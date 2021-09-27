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Топ-7 б/у видеокарт 2021. Выбираем графический ускоритель на вторичном рынке

Подборка бывших в употреблении игровых графических ускорителей, предлагающихся на форумах и сайтах объявлений.
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить с вами на весьма злободневную тему. Графических ускорителей по доступным ценам в этом году, а вероятно, и как минимум в первой половине следующего, мы не дождемся – спасибо майнерам и пандемии коронавируса, из-за которой по-прежнему порой срываются сроки производства и поставок, и это на фоне возросшего спроса на цифровые развлечения: люди сидят дома и хотят играть в игры. В условиях дефицита и завышенных цен в магазинах многие обращаются ко вторичному рынку, и в этой статье я расскажу о семи заслуживающих внимания б/у видеокартах, которые можно приобрести на сайтах объявлений, и с которыми можно играть в современные игры. С какими-то не во все или худо-бедно, а с какими-то – вполне комфортно.

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Прежде всего стоит определиться – насколько старые видеокарты целесообразно покупать? Если вы планируете играть только в старые игры – например, вышедшие до 2012 или  даже до 2014 года, то можно покупать и совсем древние графические ускорители, но в таком случае растет вероятность скорого выхода из строя, да и систему охлаждения, возможно, придется «колхозить» из корпусных вентиляторов, если оригинальные вертушки износились и шумят, стучат или работают со сбоями. Не стоит забывать и о том, что разработчики игр в первую очередь оптимизируют их под современные микроархитектуры. Исходя из таких вводных, я не буду предлагать в рамках данной статьи карточки старее, чем NVIDIA Maxwell и AMD Polaris – GTX 9xx и RX 4xx/5xx это наш минимум. Итак, поехали! Модели в основном располагаются в порядке увеличения производительности, но могут быть и исключения – не забывайте, что есть универсальные, а есть откровенно «красные» или «зеленые» игры, где лучше себя проявляют решения соответствующего производителя.

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2 ГБ

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NVIDIA GeForce GTX 750 Ti – видеокарта уже старенькая, а особо производительной в играх она не была даже в момент выхода. Приобретать ее для гейминга как постоянный вариант нет никакого смысла, но вот если ваш основной графический ускоритель внезапно вышел из строя, а денег на новый нет – можно взять «семьсот пятидесятую» – это в любом случае лучше, чем отдавать несколько тысяч рублей за затычки уровня 710/730. GTX 750 Ti все-таки позволяет на минималках более-менее комфортно играть, например, в Battlefield V и The Witcher 3: Wild Hunt с 40-50+ FPS, а DOTA 2, League of Legends и многие другие легкие киберспортивные проекты можно смело запускать на максималках. В некоторые нетребовательные современные тайтлы, такие, как Star Wars Jedi: Fallen Order, можно играть с 30 кадрами в секунду на средне-низких настройках, а вот ресурсоемкие проекты вроде Red Dead Redemption 2 или Cyberpunk 2077, карточке, конечно, неподвластны. Резюмирую: неплохой временный вариант, чтобы вспомнить старые игры и подкопить деньжат хотя бы на GTX 1660 Super.

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ

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Б/у видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti можно найти за более-менее вменяемые деньги даже сейчас, хотя в 2021 году эту модель можно отнести только к начальному игровому сегменту. Так, в третьем Ведьмаке или Watch Dogs 2 на средне-низких настройках будет около 50-60 кадров в секунду, а в Rise of Tomb Raider 40-50. Ситуацию позволяет улучшить разгон, но ненамного – по современным меркам карточка недостаточно производительна. Тем не менее, если денег мало, а играть хочется, как временный вариант взять ее можно – в магазинах за ту же сумму ничего адекватного купить не удастся. С разогнанной 1050 Ti вы сможете играть даже в Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077 – в FullHD, на минималках и с 30+ FPS, более привычными для консольщиков, но зато это будет самостоятельное прохождение, а не просмотр на Youtube.

AMD Radeon RX 570 4/8 ГБ

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Видеокарта AMD Radeon RX 570 хорошо знакома как геймерам, так и майнерам и часто встречается на вторичном рынке. По производительности «пятьсот семидесятую» можно сравнить с трехгигабайтной версией GTX 1060 от NVIDIA, причем на стороне красных даже имеется небольшое преимущество. Обязательно попробуйте подразогнать устройство вручную – оверклокерский потенциал у обновленного Polaris заметно лучше, чем у старого. С RX 570 вы сможете комфортно с 60+ FPS играть в The Witcher 3 и Battlefield V в FullHD на высоких настройках (но не на ультра), а вот для пресловутого «Киберпанка» даже на минималках лучше брать уже модель классом выше – заветной «шестидесятки» достигнуть вряд ли удастся.

AMD Radeon RX 580 4/8 ГБ

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А вот с RX 580 уже можно замахнуться и на 60 кадров в секунду в Cyberpunk 2077, пусть и на минималках, а также на ультра или почти ультра настройки в третьем Ведьмаке и пятой Батле. Ближайшими конкурентами решения являются GTX 1060, GTX 1650 Super и RX 5500 XT, и пусть у «пятьсот восьмидесятой» уже нет запаса производительности на будущее, она позволит пересидеть тяжелые времена, особенно если не пренебрегать оверклокингом – благодаря оптимизированной микроархитектуре соответствующий потенциал здесь куда выше, чем у RX 480. Проще говоря, в проекты низкой и средней требовательности играть будет относительно комфортно – на почти максимальных или средневысоких настройках соответственно, а вот в тяжелых тайтлах придется ставить низкие.

