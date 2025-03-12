С целью защиты от злоумышленников

Как сообщают СМИ, Минцифры РФ готовит законопроект, предусматривающий возможность установки гражданами самозапрета на оформление новых SIM-карт при помощи портала «Госуслуги». Подобная мера позволит предотвратить действия злоумышленников, оформляющих SIM-карты на людей при посредничестве нечистых на руку сотрудников операторов мобильной связи. Установить запрет можно будет онлайн, но снять — только лично в МФЦ.

По данным журналистов, возможность установки самозапрета является лишь одной из мер, которые войдут в законопроект о противодействии кибермошенничеству. Всего таких мер будет около 30. При этом актуальность проблемы телефонного и интернет-мошенничества в современной России не вызывает сомнений, поскольку злоумышленники постоянно изобретают новые преступные схемы и модифицируют старые, осваивают новые технологии, например, связанные с использованием генеративного искусственного интеллекта, а также умело используют различные информационные поводы.

Кибермошенничество не только приводит к прямому экономическому ущербу, но и подрывает доверие граждан к государству, а также цифровым и информационным сервисам. Противодействие этой современной форме преступности является стратегической задачей, важной для защиты национальных интересов, поскольку преступники нередко действуют из-за рубежа.