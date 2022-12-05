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Всем привет! С вами Zero, и это вторая часть материала, в котором я разоблачаю распространенные мифы о компьютерных комплектующих. Если в предыдущей статье речь шла о процессорах, материнских платах, оперативной памяти и видеокартах, то в этой я рассмотрю оставшиеся основные компоненты ПК – твердотельные накопители (и жесткие диски), системы охлаждения, блоки питания и корпуса. Итак, поехали!

Мифы о твердотельных накопителях и жестких дисках



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Миф 1: SSD намного быстрее HDD, а значит, жесткие диски теперь не нужны.

Правда: жесткие диски действительно существенно медленнее, чем твердотельные накопители, но в плане «стоимости хранения одного гигабайта» они по-прежнему выигрывают. Поэтому для видео, картинок, музыки, и прочих данных, не требующих рекордных скоростных показателей, оптимально выбирать жесткие диски, а SSD оставить для программного обеспечения, игр и других сценариев использования, где важна быстрота, причем не только последовательных, но и случайных операций.

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Миф 2: для начала можно купить для игр SSD на 500 ГБ – его хватит надолго.

Правда: с учетом того, что многие игры сейчас «весят» более сотни гигабайт, полутерабайтного SSD заядлому геймеру хватит на очень непродолжительное время. Лучше сразу нацеливаться как минимум на терабайт или даже на два, и держать в уме, что в дальнейшем, скорее всего, придется приобретать еще один накопитель. Так что выбирайте материнскую плату с двумя-тремя-четырьмя M.2 слотами, если есть такая возможность.

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Миф 3: SSD не нужны радиатор или обдув.

Правда: скоростным PCI-Express 4.0 моделям при длительных операциях чтения и записи требуется дополнительное охлаждение – как минимум пассивное в виде радиатора.

Миф 4: бэкап ценных данных можно сделать на соседний физический диск, расположенный в том же системном блоке.

Правда: как минимум одна резервная копия важной для вас информации должна храниться удаленно, иначе вы можете потерять и оригинальные данные и бэкап, например, в случае пожара. Если опасаетесь хранить конфиденциальную информацию удаленно – зашифруйте ее при помощи VeraCrypt, и запакуйте в архив с защитой паролем.

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Миф 5: если основной диск – SSD, то его работу нужно «оптимизировать» - переносить файл подкачки на HDD, и так далее.

Правда: никаких дополнительных ухищрений не требуется – современные твердотельные накопители, за исключением сверхбюджетных моделей на низкокачественной 3D QLC-памяти, обладают огромным ресурсом перезаписи. К сожалению, миф про «оптимизацию работы SSD» – один из наиболее живучих.

Мифы о системах охлаждения



Миф 1: система жидкостного охлаждения всегда лучше, чем воздушный кулер.

Правда: суперкулер будет не только эффективнее плохой 240-миллиметровой СЖО, но и безопаснее, поскольку нет риска протечек. А вот качественные 360-миллиметровые СЖО даже топовым воздушным кулерам с двухсекционными радиаторами и парой вентиляторов уже не догнать.

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Миф 2: лучше покупать боксовые версии процессоров – дольше гарантия и хороший кулер в комплекте.

Правда: гарантия процессору не особо нужна – если он не бракованный, то выход из строя крайне маловероятен, а брак можно заметить и в первые месяцы. Кулеры же, которыми комплектуются CPU как Intel, так и AMD, шумные и неэффективные. За разницу в стоимости OEM и BOX процессора можно подобрать систему охлаждения гораздо лучше.

Миф 3: любой кулер поместится в любой Midi Tower ATX корпус.

Правда: нет. Перед покупкой нового компьютера или кулера всегда сверяйтесь с характеристиками корпуса – большинство производителей указывают максимально допустимую высоту радиатора процессорной системы охлаждения.

Миф 4: с любым процессором стоит использовать не термопасту, а жидкий металл – его теплопроводность в разы выше, чем у обычных термоинтерфейсов.

Правда: жидкий металл, конечно, обладает гораздо более высокой теплопроводностью, но использовать его стоит только опытным пользователям, и то не во всех случаях. ЖМ проводит электрический ток, что при неаккуратном использовании может привести к короткому замыканию, и со временем портит крышку процессора и основание кулера, после чего их приходится шлифовать/полировать.

