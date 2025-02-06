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Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года

Рассказываю о заслуживающих внимания твердотельных накопителях, хорошо подходящих для геймерских конфигураций ПК
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, на какие двухтерабайтные SSD стоит обратить внимание, если вы собираете или апгрейдите игровую конфигурацию ПК. Начну я с более дорогих и продвинутых моделей, а закончу бюджетными вариантами, которые, впрочем, не сильно уступают флагманским и субфлагманским накопителям в геймерских сценариях использования. Но хватит предисловий, поехали!

MSI SPATIUM M580 PRO FROZR 2 ТБ (с оговорками) 

Начнем с PCI-Express флагманов. Сразу оговорюсь, что игровому ПК не нужна столь высокая производительность, как они предлагают. Взять, например MSI SPATIUM M580 PRO FROZR. Этот превосходный SSD базируется на контролере Phison PS5026-E26 и 232-слойной TLC 3D NAND памяти производства Micron. DRAM-буфер, разумеется, имеется. Скорости последовательного чтения и записи в случае двухтерабайтной версии составляют до 14600 и до 12700 МБ/с соответственно. Накопитель отлично показывает себя в любых сценариях использования, в том числе и в игровом. Недостатка у него, по сути, только два – высокая цена и габаритный радиатор, из-за которого установить его получится далеко не в каждый M.2 разъем. Ведь некоторые из них перекрываются видеокартами или платами расширения. А миниатюрного радиатора, которого хватает PCI-E 4.0 SSD, M580 PRO FROZR не хватит. Так что просчитывайте заранее, будет ли у вас слот под этот SSD.

MSI SPATIUM M570 PRO FROZR 2 ТБ (с оговорками) 

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Почти все, что я говорил о MSI SPATIUM M580 PRO FROZR, касается и M570 PRO FROZR. Тот же контроллер Phison PS5026-E26, те же 232-слойные чипы Micron, только максимальные скорости последовательных чтения и записи немного пониже. Зато гораздо приятнее цена — примерно на 10 тысяч рублей, если говорить о двухтерабайтных моделях. Если «пятьсот восьмидесятый» в российской рознице явно выглядит переоцененным, то его «младший брат» с точки зрения соотношения стоимости и характеристик смотрится более адекватно. Вполне возможно, что если бы я выбирал сейчас дополнительный SSD, то взял бы именно двухтерабайтник от MSI. Но мне пока хватает и пары Samsung 980 Pro. Кстати, о накопителях южнокорейской корпорации в рамках данного материала я еще расскажу.

ADATA Legend 970 Pro 2 ТБ 

Бренд ADATA славится конкурентоспособным сочетанием цены и характеристик – в качестве примера можно привести, например, популярную PCI-E 4.0 модель Legend 960. Но сейчас речь пойдет не о ней (до нее еще дойдем), а о PCI-E 5.0 накопителе под названием Legend 970 Pro. В отличие от рассмотренных ранее решений MSI, данный SSD базируется на контроллере Innogrit IG5666, а вот память используется та же 232-слойная от Micron. Впрочем, вариантов-то особо и нет, если вы не Samsung и не Western Digital. DRAM-буфер есть, как и радиатор, а еще…миниатюрный вентилятор. Да-да, PCI-E 5.0 SSD гораздо прожорливее, чем PCI-E 4.0, так что им нужны или маленькая «вертушка» или большой радиатор. По скоростным характеристикам модель уступает флагману от MSI, но и стоит дешевле.

Samsung 990 Pro 2 ТБ 

Samsung 990 Pro – это эталон, один из лучших PCI-Express 4.0 накопителей, а возможно, и лучший. По сути, это тот SSD, каким Samsung 980 Pro должен быть изначально, хотя, справедливости ради, «девятьсот восьмидесятый про» тоже хорош и его вполне можно покупать и в 2025 году. Твердотельные накопители южнокорейской корпорации базируются на собственных контроллерах и памяти, и это их важное преимущество – весь производственный процесс полностью контролирует одна компания. Также достоверно известно, что практически все SSD Samsung выдерживают в несколько раз больший «пробег» в перезаписанных терабайтах, чем заявляет производитель. Впрочем, вы и заявленный-то попробуйте исчерпать. У меня за 2 года набежало меньше 300 терабайт из заявленных 1200. То есть запас есть еще лет на 6. К тому времени я наверняка куплю новый SSD, как минимум терабайт на 8, поскольку игры и работа с видео требуют много места.

