор

Один из главных вопросов при сборке мощного игрового ПК — какой процессор для него выбрать? AMD или Intel? Шесть, восемь или десять ядер? А может быть замахнуться сразу на все двенадцать? Здесь определенно стоит не торопиться и тщательно обдумать свой выбор, ведь если видеокарту геймеры часто меняют уже через пару лет, то процессор, как правило, остается служить в ПК на всем протяжении его жизни, даже несмотря на то, что часто есть возможность заменить его на новую модель без смены материнской платы. Но, чаще всего геймеры меняют всю платформу целиком, поэтому стоит рассчитывать, что выбранный процессор должен справляться с играми еще, как минимум, пять лет.

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А это значит, что даже самые мощные шестиядерники нам лучше оставить для других сборок. Да, Ryzen 5 7600, а тем более, Core i5-12600KF с дополнительными E-ядрами, сегодня легко справляются в играх с загрузкой видеокарты уровня GeForce RTX 4070, но тенденция в игростроении такова, что в тяжелых проектах уже сейчас лучше всего себя показывают восьмиядерники. А через пару лет на шестиядерники мы будем смотреть так, как сегодня смотрим на четырехъядерный Core i3-12100F, который берут только в бюджетные сборки.

Поэтому наш выбор — восьмиядерник, и если посмотреть на цены предлагаемых сегодня на рынке моделей и их производительность, то безусловным лидером станет Ryzen 7 7700 для платформы AM5, который стоит чуть дороже популярного шестиядерника Ryzen 5 7600X и дешевле восьмиядерников от Intel, даже "устаревшего" Core i7-12700F. От более мощного и дорогого собрата Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7700 отличается уменьшенным теплопакетом и чуть более низкими частотами, но не думайте, что он сильно потерял в производительности. Разница в играх между ними практически незаметна, а вот аппетиты и высокий нагрев, которыми славился процессор с литерой "X", у Ryzen 7 7700 заметно меньше.

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Думаю, про то, что восьми ядер Ryzen 7 7700 для стримов, кодирования видео и прочих тяжелых задач, которые иногда запускаются на игровом ПК, будет хватать еще очень и очень надолго, даже не стоит упоминать. Да и видеокарту он сможет "раскрыть" гораздо более мощную, чем ту, что будет использована в нашей сборке. А это значит, что вы вполне можете установить к нему в пару гипотетическую GeForce RTX 5070 через несколько лет. Если, конечно, NVIDIA не додумается и на нее установить 12 ГБ видеопамяти, сделав полностью неконкурентоспособной, как GeForce RTX 4060 Ti в 2023 году.

Кулер процессора

Главная беда процессоров Ryzen 7000 — небольшая поверхность кристалла, с которой тяжело отвести тепло и слишком толстая теплораспределительная крышка, создающая помеху быстрому отводу тепла. В результате для нормального охлаждения Ryzen 7 7700X не хватает даже "водянки" среднего уровня, но с процессорами без "X" все по-другому. Их тепловыделение упало столь радикально, что теперь для охлаждения можно обойтись обычным кулером с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм. Если Ryzen 7 7700X имел PPT — Package Power Target, равный 142 ваттам, то у Ryzen 7 7700 этот параметр снизился до 88 ватт, и с ним вполне справится кулер ID-COOLING SE-224-XTS, способный отвести от процессора 220 ватт мощности.

Четыре тепловых трубки с прямым контактом в нашем случае — плюс, так кулер быстрее заберет тепло с толстой распределительной крышки Ryzen 7 7700. В остальном это добротная модель со строгим дизайном и с вентилятором, способным работать очень тихо.

Материнская плата



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Невысокое энергопотребление Ryzen 7 7700 позволит нам сэкономить не только на системе охлаждения, но и на материнской плате. Причем здесь эта экономия весьма весомая и составляет почти 8000-10000 рублей. Если для прожорливого Ryzen 7 7700X были нужны материнские платы с мощными системами питания, то в нашем случае хватит модели среднего уровня на чипсете AMD B650, например, ASRock B650M-HDV/M.2. Стоит она чуть дороже 14000 рублей, но за счет качественного VRM с радиаторами справляется и с гораздо более мощными процессорами.

С остальными компонентами у ASRock B650M-HDV/M.2 полный порядок, есть все нужно, но без излишеств, за которые нужно переплачивать. Два слота M.2 для SSD, еще один с поддержкой модулей Wi-Fi и Bluetooth, 2.5 гигабитная сетевая карта, и современные порты USB.

Оперативная память

Думаю, никто не будет спорить, что в мощный игровой компьютер в конце 2023 года стоит брать, как минимум, 32 ГБ оперативной памяти. Новые игры все чаще имеют 32 ГБ в рекомендованных системных требованиях, а ОЗУ стандарта DDR5 стоит уже достаточно дешево, чтобы не беспокоиться о выборе ее оптимального объема. Но, для столь мощного процессора как наш, не стоит брать самые недорогие модули с "конскими" таймингами, чтобы не ограничить его производительность. Но и переплачивать за топовые наборы тоже не стоит. Например, в Регарде хитом продаж стали модули Acer Predator Pallas II (BL.9BWWR.350) с частотой 6000 МГц и формулой таймингов 30-38-38-76. Есть у этих модулей и профиль EXPO для систем AMD AM5.

