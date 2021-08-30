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Какие комплектующие можно покупать на вторичном рынке, а какие лучше не надо

В данном материале я рассказываю, какие из основных комплектующих ПК можно покупать на вторичном рынке, а за какие лучше переплатить в магазине.
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Всем привет! С вами Zero, и в данной статье я расскажу, какие основные комплектующие ПК можно брать на вторичном рынке, а какие лучше не стоит, также я затрону и тему проверки бывшего в употреблении железа – впрочем, довольно базово и поверхностно: там много нюансов, поэтому лучше посвятить ей отдельный материал. Поехали!

Дисклеймер: Содержимое статьи является личным мнением автора, а не истиной в последней инстанции – каждый сам принимает решение, покупать ли что-либо на вторичном рынке.

Процессор

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Процессоры выходят из строя крайне редко, и способны беспроблемно работать на протяжении как минимум одного-двух десятилетий, если не эксплуатировались в экстремальных условиях, поэтому их приобретение на вторичке в условиях ограниченного бюджета может быть вполне оправданным. Конечно, в 2021 году я уже не посоветую брать легендарные Intel Sandy Bridge, даже разгоняемые: их микроархитектура уже слишком устарела, и это вариант разве что для совсем недорогих сборок, а вот камни начиная с Haswell приобретать вполне можно. Да, 4 ядра – уже маловато, и предусмотрительные пользователи покупают шестиядерники и восьмиядерники, но на что только не пойдешь, когда нет денег. Если говорить о процессорах AMD, то на сайтах объявлений можно найти Ryzen поколений Zen и Zen+ – особенно интересен в этом плане Ryzen 5 2600, который можно купить дешевле, чем в магазине.

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При приобретении бывшего в употреблении проца стоит учитывать, что на рынке хватает мошенников, которые могут взять какую-нибудь древнюю модель, написать маркером на теплораспределительной крышке «Core i7-8700K» и впарить под видом этого самого «восемь тысяч семисотого», поэтому камень обязательно нужно проверять в работе – и не только глянуть характеристики в утилите CPU-Z или подобной ей, но и запустить парочку бенчмарков и одну-две игры: если результат сильно отличается от того, что представлен в независимых обзорах – стоит отказаться от такой покупки.

Материнская плата


По моим многолетним наблюдениям, да и по общей статистике, среди основных компьютерных комплектующих чаще всего выходят из строя блоки питания и материнские платы, поэтому подходить к покупке материнки на вторичке следует с определенной осторожностью – лучше осмотреть устройство на предмет вздувшихся конденсаторов, поврежденных дорожек, прогара, следов пайки и тому подобных неприятностей, а в случае сомнений – использовать фонарик или настольную лампу и увеличительное стекло. Не пренебрегайте и «софтовой» проверкой – попросите продавца несколько раз выключить и включить компьютер и проведите те же тесты, что и в случае процессора. Кстати, часто процессор и материнская плата предлагаются вместе, причем дешевле, чем вышли бы по отдельности, иногда к ним добавляются еще оперативная память и кулер – такие варианты вполне можно рассматривать к приобретению.

Кулер

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Бывшие в употреблении системы охлаждения покупать можно, но не особо выгодно, если речь идет не о топовых суперкулерах и СЖО. К тому же, вам придется счищать остатки старой термопасты, осматривать на предмет герметичности тепловые трубки, и, возможно, менять вентилятор, если старый износился и стал шуметь или люфтить – чаще всего проще переплатить несколько сотен или даже тысячу рублей в магазине и получить новенький и готовый к эксплуатации экземпляр.

Оперативная память



Оперативная память почти никогда не выходит из строя, поэтому брать ее на вторичке можно без особой опаски, хотя, как и все остальное, оперативку нужно тщательно проверять – тесты на ошибки и бенчмарки вам в помощь. Особенно популярны модули на чипах Samsung B-Die и Micron E-Die, обладающие превосходным разгонным потенциалом, но, во-первых, их редко продают, во-вторых, они могут недешево стоить, и в-третьих, если конфигурация полностью или большей частью собирается из бывших в употреблении комплектующих, вероятно, бюджет на нее ограничен, а значит, серьезно разогнать оперативку не позволит сама платформа. Так, в случае Intel оверклокинг памяти долго был прерогативой старших чипсетов, а в случае AMD гнать выше 3600-3800 мегагерц часто нет никакого смысла: если превысить удвоенную частоту шины Infinity Fabric, система будет работать медленнее, а не быстрее.

SSD/Жесткий диск

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По жестким дискам моя рекомендация однозначна – на вторичном рынке лучше их не брать, поскольку неизвестно, в каких условиях они эксплуатировались, а ценность информации на накопителе может быть для человека во много раз дороже самого накопителя. Да, необходимо делать бэкапы, причем как минимум два и в разных местах – резервная копия на сервере в другой стране спасет как в случае форс-мажора вроде пожара, так и если вам в дверь постучат в шесть утра, после чего выпилят ее болгаркой и заберут все электронные устройства за то, что вы написали неугодный власть имущим комментарий. Боитесь за свои данные в облаке/на удаленном сервере? Шифруйте их VeraCrypt, а потом закидывайте в архив с паролем.