Миф 5: и воздушные кулеры, и СЖО довольно шумные.

Правда: на рынке есть модели с низким, практически незаметным уровнем шума на невысоких или средних оборотах вентиляторов.

Мифы о блоках питания



Миф 1: блок питания можно брать «на сдачу» - от него не зависит производительность ПК.

Правда: от него зависит стабильность работы ПК, а также долговечность железа, к тому же, некачественный БП может при выходе из строя «забрать» с собой и что-то из других комплектующих.

Миф 2: экономить на блоке питания ни в коем случае нельзя.

Правда: чрезмерно экономить на БП действительно нельзя, но приобретать для бюджетной игровой сборки модели стоимостью 3500-5000 рублей вполне допустимо. Среди недорогих блоков питания также встречаются достаточно надежные и качественные решения с приличными электрическими параметрами – например, у таких производителей, как Chieftec и Zalman.

Миф 3: указанная производителем мощность БП – это истина в последней инстанции.

Правда: некоторые недобросовестные производители завышают показатель мощности, поэтому всегда лучше изучать обзоры и тесты. Также стоит смотреть, сколько блок питания способен выдать по линии 12В – самой нагруженной, от которой работают процессор и видеокарта.

Миф 4: чем более продвинутый у блока питания сертификат 80 Plus, тем устройство надежнее.

Правда: сертификат 80 Plus гарантирует только высокий КПД при определенных уровнях нагрузки. Да, практически все блоки питания с сертификатом 80 Plus Titanium не только энергоэффективные, но и надежные, а также обладают высокой стабильностью напряжений. Но, например, среди БП с сертификатом Gold можно найти и откровенный ширпотреб уровня китайских Noname-брендов.

Миф 5: японские конденсаторы – гарантия качества.

Правда: производитель может громко заявить об использовании японских конденсаторов от топовых компаний, но поставить таких всего парочку, остальные закупив в Китае. К тому же, конденсаторы – это лишь часть «начинки» блока питания.

Мифы о корпусах



Миф 1: при выборе корпуса можно особенно не заморачиваться.

Правда: несмотря на то, что корпус обычно – один из наиболее бюджетных компонентов системного блока, к его выбору стоит подходить внимательно, учитывая все необходимые параметры. Корпус должен не только без проблем вмещать все подобранное железо, включая видеокарту, систему охлаждения и блок питания, но и обеспечивать достаточное охлаждение и приемлемый уровень шума.

Миф 2: чем больше подсветки – тем лучше.

Правда: большинству пользователей подсветка нравится первую пару недель, а потом она начинает раздражать. Поэтому не рекомендую выбирать корпуса с неотключаемой иллюминаций.

Миф 3: корпус не может одновременно обладать хорошей продуваемостью и шумоизоляцией.

Правда: может, но дешево такой кейс стоить не будет, хороший пример – Fractal Design Define R5. Но при этом перед пользователем все равно стоит некий выбор, на что сделать упор – на продуваемость и охлаждение, или на шумоизоляцию.

Миф 4: корпусов с большим количеством корзин для 3.5-дюймовых жестких дисков уже не выпускают.

Правда: выпускают, но, к сожалению, не так много, особенно в бюджетном сегменте. Впрочем, старенький, но по-прежнему актуальный Zalman Z3 Plus все еще производится.

Миф 5: лучше брать шасси типоразмера Full Tower, а не Midi Tower.

Правда: в этом мало практического смысла, если у вас не экстремальная сборка или вы не моддер-энтузиаст. В большинстве случаев для игровых конфигураций, даже весьма производительных, оптимальным вариантом является крупный Midi Tower кейс, а не Full Tower. С Full Tower вы можете столкнуться с неожиданными проблемами вроде нехватки длины кабелей или необходимости установки дополнительных вентиляторов. Да и место на столе, под столом или рядом со столом для такой «бандуры» подыскать может быть сложно.

Заключение

Если в прошлой статье я рассказывал о популярных мифах, касающихся процессоров, материнских плат, модулей оперативной памяти и графических ускорителей, то в этом я сфокусировался на таких компонентах ПК, как твердотельные накопители и жесткие диски, системы охлаждения, блоки питания и корпуса. А с какими мифами о рассмотренных в данной статье комплектующих чаще всего сталкивались вы? Пишите в комментариях!

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