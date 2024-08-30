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Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов

Раздаю халявные промокоды для получения скидок на популярном российском маркетплейсе
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о ряде товаров, которые можно выгодно приобрести на маркетплейсе «Мегамаркет», используя один из промокодов: fr3584i2731 или fr686js1995. Промокоды актуальны для новых пользователей и дают скидку 1000 рублей, если общая сумма покупки составляет 4000 рублей. Набирать эту сумму можно как угодно – хоть одним товаром, хоть несколькими. Но хватит предисловий, поехали!

Как использовать промокод

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Чтобы использовать промокод, добавьте в корзину товаров на общую сумму более 4000 рублей. После этого нажмите кнопку «Оформить заказ», и, заполнив необходимые поля, введите один из промокодов: fr3584i2731 или fr686js1995. Если у вас есть бонусы СберСпасибо – можете дополнительно использовать и их. Один бонус в данном случае равен одному рублю.

Игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger 2 Core 

Игровые гарнитуры HyperX ценятся геймерами за весьма привлекательное соотношение стоимости и характеристик – они предлагают отличное качество звука с четким позиционированием, высокую степень удобства ношения и качественный микрофон, и все это при сохранении доступной цены. Например, модель HyperX Cloud Stinger 2 Core является отличным вариантом за свои деньги и хорошо подходит как для игровых сценариев использования, так и, например, для просмотра фильмов и сериалов или прослушивания музыки. Благодаря продуманной конструкции оголовья и амбушюр гарнитуру можно использовать в течение длительного времени без какого-либо дискомфорта.

Промокод на скидку: fr3584i2731 или fr686js1995

Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 5i 

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Если вы хотите приобрести не гарнитуру для использования с компьютером или ноутбуком, а беспроводные наушники для использования со смартфоном, стоит присмотреться к такой модели, как HUAWEI FreeBuds 5i. Качественный, чистый звук, система активного шумоподавления, удобный кейс, отсутствие проблем с материалами и качеством сборки – вот основные ее плюсы. Минусов у наушников нет, хотя есть нюансы – средняя автономность и отсутствие полноценной влагозащиты по стандарту IP68/69K. Бегать под дождем с FreeBuds 5i можно, а вот плавать в бассейне или принимать душ уже нельзя. В остальном наушники шикарны, и их можно смело рекомендовать как для прослушивания музыки, так и для аудиозвонков.

Промокод на скидку: fr3584i2731 или fr686js1995

Геймпад Microsoft Xbox/PC 

Еще одна группа товаров, на которые стоит обратить внимание на Мегамаркете – это геймпады. Купить их тут, с учетом промокодов, скидок, бонусов и акций, можно гораздо дешевле, чем у большинства ритейлеров. В качестве примера я взял один из наиболее популярных геймпадов — стандартную модель Microsoft Xbox, который можно использовать не только с консолью, но и с ПК или ноутбуком. Если вы предпочитаете параллельное расположение стиков, то геймпады PlayStation или Logitech F310/F710 на маркетплейсе также присутствуют. Жаль только, что F510 давно сняли с производства – он был «золотой серединой» между этими моделями, поскольку сочетал проводное подключение и наличие вибромотора.

Промокод на скидку: fr3584i2731 или fr686js1995

Игровая клавиатура HyperX Alloy Mars 2 

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Если вы предпочитаете играть, используя не геймпад, а клавиатуру и мышь, на Мегамаркете вы также найдете множество интересных предложений. К ним относится, например, проводная механическая клавиатура HyperX Alloy Mars 2 с красочной RGB-подсветкой. Она обеспечивает минимальный инпут-лаг и приятный тактильный отклик, что позволит получать дополнительное преимущество над противниками в онлайновых катках. Если вы предпочитаете беспроводные клавиатуры, или оптические, а не механические переключатели — на маркетплейсе вы найдете модели на любой вкус. Набирайте в корзину товара на 4000 рублей и используйте промокод, ну и, конечно, тратьте бонусы СберСпасибо.

Промокод на скидку: fr3584i2731 или fr686js1995

Игровая мышь Logitech G502 Hero 

Logitech G502 Hero – это проверенная временем киберспортивная мышь с дополнительными кнопками, единственный минус которой заключается в том, что она подходит исключительно правшам и амбидекстрам, но не левшам. Для левшей в ассортименте Logitech есть симметричные манипуляторы. Что же касается непосредственно Logitech G502 Hero — мышь можно охарактеризовать как универсальную, удобную и неприхотливую в использовании. Сенсор у манипулятора исключительно быстрый и точный – играть в шутеры, стратегии и MOBA одно удовольствие. Если вы не левша – рекомендую.

Промокод на скидку: fr3584i2731 или fr686js1995

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 

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Игры – дело хорошее и интересное, но забывать о физической активности тоже не стоит. С тренировками и прогулками поможет фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9, обладающий множеством различных функций и поддерживающий различные спортивные режимы. Носимый девайс удобно синхронизировать с мобильным приложением – у Xiaomi есть свое фирменное ПО, но можно использовать и другие. К дополнительным плюсам устройства можно отнести точное измерение частоты сердечных сокращений, удобный ремешок и длительное время автономной работы.

Промокод на скидку: fr3584i2731 или fr686js1995

Заключение

Выбирать что-то из рассмотренных в статье девайсов совсем не обязательно – просто наберите в корзину на Мегамаркете любых товаров на 4000 рублей и используйте при оформлении заказа любой из двух промокодов: fr3584i2731 или fr686js1995 для получения скидки размером 1000 рублей. За покупку вы получите бонусы СберСпасибо, которые также можно использовать для получения скидок.

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