Впрочем, я отвлекся. Итак, HDD на вторичке лучше не брать, по крайней мере, для хоть сколько-нибудь ценных данных, а что насчет SSD? В большинстве случаев тоже лучше не рисковать, но есть исключения – так, твердотельные накопители Samsung начиная с 850 Evo выдерживают в разы, а часто и в десятки раз больше заявленного ресурса перезаписи, а также довольно точно предсказывают свой возможный выход из строя. На мой взгляд, если заявленный ресурс не превышен или превышен не более, чем в 2-3 раза, а цена привлекательная, SSD Samsung можно брать, насчет остальных производителей – не уверен.

Видеокарта

Ну, по поводу графических ускорителей все понятно – покупать бывшие в употреблении не очень хочется, но, в текущих рыночных условиях, многим приходится. Поскольку это наиболее дорогостоящий компонент игрового компьютера, проверка должна быть особенно тщательной. Никаких покупок без предварительных тестов – причем недостаточно запустить пару программ и сверить характеристики, необходимо и проверить производительность в нескольких бенчмарках и играх. Если она отличается от той, что выдают такие карточки в тестах авторитетных ресурсов и независимых обзорщиков, в худшую сторону более, чем на 10-15% – покупать такое устройство не стоит. А вот разница в 1-8% вполне допустима: не забывайте, что есть суперразогнанные с завода версии условной GTX 1060, а есть работающие на более низких частотах.

И еще пара советов – не берите укороченные карты с одним вентилятором: да, они влезут в компактный корпус, но при этом хуже охлаждаются, а, следовательно, и хуже разгоняются. Второй совет тоже касается системы охлаждения: у вентиляторов есть определенный ресурс, и со временем они начинают издавать посторонние звуки, люфтить, задевая лопастями радиатор, или и вовсе перестают работать. Эта проблема в случае графических ускорителей среднего и ниже сегментов, не обладающих запредельным тепловыделением, решается легко – снимайте кожух с вертушками «от производителя», отключайте их, приматывайте кабельными стяжками парочку корпусных 120-миллиметровых кулеров к радиатору – и готово. Подключать «стодвадцатки» можно к материнке или блоку питания в зависимости от разъемов и от того, требуется ли автоматическая регулировка оборотов. Лично я к своей GTX 970 в свое время прикрутил парочку ZALMAN ZM-F3 PLUS (SF) – они и очень тихие, и достаточно производительные для этой модели. А вот GTX 980 Ti или GTX 1080 понадобились бы уже более эффективные кулеры, а может, и замена термопасты – учитывайте TDP выбранной карты.

Блок питания

Блоки питания выходят из строя довольно часто, но, в отличие от начала двухтысячных, гораздо реже уносят за собой в могилу другое железо – если, конечно, это не БП от китайских Noname производителей. При этом купить в магазине новенький Chieftec или Zalman на 500-700 Ватт можно за довольно скромные деньги; be Quiet чуть дороже, но все равно по карману большинству геймеров. Если же денег нет совсем – можно брать на вторичке БП тех же производителей с «пробегом» не больше 3-4 лет. Почему именно их? Они и недорогие, и надежные – например, блоки питания Corsair тоже хороши, но стоят дороже, а об условных «Seasonic»-ах можно даже не упоминать. Кстати, лично у меня платиновый Seasonic SS-660XP2 прослужил меньше, чем бронзовый Chieftec, но там была семилетняя гарантия, так что за него без каких-либо проблем вернули деньги.

Корпус

Покупать бывший в использовании корпус вполне допустимо – часто геймеры сначала берут при сборке ПК популярный и качественный, но относительной недорогой кейс вроде Zalman Z3 Plus, а потом и денег, и требований к шасси становится больше, и корпус отправляется на Авито, а вместо него покупается Full Tower. Перед покупкой внимательно осмотрите кейс, желательно с фонариком, сверьтесь с фотографиями с сайта производителя или с сайтов магазинов – нет ли поломанных или отсутствующих элементов, также проверьте кнопки и разъемы – конечно, если не работает «Power», можно вывести включение/выключение ПК на «Reset», но это как минимум причина для торга.

Заключение

Покупая комплектующие на вторичном рынке, вы сможете сэкономить немало денег, но не стоит забывать и о пословице «Скупой платит дважды». Любое бывшее в употреблении железо требует тщательной проверки – не верьте продавцу, когда он говорит, что торопится, и обещает вернуть деньги, если в течение месяца купленная у него видеокарта выйдет из строя. Симка может быть «левой» и «одноразовой», а квартира – снятой на один день специально ради мошеннической сделки. Принцип «доверяй, но проверяй» здесь неприменим: никакого доверия! Лучше показаться продавцу въедливым и подозрительным типом, но купить хороший товар, чем отдать свои кровные за какое-то фуфло.

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ssd процессор оперативная память видеокарта сборка комплектующие железо б/у б/у видеокарта вторичка
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