NVIDIA GeForce GTX 970 4 ГБ


Многим геймерам GeForce GTX 970 запомнилась благодаря скандалу, в ходе которого выяснилось, что из установленных 4 гигабайт видеопамяти только 3.5 могут работать нормально, оставшиеся же 0.5 функционируют крайне медленно. Но даже с учетом этого нюанса в свое время данная видеокарта была одним из лучших предложений по соотношению цены и производительности – GTX 960 была намного слабее, а GTX 980, которую «девятьсот семидесятая» догоняла в разгоне, стоила значительно дороже. Если вам удастся найти на сайтах объявлений б/у GTX 970 по приемлемой цене, она вам еще послужит – конечно, GTX 1060 и GTX 1650 Super будут вырываться вперед во многих играх из-за более свежей микроархитектуры, но и рассматриваемая модель позволяет играть во многие проекты средней требовательности на высоких настройках – в том же Star Wars Jedi: Fallen Order можно получить стабильные 60+ FPS. Главный же аргумент в пользу GTX 970 -- это тот факт, что ее можно приобрести с рук ощутимо дешевле, чем GTX 980 или шестигиговую 1060.

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ


NVIDIA GeForce GTX 1060 –- видеокарта поистине народная: даже в 2021 году она находится на первом месте в статистике по комплектующим популярного игрового сервиса Steam, причем с уверенным отрывом. Если вы задумываетесь над ее приобретением, покупайте строго шестигигабайтную версию – лучше один раз немного переплатить, чем потом много раз ругаться из-за микрофризов и просадок частоты кадров. Конкуренты «тысяча шестидесятой» – это AMD Radeon RX 580 и GTX 970, а также GTX 1650 Super и RX 5500 XT. С первыми двумя она чаще всего борется вполне успешно, а вот последние заметно современнее, а потому во многих играх производительнее. Но и стоят они дороже, так что выбор за вами.

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ


GTX 1070 Ti производительнее и энергоэффективнее, чем флагман предыдущего поколения, GTX 980 Ti, если же не пренебрегать разгоном, данный графический ускоритель опередит и GTX 1080. Также улучшенная «тысяча семидесятая» легко обходит базовую версию GTX 1660, а в некоторых играх даже GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super – неплохая заявка, не правда ли? Конечно, на вторичке карточка стоит довольно дорого, но, если она исправна, то отлично подойдет для игровой сборки: в Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2 на средних можно рассчитывать на 70+ FPS, а в большинстве менее ресурсоемких хитов – смело ставить максимальные параметры графики.

Рекомендации по проверке, покупке и эксплуатации

Напоследок – несколько советов, которые позволят вам избежать некоторых ошибок при покупке видеокарты на вторичном рынке.

  1. Если не разбираетесь – возьмите с собой знакомого компьютерщика. Перед покупкой видеокарту обязательно нужно проверить.
  2. Недостаточно зайти в GPU-Z и посмотреть, совпадают ли название и характеристики. Внимательно осмотрите карточку визуально, желательно – с увеличительным стеклом и фонариком. Ищите механические повреждения, следы прогара и прочие подозрительные вещи. Визуально карта выглядит хорошо? Окей – запускаем несколько игр и тестов, в том числе как минимум пару стресс-тестов. Если результаты сильно отличаются от тех, что представлены в обзорах, причем отличаются в худшую сторону – возможно, перед вами более слабая карточка с перепрошитым BIOS, бракованный экземпляр или устройство после некачественного ремонта.
  3. Если сомневаетесь – отказывайтесь от сделки. Не верьте продавцу, если он говорит про гарантию возврата денег в течение какого-либо срока. Квартира может оказаться снятой на один день, а симка – одноразовой и «левой». И никак вы потом продавца не найдете.
  4. А вот дребезжание и стук вентиляторов штатной системы охлаждения – повод не забраковывать вариант, а скорее нагло торговаться, сбивая цену. Позже можно будет снять кожух и штатную СО и примотать к радиатору карточки кабельными стяжками корпусные 120-миллиметровые вентиляторы, подключив их к материнской плате или блоку питания. Предупреждаю сразу – с горячими флагманскими и субфлагманскими решениями это вряд ли прокатит, но с карточками со средним тепловыделением, например, GTX 970 или GTX 1060 – легко.
  5. Торгуйтесь! Вторичный рынок – это не магазин. Ищите у товара недостатки и напирайте на них, пользуйтесь психологическими приемами. Если в конце торга продавец говорит «извини, дешевле 20 тысяч не скину», доставайте деньги и говорите – «19 и беру прямо сейчас!»

Кстати, если вас интересует тема бывшего в употреблении железа, советую вот эту статью – Какие комплектующие можно покупать на вторичном рынке, а какие лучше не надо.

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amd nvidia gpu видеокарта б/у б/у видеокарта вторичка вторичный рынок б/у комплектующие графический ускоритель
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