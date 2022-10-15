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Осторожно, китайское фуфло – Noname-бренды из Поднебесной атакуют российский рынок

Рассказываю об опасностях приобретения продукции китайских Noname-производителей и предостерегаю от возможных ошибок
[ ] для раздела Блоги
25
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
ASUS 3060 за копейки в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
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Всем привет! С вами Zero, и в этой небольшой статье я хочу предостеречь вас от приобретения компьютерных комплектующих (да и другой цифровой и бытовой техники) от малоизвестных китайских брендов. Да, товары подобных компаний могут выглядеть весьма привлекательно, если смотреть на их стоимость и заявленные характеристики, но загвоздка заключается в том, что фактические характеристики далеко не всегда соответствуют заявленным, а если и соответствуют, то подвох может заключаться в чем-то другом. Например, может оказаться, что производитель использует бывшие в употреблении контроллеры и чипы. А ведь у любого изделия есть свой срок службы. В общем, давайте разбираться.

Актуальность вопроса

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Почему эта статья появилась именно сейчас? Все просто. Если до весны-лета 2022 года с продукцией китайских Noname-брендов в основном имели дело люди, знающие о рисках, и заказывающие ее с AliExpress и из других магазинов и агрегаторов, базирующихся в Поднебесной, то после объявленных против России санкций и частичной экономической изоляции страны, а также ухода из нее значительного числа компаний, китайские фирмы подсуетились и стали поставлять свои товары и в официальные отечественные розничные сети. Российские же ритейлеры жадны как риелторы, и, порой, опасны для потребителя как ротвейлеры – если закупочная цена низкая, то почему бы не втюхать гражданам китайское фуфло? Всякого рода перекупщиков, перепродающих это самое фуфло при помощи групп и каналов в социальных сетях, или сделанных на коленке интернет-магазинах тоже хватает.

Какое бывает китайское фуфло

«Что еще за фуфло?» – спросите вы. Что ж, отвечу. Например, поддельные твердотельные накопители якобы на 500 ГБ – несколько ТБ, мимикрирующие под 2.5-дюймовые SATA III модели, а на деле представляющие из себя флешку на 16-32 ГБ с утяжелителями. Но флешку не простую, а с кастомной прошивкой. При подключении к компьютеру или ноутбуку контроллер накопителя имитирует SSD, но на самом деле, когда 16-32 ГБ «реального» места на нем заканчиваются, новые данные начинают перезаписывать старые. Скоростей настоящего твердотельного накопителя, даже бюджетного, вы, как правило, тоже не увидите. И это только один пример.

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Вот второй. Прочитали вы обзор твердотельного накопителя из Китая, например, Netac NV7000. Топовый контроллер Phison PS5018-E18, 176-178 слойная 3D TLC память, великолепные скоростные характеристики, да по такой низкой цене? Надо брать! А вот и нет, не надо. Топовые контроллер и память – только в демонстрационных образцах, рассылаемых тестовым лабораториям, техническим ресурсам с большой аудиторией и обозревателям-блогерам.

В версии SSD на продажу и контроллер другой, хотя и тоже неплохой, Innogrit IG5236, и память. Вот на ней сэкономили капитально – 128-слойные 3D TLC чипы китайской фирмы YMTC по надежности не сравнить, например, с микроновскими. Но Netac хотя бы не лжет на своем официальном сайте, а только лукавит, не указывая, какие в NV7000 используются контроллер и память. Аналогичным образом, кстати, поступают и некоторые другие производители SSD третьего-четвертого эшелона, даже не китайские. Вот поэтому я предпочитаю брать накопители с контроллером, памятью, прошивкой и софтом от одной компании – речь идет о Samsung и WD. Да, дороже, но гарантия качества (в том числе и качества компонентов) и надежности. Если ограничены в средствах – то есть ADATA, Kingston, Crucial. Отдавать же свои кровные жуликам-китайцам…сомнительная затея.

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Третий пример. Видеокарты Peladn, а также других китайских брендов и материнские платы китайских Noname-производителей. В них можно увидеть бывшие в употреблении GPU, чипсеты, контроллеры, чипы памяти и даже конденсаторы! Не говоря уж о тотальной экономии на качестве элементной базы, разводки и охлаждения. Совершенно не понимаю людей, заказывающих все эти Xeon’ы в комплекте с китайскими материнками Хуанванбинь (название бренда я только что придумал). Вам что, вообще не нужна стабильная работа системы?

Меры предосторожности

Теперь поговорим о мерах предосторожности. Как распознать не заслуживающий доверия китайский бренд? Если вы смотрите каталог официального российского магазина, то первое, что должно вас насторожить – это цена. Если SSD и оперативная память Netac продаются дешевле остальных, значит, стоит узнать, что это за компания, и почему ее продукция предлагается по таким низким ценам.

Пробуйте гуглить «название бренда» в связке со словами и словосочетаниями – «обман», «мошенничество», «скам», «бывшие в употреблении», «вышел из строя», и так далее – причем как на русском, так и на английском языке. Возможно, бренд уже успел «наследить» в других странах, а в России еще не заработал негативную репутацию. Также ищите и читайте негативные отзывы. Если их много, и они однотипные, например, в стиле «купил, а там б.у чипы» – это должно вас насторожить. Также вас должно насторожить, если у компании нет своего сайта, а есть только магазин на Алиэкспресс, или сайт имеется, но выглядит он так, как будто сделан студентом в конструкторе, а из языков поддерживаются только китайский, и, в лучшем случае, английский.

Еще один важный совет – будьте подозрительны, и доверяйте своему чутью. Если вам хочется заказать твердотельный накопитель на 2 терабайта за 50 долларов с AliExpress или иного китайского сайта, но внутренний голос подсказывает, что подобных цен на качественные SSD такого объема не бывает – стоит к нему прислушаться. Просто возьмите перерыв и подумайте – если продукт нормальный, то зачем китайскому продавцу предлагать его по столь низкой цене? Он мог бы выставить стоимость на 20-30% ниже, чем у раскрученных брендов, но никак не на 300-500%. Низкая цена здесь – всего лишь приманка, и чем больше жертв на нее клюнет, тем больше копеечных флешек с утяжелителями под видом SSD разошлет ушлый продаван-мошенник.

Заключение

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Я вовсе не хочу сказать, что продукцию китайских брендов вообще нельзя покупать. Нет, я всего лишь призываю относиться к ней с осторожностью – даже к той, что продается в наших розничных сетях. Лично моя позиция такова: пусть «бета-тестерами» выступают другие, пусть бренд сначала заслужит себе репутацию – положительную или отрицательную, а потом уже я буду решать, покупать ли его продукцию. А что вы думаете по поводу брендов из Поднебесной? Пишите в комментариях.

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