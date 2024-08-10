Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как заставить кота зарабатывать себе на корм

Рассказываю о том, как домашний любимец может помочь с пополнением семейного бюджета.
[ ] для раздела Блоги
2
2

Содержание домашних животных вроде котов и собак обычно обходится не слишком дорого, если, конечно, у питомца нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее, наличие в семье пушистого (или не пушистого) любимца может даже приносить прибавку к финансам, а не только увеличивать траты. В сегодняшней статье я расскажу о том, как заставить кота зарабатывать себе на корм. Но хватит предисловий, поехали!

Снимайте шортсы или тиктоки

Фото и видео с котиками – один из самых популярных видов контента в интернете. И хотя каналов, посвященных питомцам, огромное множество, место для еще одного всегда найдется. Как показывает статистика, особой популярностью пользуются короткие ролики – тиктоки или Youtube шортсы. Да, сейчас для россиян доступны не все способы монетизации. Но у вас есть выбор. Можете использовать те способы, что все еще доступны, например, некоторые партнерские программы, а также работу с рекламодателями и биржами рекламы, а можете, например, использовать российские площадки. Яндекс.Дзен, VK Video, Rutube — по ряду параметров эти платформы уступают Youtube и TikTok, но сейчас, в свете новостей о замедлении и возможной грядущей блокировке самого популярного в мире видеосервиса, они могут начать предлагать новым создателям контента особенно выгодные условия.

реклама



Кстати, для того, чтобы снимать видео с питомцев, совсем не обязательно иметь профессиональную или даже любительскую камеру. Достаточно смартфона продвинутого среднего сегмента – например, Poco F6 от корпорации Xiaomi.

Придумывайте интересные сюжеты

Для начала можно снимать видео с котом во время обычной игры с дразнилкой и в прочих бытовых ситуациях. В будущем же, если вашему питомцу подобные игры не доставляют дискомфорта, можно придумывать и реализовывать различные сюжеты. Думаю, многие читатели видели короткие видео, в которых питомцы преодолевают различные препятствия, охотятся на управляемую со смартфона игрушку, выполняют команды или дегустируют новый корм. Такие ролики часто становятся вирусными, а значит, могут принести автору кучу просмотров и подписок, а в будущем – и кучу денег. На первом этапе вы можете просто копировать идеи других владельцев котов или собак, немного видоизменять их и снимать похожие ролики, например, с различными челленджами.

Важно! Стоит помнить, что питомец – это не игрушка, а живое существо, за которое вы несете ответственность. Если идея игр-челленджей не вызывает у хвостатого энтузиазма, то не стоит ему надоедать. Возможно, стоит попробовать в другой раз, и, если кот будет активно играть, вознаградить его лакомством.

Раскручивайте свои каналы, соцсети и личный бренд

реклама



Если вы хотите добиться стабильного заработка, стоит заняться раскруткой своих каналов на видеоплатформах, а также развитием социальных сетей и личного бренда. Залив 5-10 роликов, купите рекламу у других блогеров похожей тематики, только перед этим изучите рынок и узнайте, какую примерно дает эффективность закупка рекламы, и какова стоимость привлечения одного подписчика. Не пренебрегайте и партизанским маркетингом – рассылайте свои ролики друзьям и знакомым, отправляйте в тематические сообщества, посвященные смешным видео с питомцами и питомцам в целом. Но не скатывайтесь до спама, перед отправкой ролика ознакомьтесь с правилами форума, канала, группы в соцсети или иного сообщества. За спам могут и забанить, что затруднит дальнейшее продвижение.

Хорошей идеей будет создать свою узнаваемую заставку, сделать уникальную аватарку, добавить подходящую музыку, а, возможно, и дополнительные звуки. Примеры можно посмотреть в Youtube и TikTok — просто берите самые популярные ролики и разбирайте на составляющие:

  1. Заставка со звуком
  2. Фрагменты оригинального видеоряда
  3. Переходы
  4. Музыка
  5. Дополнительные звуки

И так далее. Скатываться в полное копирование чужих роликов – плохая идея, и зрители такого не любят, но почерпнуть у коллег-блогеров какие-то задумки, видоизменить их и добавить свои идеи — это совершенно нормальная практика для создателей контента.

