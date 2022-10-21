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Всем привет! С вами Zero, и это октябрьский выпуск рубрики «Продвинутый ПК», в рамках которой я рассказываю о производительных геймерских конфигурациях стоимостью более 100 тысяч рублей – конкретно в сегодняшней статье речь пойдет о компьютере за 150 тысяч (по московским ценам). Как можно увидеть на примерах более бюджетных сборок, многие комплектующие в российской рознице продолжают дешеветь – посмотрим, удастся ли собрать в октябре более мощный ПК, чем в сентябре, не выйдя за рамки бюджета.

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Разгоняемый Intel Core i7-12700KF по-прежнему стоит достаточно дорого, как и качественные материнские платы на чипсете Z690, поэтому, чтобы остаться в рамках бюджета и не экономить на видеокарте, как и в предыдущем месяце, остановлюсь на Core i7-12700F. Благо, разница в играх, если отключить у данного процессора лимит TDP в BIOS, не будет превышать нескольких процентов. Лимит большинство производителей материнских плат отключают по-умолчанию, но лучше перед началом эксплуатации ПК проверьте этот момент и проведите первоначальную настройку – например, попробуйте подразогнать оперативную память.

Конечно, уже в скором времени в магазинах появятся процессоры Intel 13 поколения Core (Rocket Lake), но Alder Lake не утратят своей актуальности, особенно в России. Так, AMD Ryzen 7000 на середину октября до наших ритейлеров так и не доехали, хотя в Европе вовсю продаются. Неизвестно, как быстро, с учетом санкций и частичной экономической изоляции страны, розничные сети смогут ввезти новые CPU, и по каким ценам они их будут предлагать – но явно не по самым демократичным. Что же касается Core i7-12700F, то это отличный современный процессор, демонстрирующий достойные результаты как в играх, так и в ресурсоемких рабочих приложениях.

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Пусть CPU у нас и не поддерживает ручной разгон посредством увеличения множителя, материнскую плату все равно стоит выбрать с адекватной подсистемой питания, защищенной от перегрева дополнительными радиаторами. Хорошо подойдет, например, MSI PRO B660-A DDR4, только учтите, что у нее только два M.2 PCI-Express разъема для твердотельных накопителей. Если вам нужно больше – присмотритесь к альтернативам, например, ASRock B660 Steel Legend, там соответствующих слота три. Нужно четыре? Смотрите в сторону чипсета Z690, к примеру, можно взять MSI PRO Z690-A WIFI DDR4. Но тогда лучше уж и процессор брать разгоняемый, а это уже вне рамок бюджета…просто помните про ограничения по M.2 разъемам и покупайте, например, не 2 SSD по 500 ГБ, а один на терабайт.

Чтобы процессор работал в комфортном температурном режиме, а ваши уши не страдали от повышенной шумовой нагрузки, предлагаю взять суперкулер Be Quiet Dark Rock Pro 4 (и крепления к нему для сокета LGA 1700, если вам попадется экземпляр старой ревизии). Возможностей этой массивной двухвентиляторной системы охлаждения хватило бы и для Core i7-12700KF, что уж говорить об его неразгоняемом «младшем брате». Если указанный кулер вам найти не удастся – можете приобрести Noctua NH-D15 или DeepCool ASSASSIN III с креплениями для LGA 1700, только, если ваш корпус отличается от того, что я буду рекомендовать ниже, убедитесь, что охладитель поместится в него по высоте. Как правило, производители шасси указывают максимально допустимую высоту радиатора процессорного кулера.