Western Digital Black SN850X 2 ТБ 

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WD Black SN850X – один из лучших PCI-Express 4.0 накопителей для геймерских сценариев использования. Да и в целом – это отличный SSD, который можно отнести к субфлагманскому или даже флагманскому сегменту. Как и Samsung, Western Digital относится к производителям SSD так называемого первого эшелона, поскольку самостоятельно производит контроллеры и память. Такой подход позволяет компании выпускать на рынок максимально отлаженные и качественные продукты, и SN850X без сомнения относится к их числу. Данный накопитель можно использовать как в качестве системного (DRAM-буфер имеется, что является в данном случае значительным преимуществом) так и в качестве дополнительного. Недостаток у накопителя, по сути, только один — высокая цена. В том числе из-за параллельного импорта.

Samsung 980 Pro 2 ТБ 

О Samsung 980 Pro в различных обзорах сказано много – в свое время это был флагманский PCI-E 4.0 накопитель. Сейчас он сместился в категорию субфлагманских, но все еще хорош. В моем основном игровом ПК установлены два таких SSD, и я очень ими доволен – никаких проблем с ними ни разу не возникло. Это действительно отличные накопители – быстрые, надежные и выносливые, и, хотя на рынке появились и более скоростные модели, как PCI-E 4.0, так и PCI-E 5.0, характеристик «девятьсот восьмидесятого про» более чем достаточно для домашне-игровых сценариев использования. Слабых мест у SSD нет — он оснащен DRAM-буфером и отполирован как с аппаратной, так и с программной точек зрения, поскольку Samsung полностью контролирует процесс производства. Впрочем, в 2025 году на рынке есть и более быстрые PCI-E 4.0 SSD, так что цена на Samsung 980 Pro могла быть и пониже.

Kingston KC3000 2 ТБ 

Kingston KC3000 — субфлагманский PCI-E 4.0 SSD на хорошо знакомом компьютерщикам контроллере Phison E18 и 176-слойной 3D-TLC памяти Micron. По скоростным характеристикам он очень похож на Fury Renegade, и его можно смело покупать как в качестве системного, так и в качестве дополнительного. В пользу рассматриваемого SSD говорят наличие DRAM-буфера, проверенная платформа, высокая надежность, отсутствие серьезных проблем с перегревом и троттлингом. Вообще, разницу между хорошими PCI-Express 4.0 твердотельными накопителями в реальных сценариях использования, а не в тестах и бенчмарках увидеть будет довольно затруднительно, поэтому в большинстве случаев можно ориентироваться на личные предпочтения и на симпатию к тому или иному бренду и/или его программному обеспечению.

ADATA Legend 960/960 Max 2 ТБ 

ADATA Legend 960 и 960 Max отличаются только радиаторами — в целом же, и тот и другой накопитель являются одними из лучших предложений на рынке с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. В основе моделей лежит контроллер Silicon Motion SM2264, а сочетается он со все той же 176-слойной 3D-TLC памятью Micron. Соответственно, «девятьсот шестидесятые», как и многие их конкуренты демонстрируют отличный уровень производительности по меркам PCI-E 4.0 накопителей – их можно смело использовать для игровых конфигураций ПК любого уровня. Как я уже говорил субфлагманских PCI-E 4.0 SSD на рынке много, и ориентироваться можно как на личные предпочтения, так и на наличие различных акций и скидок.

MSI SPATIUM M480 PRO 2 ТБ  

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MSI SPATIUM M480 PRO — это сравнительно недорогой для своих характеристик твердотельный накопитель с DRAM-буфером. В основе решения лежат контроллер Phison PS5018-E18 и 176-слойная 3D-TLC память Micron. Перед нами классический SSD высокого, но не флагманского уровня – скорее, субфлагманского. Выделяется он в первую очередь выгодным соотношением стоимости и характеристик, а потому отлично подходит для тех случаев, когда бюджет пусть и не слишком мал, но все-таки ограничен. Нрав у данного SSD достаточно горячий, но заметно это только в бенчмарках или операциях длительного копирования, когда речь идет о сотнях гигабайт. В повседневной работе все ок — комплектный радиатор приличной материнской платы справится.

