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Как организовать охлаждение игрового компьютера

Рассказываю об одной из оптимальных схем организации отвода тепла от комплектующих ПК, а также даю необходимый минимум теории
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о том, как правильно организовать охлаждение комплектующих производительной игровой или рабочей конфигурации ПК. Начну я с небольшой теоретической вводной части, а после продемонстрирую одну из оптимальных схем, обеспечивающих всем компонентам сборки комфортный температурный режим. Разумеется, эта схема – далеко не единственная, и опытные компьютерщики могут организовывать охлаждение и по-другому, но для их менее опытных коллег наглядный образец может оказаться полезным. Итак, поехали!

Что в компьютере больше всего греется

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Начну с самых основ – перечислю, что в мощной игровой или рабочей сборке больше всего греется:

Видеокарта

Чаще всего, видеокарта – самый горячий компонент системы или второй по TDP после процессора. Чтобы графический ускоритель не перегревался, выбирайте модификации от проверенных вендоров (например, ASUS, Palit или MSI) с качественными системами охлаждения. В идеале стоит покупать только те видеокарты, которые уже протестированы лабораториями, профильными ресурсами и профессиональными обозревателями, причем несколькими сразу. По данным экспертов, перегрева нет, температурный режим комфортный? Тогда все окей, хотя в вашем корпусе все может быть иначе, если циркуляция воздушных потоков организована неправильно. О том, как организовать ее правильно – ближе к концу статьи.

Процессор

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Процессор тоже входит в топ-2 наиболее греющихся компонентов системы. И если в случае видеокарты об охлаждении уже большей частью позаботился вендор, то выбором охлаждения для CPU вам придется заниматься самостоятельно – ну или, не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Ориентироваться при этом стоит на показатель реального TDP под высокой нагрузкой, а не заявленного производителем базового. Например, многие неразгоняемые шестиядерные процессоры, для которых Intel и AMD заявляют TDP в 65 Вт, с отключенным в BIOS лимитом выдают все 130-150 Вт. А отключать этот самый лимит надо, иначе CPU будет работать в «ослабленном» режиме и не сможет выдать свою максимальную производительность.

Проще говоря, опять же, смотрите тесты от профессиональных обзорщиков и подбирайте кулер с запасом по TDP хотя бы 20-30% сверху. Например, если в ресурсоемком ПО и стресс-тестах проц выдает TDP в 140 Вт – берите кулер как минимум на 180 Вт. Если же выбранный CPU поддерживает ручной разгон по множителю, и вы планируете его осуществлять, обратите внимание на суперкулеры с TDP от 240 Вт или на готовые системы жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором.

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Важно! Габаритные кулеры и СЖО совместимы не со всеми компьютерными корпусами. Перед покупкой сверьте характеристики – обычно производители шасси указывают максимально допустимую высоту радиатора кулера и максимальные габариты поддерживаемых СЖО.

Подсистема питания материнской платы

Еще один элемент, крайне склонный к перегреву (если используется процессор с высоким показателем энергопотребления) – это подсистема питания материнской платы. Если МП выбрана неправильно (бюджетная модель без радиаторов на зоне VRM и топовый процессор, да еще и в разгоне), то температура подсистемы питания может переваливать за 100 градусов по Цельсию, что, конечно, значительно сокращает срок ее службы, и нередко приводит к нестабильной работе системы. Запомните – если вы покупаете неразгоняемый шестиядерный CPU, то брать материнку без радиаторов, защищающих подсистему питания, допустимо. Если же восьмиядерник или разгоняемый процессор с шестью и более ядрами – радиаторы обязательны, как, собственно, и усиленная многофазная подсистема питания. Дополнительно желательно обеспечить побочный обдув зоны VRM – с этим могут справиться как процессорный кулер, так и корпусные вентиляторы.

Скоростные M.2 PCI-Express твердотельные накопители

Еще несколько лет назад проблема перегрева твердотельных накопителей была неактуальна, но с ростом их производительности, с увеличением скоростных показателей, перегрев M.2 PCI-Express SSD стал встречаться все чаще. Для защиты от него применяются как небольшие радиаторы (в составе материнской платы или предустановленные на сам накопитель, так и побочный обдув со стороны корпусных «вертушек».

Остальное

Помимо всего прочего, стоит упомянуть следующие греющиеся компоненты системы:

  1. Модули памяти. Обычно для их охлаждения, даже в режиме серьезного разгона, хватает радиаторов, и, опять же, побочного обдува.
  2. Блок питания. По-умолчанию оснащен отвечающим за охлаждение вентилятором.
  3. Чипсет материнской платы. Защищен от перегрева радиатором.
  4. Жесткие диски. Сами по себе греются не сильно, если ваш корпус – не закрытый офисный «гроб» с нулевой продуваемостью, в котором копится горячий воздух.

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Со всеми элементами из списка проблем обычно не возникает – разве что вентилятор блока питания может выйти из строя, и тогда следует его заменить.

Какое бывает охлаждение

Дальше – немного теории. Какое вообще бывает охлаждение, если говорить о том, что актуально для компьютерных комплектующих?

  1. Пассивное. Радиаторы, тепловые трубки, испарительные камеры.
  2. Активное. Вентиляторы, системы жидкостного охлаждения со входящей в их комплект помпой.