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В 150-тысячном бюджете уже можно разгуляться и взять 32 гигабайта оперативной памяти вместо привычных большинству геймеров 16. Брать их, разумеется, стоит двумя модулями – именно при такой организации подсистемы ОЗУ достигается максимальная ее производительность. Напомню, что у DDR4 планок нет двухканального режима в рамках каждого отдельного модуля – это прерогатива DDR5. Что же касается необходимых нам характеристик – здесь все стандартно: частота 3200-3600 МГц, тайминги 16-18-18 или более низкие. В идеале, стоит поискать планки на чипах Micron E-Die или вообще Samsung B-Die, но, если они стоят сильно дороже рандомных вариантов с нужными характеристиками – переплачивать не надо. И лучше не покупайте заполонившую магазины сверхдешевую память от китайских Noname-брендов: в ней часто используются бывшие в употреблении чипы.

Свершилось – я наконец-то могу порекомендовать вам хотя бы в сборке за 150 тысяч рублей тот твердотельный накопитель, который будет уместно смотреться даже во флагманской конфигурации за 300-350 тысяч. Южнокорейская корпорация Samsung самостоятельно производит контроллеры и память для своих SSD, а также сама работает над прошивкой и софтом, поэтому ее продукция по стабильности работы и надежности – одна из лучших на рынке. В свою очередь, Samsung 980 Pro все еще один из быстрейших на рынке твердотельных накопителей, хотя уже в ближайшие месяцы его должны потеснить решения, поддерживающие PCI-Express 5.0. Впрочем, думаю, Samsung тоже найдется чем ответить – хоть 990 Pro, как оказалось, будет поддерживать только четвертую версию интерфейса PCI-E, один из лидеров рынка явно не будет долго тянуть с выпуском нового флагманского SSD, иначе другие компании могут отхватить себе часть его доли.

Десятигигабайтная версия видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 за месяц подешевела примерно на 4-6 тысяч рублей, и в этом нет ничего удивительного: RTX 4090 уже появилась в российских магазинах, а в скором времени появится и гораздо более интересная с точки зрения соотношения цены и производительности RTX 4080. Речь идет о «старшей» RTX 4080 с 16 гигабайтами видеопамяти, хотя «младшей», как выяснилось, в итоге не будет – NVIDIA решила ее переименовать. Скорее всего, как обычно, в RTX 4070, или, быть может, в RTX 4070 Ti.

Подешевеет ли «три тысячи восьмидесятая» еще сильнее, или, напротив, со временем подорожает, например, из-за падения курса рубля, неизвестно, но о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что рассматриваемая видеокарта ощутимо производительнее, чем флагман предыдущей линейки, RTX 2080 Ti. В QuadHD с ней можно комфортно играть абсолютно в любые проекты, даже самые ресурсоемкие, что же касается сверхтяжелого разрешения 4K – в нем, конечно, в требовательных играх лучше использовать технологию масштабирования DLSS.

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Блоки питания с платиновым сертификатом 80 Plus от надежных производителей стоят непомерно дорого, потому предлагаю не переплачивать за небольшую разницу в КПД и обратить внимание на БП Fractal Design ION 850, обладающий сертификатом стандарта Gold. Модель выдает честные 850 Вт, а также может похвастаться превосходной стабильностью напряжений, высоким качеством элементной базы и эффективным, но, при этом, достаточно тихим охлаждением. Уверенность производителя в качестве своей продукции подтверждает длительный гарантийный срок – он составляет 84 месяца (7 лет). Из дополнительных преимуществ могу отметить полностью модульную систему подключения кабелей и достаточную длину последних для использования в больших корпусах – в том числе, и типоразмера Full Tower.

Корпус нашей конфигурации нужен просторный и продуваемый, а еще – как минимум с четырьмя предустановленными вентиляторами, в противном случае «вертушки» придется докупать. Впрочем, если вы выберете по моей рекомендации Zalman Z10 Plus, в любом случае советую докупить еще один вентилятор, чтобы три «пропеллера» работали на вдув, а два – на выдув. Альтернативный вариант – переставить один из кулеров с фронтальной панели на верхнюю, чтобы он отводил горячий воздух от системы охлаждения процессора вместе с тыловым «карлсоном».