HP FX900 Pro 2 ТБ 

Продолжаем рассматривать субфлагманские PCI-E 4.0 SSD, на этот раз — двухтерабайтную версию HP FX900 Pro. Базируется данная модель на контроллере InnoGrit IG5236, который функционирует в связке со 176-слойной 3D-TLC памятью Micron. Скоростные характеристики устройства – более, чем приличные, с надежностью проблем тоже не возникает, а главное – найти рассматриваемый SSD нередко можно дешевле конкурирующих продуктов вроде тех, о которых я рассказывал ранее. Да, FX900 Pro на их фоне ничем не выделяется, но и не проваливается. DRAM-буфер у накопителя также имеется, проблем с перегревом и троттлингом при повседневной эксплуатации не возникает, так что вариант можно охарактеризовать как очень и очень хороший, если говорить об игровых сценариях использования. Да и о любых других, за исключением серверных – тоже.

Patriot P400 2 ТБ 

Patriot P400 — довольно быстрый безбуферный SSD на контроллере Innogrit IG5220, ну, а какая в нем используется память, вы, вероятно, догадались и сами — 176-слойная от Micron. Среди безбуферных PCI-E 4.0 накопителей в рассматриваемом ценовом сегменте это одна из наиболее скоростных моделей — лучше, чем Samsung 980, а также чем решения на контроллерах Phison E19T, Phison E16 и SMI SM2267. Единственный недостаток Patriot P400 – это цена. Для безбуферного твердотельного накопителя, пусть и качественного, модель дороговата – примерно за те же деньги можно приобрести HP FX900 Pro. А вот ADATA Legend 960 или Kingston KC3000 стоят уже заметно дороже.

Silicon Power UD90 2 ТБ (с оговорками) 

Silicon Power UD90 — это безбуферный твердотельный накопитель на основе качественного контроллера Phison PS5021-E21T и уже многократно упомянутой в данной статье 176-слойной памяти Micron, которую используют многочисленные производители SSD второго и третьего эшелонов. Модель опережает не только основанные на Phison E19T решения, но и любые модели на контроллере SMI SM2267, а также популярные безбуферные модели брендов первого эшелона вроде Samsung 980 или WD Blue SN570. Проще говоря, среди безбуферных SSD – отличный вариант. Но возникает вопрос – зачем брать накопитель без DRAM-буфера, если можно доплатить всего 1000-1500 рублей и купить модель уже с таковым. В общем, смотрите как на характеристики, так и на цену.

Kingston NV2 2 ТБ 

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Что ж, напоследок — бюджетная модель. Kingston — бренд, проверенный уже даже не годами, а десятилетиями, но стоит предупредить, что SSD NV2 встречается в разных конфигурациях. Это, впрочем, характерно для многих недорогих твердотельных накопителей от производителей второго и третьего эшелонов – то есть тех, что не выпускают самостоятельно контроллеры и память. С учетом стоимости, модель можно охарактеризовать как заслуживающую внимания, тем не менее, в качестве основного SSD ее использовать нежелательно — лучше уж взять более быстрый терабайтник с DRAM-буфером, а в дальнейшем докупить второй, более емкий твердотельный накопитель.

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в статье нет модели N?

Все заслуживающие внимания SSD в рамках одной статьи перечислить невозможно.

Можно ли покупать недорогие китайские Noname-SSD на маркетплейсах?

Крайне не рекомендую. Очень много как подделок на сомнительных контроллерах и медленной памяти, так и подержанных моделей или откровенного скама в виде карты памяти на 16 ГБ под видом терабайтного/двухтерабайтного твердотельного накопителя.

SSD на сколько терабайт стоит покупать геймеру в 2025 году?

Абсолютный минимум – это терабайт. Но лучше сразу приобрести накопитель емкостью как минимум два терабайта – свободного места не бывает слишком много, особенно когда немалая часть игр весят хорошо так за сотню гигабайт каждая.

Исчерпан ли потенциал интерфейса PCI-E 5.0, или на рынке еще появятся интересные новинки?

Не исчерпан – как минимум, свои модели на собственных контроллерах и памяти наверняка представят производители первого эшелона, Samsung и Western Digital.

Есть ли вообще смысл брать PCI-E 5.0 SSD, или можно ограничиться для игрового ПК флагманским/субфлагманским PCI-E 4.0 SSD?

Можно ограничиться PCI-E 4.0, разницы в повседневном использовании не будет, только в тестах, бенчмарках и при копировании с SSD на SSD.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал об интересных твердотельных накопителях емкостью 2 терабайта, на которые стоит обратить внимание при сборке или апгрейде игровой конфигурации ПК. Признаюсь честно, сам я предпочитаю использовать SSD Samsung, потому что привык к ним, и знаю, что они выдерживают в несколько раз больше перезаписанных терабайт, чем заявлено. А какие твердотельные накопители установлены в ваших ПК и ноутбуках? Пишите в комментариях!

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