Для мало греющихся компонентов с относительно невысоким TDP (чипсет, модули памяти, SSD), как правило, хватает пассивного охлаждения, хотя иногда требуется и «помощь» со стороны активного – уже неоднократно упоминаемый обдув корпусными вентиляторами. Комплектующие же с высоким TDP (большинство процессоров и видеокарт) требуют для эффективного отвода тепла совместного использования пассивного и активного охлаждения. Например, разогнанному процессору Core i7-12700KF для комфортной работы нужен воздушный суперкулер с массивным радиатором, оснащенным несколькими тепловыми трубками и двумя вентиляторами. Или система жидкостного охлаждения.

Что часто мешает охлаждению

Теперь поговорим о том, что препятствует эффективному охлаждению комплектующих внутри системного блока. Это:

  1. Плохой корпус. Если корпус закрытый, не позволяет грамотно организовать циркуляцию воздушных потоков, и не обладает хотя бы 3-4 посадочными местами под вентиляторы, компоненты системы могут перегреваться. Чем выше их тепловыделение – тем выше вероятность перегрева.
  2. Слабый воздушный поток. Например, если вы соберете в отличном FullTower корпусе, рассчитанном на хорошую вентиляцию, мощную игровую конфигурацию, но поставите всего один вентилятор, его будет недостаточно для обеспечения хорошей скорости смены горячего воздуха внутри шасси на холодный. Корпусных «вертушек» в производительном ПК должно быть несколько, причем вдув и выдув стоит более-менее балансировать.
  3. Неправильно установленные вентиляторы. Да-да, бывает и такое. Ставит неопытный пользователь кулеры не той стороной, а потом удивляется, почему температуры у процессора и видеокарты такие высокие. Если все вентиляторы, и спереди, и сзади, будут работать на вдув – ничего хорошего не получится.
  4. Плохой кабель-менеджмент. Огромное количество проводов мешает адекватной циркуляции воздуха. Укладывайте кабели аккуратно и используйте стяжки.

Одна из оптимальных схем организации охлаждения

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Схемы организации охлаждения могут быть разными, я же расскажу об одной из оптимальных, и, одновременно, самых простых, потому что на нее же ориентируются производители компьютерных корпусов. Эта схема считается классической, и именно таким образом собирают свои ПК большинство опытных компьютерщиков. Для ее эффективной работы в достаточно крупном корпусе необходимо как минимум четыре вентилятора («вертушки» процессора и видеокарты не в счет).

В чем суть? Два-три расположенных спереди вентилятора работают на вдув и загоняют внутрь шасси холодный воздух. Дальше он поступает к процессору и видеокарте, и, нагреваясь, выбрасывается наружу – как правило, при помощи одного вентилятора на задней панели и одного или двух на верхней. Некоторые корпуса позволяют установить кулер и на боковую стенку – это может быть весьма полезно, если у вас топовая видеокарта с высокими показателями энергопотребления и тепловыделения.

Еще раз, кратко. Два-три вентилятора спереди на вдув, один сзади на выдув, один сверху на выдув. Можно и больше, но примерно балансируйте вдув и выдув, а также убедитесь, что циркуляции воздушных потоков ничего не мешает – речь снова про пучки проводов, которые следует укладывать аккуратно, пользуясь кабельными стяжками. Если вы планируете установку 360-миллиметровой системы жидкостного охлаждения, то рекомендую выбрать корпус, позволяющий вывести ее радиатор на верхнюю панель, чтобы не терять возможности организовать вдув холодного воздуха спереди.  

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие корпусные вентиляторы не стоит покупать, а какие стоит?

Не стоит брать все сверхдешевые – они, как правило, шумные и ненадежные. Из хороших и не очень дорогих могу порекомендовать «вертушки» Fractal Design и be Quiet. Но абсолютный топ, конечно – вентиляторы Noctua, они одновременно эффективные, тихие и невероятно надежные. Только не берите Industrial-версии, они высокооборотистые, а потому шумные. Наиболее востребованные размеры вентиляторов для ПК – 120 мм и 140 мм.

Почему в статье ничего не сказано про термопасты?

Материал посвящен прежде всего организации охлаждения внутри корпуса, а не отводу тепла от CPU или GPU.

У меня начал шуметь какой-то вентилятор, но я не могу понять, какой. Как определить «виновника»?

Снять боковую крышку с системного блока и по очереди подносить ухо к каждому вентилятору. Если не поможет – поочередно отключать их по одному.

А может, вообще снять боковую крышку и эксплуатировать ПК без нее постоянно?

Такой «лайфхак» актуален только для закрытых непродуваемых офисных корпусов. В случае с игровыми шасси, заточенными под установку нескольких вентиляторов, или уже оснащенными ими, снятие боковой крышки, скорее всего, ухудшит, а не улучшит температурные показатели. Да и пыль будет копиться гораздо быстрее.

Как часто нужно чистить ПК от пыли?

Если у вас хороший корпус с пылевыми фильтрами, то не чаще, чем раз в полгода. Слишком часто проводить чистку от пыли нет необходимости, особенно если температуры комплектующих находятся в пределах нормы, и ничего не перегревается.

Заключение

В этой статье я кратко рассказал о наиболее греющихся комплектующих, и об одной из оптимальных схем организации охлаждения производительной игровой или рабочей конфигурации ПК – как я уже говорил выше, она далеко не единственная, но одна из самых простых в организации и эффективных. А как вы охлаждаете свой компьютер, и какие предпочитаете вентиляторы? Пишите в комментариях! А еще пишите, если хотите добавить какую-то важную информацию по обсуждаемой теме, про которую я мог забыть упомянуть.

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