К плюсам Zalman Z10 Plus, помимо футуристичного, привлекательного визуально дизайна, можно отнести огромное количество свободного места, а также обилие сетчатых панелей, позволяющих организовать достойное охлаждение даже самым горячим комплектующим. Также не могу не отметить демократичные ограничения по высоте процессорного кулера (173 мм) и по длине графического ускорителя (395 мм). Не подойдет шасси разве что пользователям, желающим установить более двух 3.5-дюймовых жестких дисков: посадочных мест под них всего пара штук.

Подводим итоги

Посмотрим, как выглядит октябрьская сборка за 150 тысяч в сборе.

По сравнению с предыдущим месяцем, в бюджет поместились гораздо более производительный SSD, один из топовых суперкулеров и более просторный и современный корпус. Конечно, можно было бы попытаться сэкономить и приобрести RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти, но практического смысла в этом немного: для «тяжелых» игр в разрешении 4K в любом случае стоит брать хотя бы RTX 3080 Ti, а лучше – будущую RTX 4080. Для проектов же с более скромными системными требованиями, а также для любых тайтлов в QuadHD хватит и 10 ГБ памяти.

FAQ (Вопросы и ответы)



Стоит ли сейчас собирать ПК? Скоро ведь выйдет RTX 4080, может, лучше копить на нее?

В рассматриваемом бюджете – стоит. RTX 4080 явно в него не впишется. Если же у вас есть возможность подкопить денег, то, возможно, действительно, лучше дождаться «четыре тысячи восьмидесятой» – она производительнее, поддерживает новые технологии (DLSS 3), обладает большим объемом видеопамяти…проще говоря, лучше по всем параметрам. Но и стоить, наверно, будет, 100-110 тысяч рублей, а то и дороже.

Почему 32 гигабайта оперативной памяти набраны двумя, а не четырьмя модулями?

Именно двухканальный режим с двумя, а не четырьмя модулями обеспечивает в случае домашних игровых ПК наибольшую производительность подсистемы памяти.

Какой монитор будет оптимален для приведенной сборки?

В зависимости от личных предпочтений. Но для большинства геймеров хорошо подойдет 27-дюймовый QuadHD дисплей на VA или IPS матрице с повышенной частотой обновления (не менее 120 Гц) и поддержкой технологии G-Sync. Также советую проверить устройство на битые пиксели – если вы обнаружите одну-две дефектные точки после покупки, браком по действующим нормативам это являться не будет, и заменить монитор вряд ли получится.

У меня на 10-20 тысяч рублей больше. Во что их вложить?

На RTX 3080 Ti их не хватит, поэтому в процессор и материнскую плату. Возьмите Core i7-12700KF и МП на чипсете Z690 с продвинутой подсистемой питания, полностью защищенной радиаторами. Хотя бы уровня MSI PRO Z690-A DDR4.

Подешевеют ли нынешние процессоры и видеокарты после появления в магазинах продукции новых линеек?

Узнать это наверняка можно только при наличии машины времени. Если рубль не ослабнет, а экономическая изоляция России не усугубится – могут и подешеветь. Если же появятся дополнительные факторы, негативно влияющие на отечественный рынок цифровой и бытовой техники, и компьютерных комплектующих, то мы можем увидеть новую волну подорожаний. Также напомню, что российские ритейлеры из АКИТ, говоря простыми словами, гораздо более «жадные», чем их европейские коллеги, то есть закладывают в цену товара значительно более высокую наценку. Но, с учетом российской специфики ведения бизнеса, их частично можно понять.

Заключение

Как и во всех остальных рассматриваемых мной бюджетах, конфигурация вышла заметно интереснее, чем в предыдущем месяце – любопытно, до какого момента в российских магазинах продолжат дешеветь комплектующие. «Чуйка» подсказывает, что уж под Новый год-то ритейлеры точно поднимут цены: в предновогодние дни во многих магазинах выполняется месячный план продаж. А что вы думаете по поводу цен на железо и по поводу предложенной мной сборки? Пишите в комментариях!

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