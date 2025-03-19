Всем привет. С вами Zero, и тема сегодняшней статьи — автомобильные коробки передач. Многие производители по-прежнему выпускают легковые транспортные средства с механической трансмиссией, рассчитанные на массового потребителя, и это меня, мягко говоря, удивляет. Если бы я выбирал себе машину для городских и загородных поездок, то не рассматривал бы варианты с механической коробкой, какую бы экономию они ни сулили. Итак, представляю вашему вниманию топ-5 причин, почему «механика» в 2025 году является архаизмом.

Ездить на «механике» неудобно

Первая причина очевидна — использовать механическую коробку передач банально неудобно. Это лишний отвлекающий фактор, который может раздражать, особенно в условиях интенсивного городского движения. На мой взгляд, ездить на машине с «механикой» в 2025 году — это все равно что использовать консольные команды для копирования файлов и папок, перемещения между каталогами и других простейших операций в «Проводнике» вместо работы с удобным графическим интерфейсом.

реклама





Или другой пример — представьте, что при вставании с дивана вам пришлось бы переключать свои ноги в другой режим, при подъеме или спуске по лестнице — в еще один режим, а при беге — в следующий. Выглядит как чистой воды бред. Но ручное переключение передач как бред не выглядит — а все потому, что когда-то других коробок кроме МКПП не было. Но и дисплеев кроме черно-белых когда-то не было — это не повод отказываться от цветного изображения.

Опытные водители могут посмеиваться над новичками, не умеющими ездить на «механике», и не желающими этому учиться, и это их право. Но новичков можно понять — зачем учиться навыку, который вряд ли пригодится? Особенно с учетом того, что электромобили и самоуправляемые автомобили с автопилотом постепенно вытесняют традиционные транспортные средства, пусть до России эта тенденция и доходит с запозданием. Многие городские жители не умеют топить печь или ощипывать курицу, и навык езды на «механике» в скором времени окажется в той же категории.

Автоматические коробки надежны и универсальны

Вопреки распространенному среди фанатов «механики» мнению, гидромеханический автомат — это весьма надежный тип коробки передач. Да, у разных производителей есть удачные и неудачные модели, но в целом нельзя сказать, что механические коробки намного надежнее автоматических. Про вариатор, конечно, говорить не будем, как и про некоторые старые роботизированные коробки с двумя сцеплениями, хотя среди последних тоже есть достаточно надежные. Но в целом, тезис о том, что механическая коробка живуча и неубиваема, можно считать некоторым преувеличением. Особенно с учетом того, что механика гораздо больше страдает от ошибок водителя, чем автомат — хуже в этом плане только вариатор, побуксовав или побуксировав на котором можно «убить» коробку буквально за один день.

Коробки с двумя сцеплениями эффективнее и экономичнее

реклама





Вернемся к теме роботизированных коробок с двумя сцеплениями. Бывалые водители могут на них ругаться, но на самом деле, для примера, первые массовые DSG от Volkswagen и нынешние DSG — это небо и земля. Со временем все значимые проблемы этих коробок были исправлены. А хорошая роботизированная коробка переключает передачи более плавно, чем механика или автомат, а также экономит топливо. Единственный минус в данном случае — это высокая цена.

Почему я привел в пример именно DSG? Потому что именно VAG впервые вывела трансмиссию с двумя сцеплениями на массовый рынок, и именно на DSG в свое время ругались водители. И ругаться было за что — технология поначалу была довольно «сырой». Но инерции мышления стоит избегать. Можно привести аналогию из индустрии комплектующих для ПК. Когда-то про видеокарты Palit говорили: «Palit — воняет и горит!». Так было где-то года до 2012-го. Но все изменилось с появлением линеек GTX 600 Jetstream и Super Jetstream. А в 2025 году графические ускорители Palit являются одними из лучших на рынке с точки зрения соотношения стоимости и характеристик.

Три педали — это слишком много для некоторых водителей

До массового внедрения самоуправляемых автомобилей в России, вероятно, еще далеко, а значит, водить машины вручную гражданам нашей страны придется еще как минимум десяток лет. При этом три педали для некоторых водителей — это слишком много. Читателям, не согласным с этим тезисом, предлагаю посмотреть короткий видеоролик, известный в интернете под названием «Тормози, дура!», и снятый в 2016 году в Санкт-Петербурге. На самом деле, для кого-то слишком много и двух педалей, а тут еще какое-то сцепление, с которым вообще непонятно, как и зачем работать.

На самом деле, с двумя элементами управления действительно гораздо проще работать, чем с тремя, особенно с учетом того, что параллельно необходимо внимательно следить за дорожной обстановкой. Как минимум, потому что у человека только два полушария мозга. Новейшие исследования показывают, что люди плохо справляются с многозадачностью.

МКПП отвлекает внимание неопытных водителей, что повышает аварийность

реклама





Известны случаи, когда водитель отвлекался на переключение передач, что приводило к ДТП. Также, согласно опросам, необходимость переключать передачи повышает уровень стресса начинающих автолюбителей, особенно в пробке, на светофоре или в плотном потоке. Человек и без того лишь недавно начал управлять средством повышенной опасности, а тут еще и дополнительные отвлекающие факторы. Если водитель следит за оборотами двигателя, то часть его внимания уходит на это, а значит, он хуже следит за тем, что происходит на дороге. А так можно проморгать, например, готовящегося переходить дорогу по нерегулируемой «зебре» пешехода, особенно в темное время суток. И если у человека на одежде нет светоотражающих элементов.

Преимущества МКПП

Справедливости ради, стоит написать и о преимуществах механической коробки передач. На мой взгляд, их только два. Первое очевидно — это дешевизна. Автомобили с МКПП стоят дешевле, чем с автоматической или роботизированной коробкой. Второе преимущество касается эксплуатации автомобиля в зимнее время года. Используя «механику», проще выбраться из снега или грязи. Но в большинстве случаев в снег или грязь можно просто не попадать. В целом же, я считаю, что экономия на трансмиссии явно не стоит лишних усилий, потраченных на переключение передач и повышения рисков, связанных с возможностью попадания в ДТП, особенно если вы начинающий водитель.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему приобретение автомобиля с механической коробкой передач, на мой взгляд, является в 2025 году не слишком рациональным выбором. А что вы думаете по поводу «механики»? Готовы вручную переключать передачи, или считаете, что лучше потратиться на машину с автоматической, либо роботизированной коробкой передач, а возможно, даже с вариатором? Или вы сторонник электрокаров? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

реклама





Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)

ТОП-6 игровых видеокарт стоимостью до 50 тысяч рублей – рейтинг 2025 года

Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году