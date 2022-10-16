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Покупка игрового компьютера или ожидание нового железа – за и против

Привожу аргументы как в пользу апгрейда или приобретения нового ПК сейчас, так и в пользу выжидательной тактики
[ ] для раздела Блоги
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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу рассказать о трех причинах, почему вам стоит проапгрейдить или купить игровой компьютер прямо сейчас, а также о трех причинах, почему вам этого делать не стоит. Выбор останется за вами – пишите в комментариях, какие аргументы показались вам убедительнее, а также приводите свои – возможно, я забуду упомянуть о чем-то важном. Поехали!

За. Комплектующие давно не были так дешевы

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Первый аргумент за покупку или апгрейд – это доступность компьютерных комплектующих. Когда майнинг-лихорадка закончилась, геймеры выдохнули и стали ждать снижения цен, но потом, благодаря одному дедушке (не Байдену), разразился геополитический кризис, и, как минимум, в России, удешевления железа пришлось ждать дольше, чем могло бы быть в более благоприятных обстоятельствах. Тем не менее, процессоры, видеокарты, оперативная память и SSD давно не были так дешевы, и возможно, в настоящий момент для граждан РФ наилучшее окно возможностей для покупки или апгрейда игровой конфигурации на временном отрезке порядка нескольких лет. Может, конечно, в ближайшем будущем рубль снова укрепится до 35 за доллар, а США, ЕС и другие страны резко снимут санкции, но лично я в это не верю – пока у страны нынешний политический курс, ждать серьезного улучшения экономической ситуации я бы не стал.

Против. Тревожная политическая обстановка и необходимость иметь финансовую подушку

Первый аргумент против тоже связан с геополитическими реалиями. Объявленная президентом частичная мобилизация стала для многих граждан шоком, и десятки, а возможно и сотни тысяч россиян уже выехали за границу. В условиях тревоги и неопределенности лучше иметь финансовую «подушку безопасности», позволяющую в случае форс-мажорных обстоятельств экстренно переехать, в том числе, и уволившись с основной работы. Возможно, если ваша подушка безопасности не слишком велика, лучше пополнить ее за счет накопленных денежных средств, а не тратить их на дорогой игровой ПК.

За. Железо в российской рознице дешевеет третий месяц подряд, но может подорожать

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Как я уже говорил, компьютерное железо дешевеет. Причина в выходе новых поколений комплектующих, и в крайне низком спросе – так, производители чипов флеш-памяти даже снижают объемы выпуска, чтобы не отдавать товар по бросовым ценам. Тем не менее, никакой процесс, в том числе, и удешевление комплектующих, не может длиться вечно. Представим гипотетическую ситуацию – решат в правительстве и ЦБ, что рубль должен снова стоит 75 за доллар. И цены полетят вверх. Также возможно принятие новых пакетов санкций и отказ со стороны новых зарубежных компаний работать с российскими партнерами, что приведет к дополнительным логистическим сложностям. Параллельный же импорт, как выяснили журналисты издания «Коммерсант», ожидаемо приводит к ощутимому повышению стоимости товара для конечного потребителя.

Против. Вскоре выходит много интересного – новые процессоры, видеокарты, PCI-E 5.0 SSD

С другой стороны, вскоре на прилавках появятся процессоры и видеокарты новых поколений, а также твердотельные накопители с поддержкой интерфейса PCI-Express 5.0. Если вы хотите собрать не бюджетный или среднебюджетный геймерский ПК, а флагманский или субфлагманский, идея несколько месяцев подождать не кажется такой уж плохой. Связка из процессора Intel Core i7-13700K(F) и графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ будет явно производительнее, чем все, что сейчас может предложить рынок. Скорости же, обеспечиваемые будущими PCI-Express 5.0 SSD, пока не особо востребованы в реальных задачах, но, как говорится, «лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь».

За. Новое железо будет дорогим и труднодоступным, «режим ждуна» можно включать вечно

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Да, новые комплектующие установят новые рекорды производительности в играх, но удастся ли приобрести их в России по адекватной цене, а если и удастся – то как скоро? Если ваш бюджет ограничен, и вы не замахиваетесь на топовое железо, вероятно, лучше выключить «режим ждуна» и собрать компьютер сейчас, пока компоненты не подорожали или не пропали из магазинов. Так, «народный процессор» Intel Core i5-12400F уже исчезал на время из нескольких популярных розничных сетей, хотя потом и возвращался – то же самое происходило и с другими востребованными комплектующими, например, твердотельными накопителями ADATA с DRAM-буфером, или оперативной памятью DIMM DDR4 на обладающих отличным разгонным потенциалом чипах Micron E-Die.

Против. Заказать комплектующие из-за рубежа сейчас проблемно

Последний на сегодня аргумент против апгрейда или приобретения нового ПК – для любителей заказывать железо из-за рубежа, например, из магазина Computeruniverse, где оно порой стоит в 1.5-2.5 раза дешевле, чем у российских ритейлеров. Из подавляющего большинства американских или европейских магазинов вы сейчас «просто так» товары не закажете из-за санкций – придется прибегать к услугам посредников, что увеличивает как финансовые затраты, так и риски. Что же касается заказа компьютерного железа из Китая – это отдельная специфическая тема: слишком уж много на AliExpress и в других магазинах и маркетплейсах, базирующихся в Поднебесной, различного фуфла: подделок, б.у. комплектующих под видом новых, и просто низкокачественного, ненадежного товара.

Заключение

В рамках сегодняшнего материала я подобрал по три аргумента за немедленный апгрейд или приобретение нового игрового компьютера, и против этого. Какие аргументы показались вам ближе, или, возможно, вы хотите добавить свои? Планируете ли вы в ближайшее время апгрейдить свой ПК, а может, наконец-то накопили на новый? Пишите в комментариях!

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