Видеокарта

Не менее важный вопрос при сборке игрового компьютера, чем выбор процессора, это выбор видеокарты, ведь от нее в гораздо большей мере зависит то, сколько FPS вы получите на экране монитора. И листая сегодня каталог Регарда, я заметил, что новые видеокарты от AMD седьмой серии не оставляют никакого шанса аналогам по цене от NVIDIA. Посудите сами, Radeon RX 7800 XT в отличном исполнении от Sapphire стоит дешевле самой бюджетной модели GeForce RTX 4070 от Palit, обеспечивая при этом более, чем 15% преимущество в играх в разрешении 2560x1440. А в разрешении 4K разрыв и вовсе превышает 20%.

За это новинкам от AMD можно простить многое — даже отсутствие технологий DLSS 3 и Frame Generation. Их самое слабое место — производительность в играх с трассировкой лучей, уже не так критично, как раньше, и AMD Radeon RX 7800 XT Sapphire Pure Gaming OC отстает от GeForce RTX 4070 только на 10% в разрешении 2560x1440. А вот о чем можно не беспокоиться, так это об нехватке видеопамяти, которой на моделях от NVIDIA слишком мало в 2023 году. Radeon RX 7800 XT имеет ее целых 16 ГБ и этого объема хватит еще на пять, а то и больше, лет.

SSD-накопитель

Совсем недавно SSD-накопители объемом 1 ТБ были вполне достаточны для мощных игровых сборок, но сегодня этот объем уже не кажется достаточным. Ведь создатели игр открыли волшебный секрет повышения объема, занимаемого играми на накопителе, без улучшения качества их графики. И запуская очередную новинку 2023 года, вес которой перевалил за 100 ГБ, не устаешь удивляться, на что же уходят все эти бесчисленные гигабайты. Поэтому в мощных сборках гораздо уместнее будет SSD объемом 2 ТБ, и не стоит забывать про скоростные характеристики, ведь даже Cyberpunk 2077: Phantom Liberty требует уже не просто SATA SSD, а быстрый NVME.

Мы возьмем в эту сборку быстрый и надежный SSD ADATA Legend 960 Max (ALEG-960M-2TCS) объемом 2 ТБ, построенный на контроллере SMI SM2264, с максимальной скоростью чтения в 7400 МБ/сек, записи 6800 МБ/сек, и с неплохим предустановленным радиатором.





Блок питания

Самый прожорливый компонент нашего компьютера, видеокарта Radeon RX 7800 XT Sapphire Pure Gaming OC, несмотря на то, что имеет параметр TGP (Total Board Power), равный 270 ваттам, требует блока питания мощностью 800 ватт. И логику производителей вполне можно понять, ведь на рынке полно бюджетных БП мощностью 500-600 ватт, которые в теории справились бы с нашей сборкой, но на практике подключать столь дорогое железо к дешевому блоку питания, пусть даже и мощному, попросту страшно.

Поэтому мы возьмем в эту сборку тихий, мощный и очень надежный БП DeepCool DQ850-M-V2L мощностью 850 ватт. Это модель с сертификатом 80 Plus Gold, полностью модульными проводами, и современной схемотехникой с активным корректором коэффициента мощности, синхронным выпрямителем для канала 12В и независимыми импульсными преобразователями тока для линий 3.3 и 5В. Большинство конденсаторов в DeepCool DQ850-M-V2L — японские, а до 500 ватт нагрузки он работает очень тихо. Ну а наша сборка уложится в заметно более скромный диапазон энергопотребления благодаря экономичному процессору Ryzen 7 7700, благодаря чему ПК в играх будет работать очень тихо.

Корпус

Осталось выбрать корпус и не испортить при этом наш почти готовый компьютер. Корпус должен быть не только вместительным, ведь видеокарта имеет длину в 32 см, и отлично продуваемым, но и иметь отличный внешний вид, ведь сборка получается весьма недешевая. Сначала я хотел взять отличный корпус DeepCool MATREXX 55 MESH, который не раз использовал в своих сборках, но потом решил посмотреть, не появилось ли новых, более интересных моделей с аналогичной ценой. И такая модель в Регарде нашлась, более строгий и серьезный корпус DeepCool CG560 Black, который всего на 70 рублей дороже, чем популярный MATREXX 55 MESH.

Но при этом он имеет более продвинутую систему охлаждения с вентилятором 140, а не 120 мм сзади, вмещает более длинные видеокарты и более высокие процессорные кулеры. И не уступает по количеству предустановленных вентиляторов — есть три "стодвадцатки" спереди, и один диаметром 140 мм — на задней панели. А еще можно установить два вентилятора на верхнюю панель. А сетчатая передняя панель обеспечит отличный сквозняк внутри.

Итоги

Сборка обойдется вам в 154810 рублей по ценам на 22 ноября 2023 года и это весьма серьезная сумма. Но этот ПК собран из надежных и качественных компонентов и не имеет узких и не сбалансированных мест. Его хватит как для игр 2023 года в разрешении Quad HD и 4K, так и для будущих игровых хитов еще очень и очень надолго.

Пишите в комментарии, каким ПК пользуетесь вы сейчас и довольны ли его производительностью?

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