Для съемки фото и видео отлично подойдет смартфон Vivo X100 Pro – это один из лучших «камерофонов» 2024 года. На «Яндекс.Маркете» вы можете приобрести китайскую версию устройства — она стоит дешевле конкурентов. Из минусов – необходимость вручную устанавливать Google Play и прочие сервисы Google, удалять предустановленное ПО, предназначенное для Поднебесной, а также докупать вилку-адаптер для розетки.

Зарабатывайте на рекламе и партнерских программах

реклама



Напоследок – о монетизации. Вариантов монетизации много. Один из самых эффективных – это прямая реклама. Рекламу у вас могут покупать блогеры похожей тематики, зоомагазины, ветеринарные клиники — любые компании, деятельность которых так или иначе связана с животными. Также могут обращаться и фирмы, чьими товарами и услугами может воспользоваться практически любой человек – например, банки, операторы связи или магазины одежды. Разумеется, способ с продажей рекламы подходит в первую очередь для уже раскрученных каналов.

Если ваш канал пока невелик, то вы можете оставлять в конце роликов и в описании QR-код и реквизиты с просьбой поддержать автора, если зрителям понравился контент. Также можно рассмотреть различные партнерские программы – например, от «Яндекс.Маркета». Хорошей идеей будет поговорить с другими блогерами и узнать, как они монетизировали свой контент на начальных этапах развития.

Для работы с видео, а также гейминга, интернет-серфинга и другой повседневной активности хорошим выбором станет ноутбук GIGABYTE G6 KF, сочетающий в себе процессор Intel Core i7-13620H с 6 производительными и 4 энергоэффективными ядрами, мобильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16 гигабайт оперативной памяти. Среди преимуществ модели — яркий IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как можно начать создавать и монетизировать видеоролики с участием домашнего питомца — например, кота. Это гораздо проще, чем кажется, особенно, если у вас колоритная, чем-то выделяющаяся особь. Это может быть расцветка, узнаваемая мордочка, особенная любовь к играм или нестандартное мяуканье. И хотя каналов с видеороликами про котов и собак на различных площадках огромное множество, место для еще одного всегда найдется. А у вас есть домашние питомцы? Пробовали снимать с ними видео и куда-то выкладывать, или, может, снимали чисто для себя, родственников и друзей? Пишите в комментариях!

реклама



Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)

Почему стоит избегать сверхбюджетных смартфонов – топ-6 причин

Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

youtube видео зероподборка2 блогеры коты блогинг питомцы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
9
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На этой неделе Epic Games Store раздает бесплатно две игры, которые обычно стоят почти $80
4
Американцев пугает новый истребитель-перехватчик МиГ-41
3
НАСА: SpaceX не сможет вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов Starliner до 2025 года
6
Samsung Galaxy Watch получат новую технологию измерения артериального давления
1
В России создали первый в мире тяжелый дрон «Мотылёк» с асинхронными двигателями
1
"Омсктрансмаш" поставил в войска Т-80БВМ с более совершенной защитой от дронов
3
Тройной складной смартфон от Huawei замечен в руках у генерального директора компании
2
Эксклюзивный смартфон Galaxy Quantum 5 на основе Galaxy A55 будет выпущен в конце августа
1
Иран получил новые неотслеживаемые ракеты
1
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
+
Магазин Google Play Store начал запрашивать разрешение на доступ к местоположению
+
Учёные советуют не удалять всю накипь с чайника, так как она защищает нас от микропластика
3
7 языков программирования, которые будут особенно востребованы в ближайшее время
+
Люди становятся честнее, обучая ИИ - что это значит для технологий
+
«Ростелеком» объявил о создании масштабного IT-направления для решения вопросов по импортозамещению и не только
1
Швейцарский военный эксперт рассказал о возможной судьбе Украины после окончания СВО
1
Энтузиаст сломал новый процессор Ryzen 9000 и нашёл припой под крышкой во время скальпирования
6
Застрявшие на МКС астронавты могут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года на корабле SpaceX
2
На месте Пресненского машиностроительного завода в Москве построят три 150-метровые башни
4
МО РФ показало кадры уничтожения тяжёлого дрона ВСУ «Баба Яга» в ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области
+

Популярные статьи

17 способов оживить Youtube
35
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
46
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
23
"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
+
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
55
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
4
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
4
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
6

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
12:00
Какую херню только местные жертвы эко не придумают - лишь бы не работать.
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
komatoz2000
11:59
Вот моя 10 Pro Дата установки: 19.07.2020, 20:34:42 полет нормальный.
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
swr5
11:53
Дырявая и прогнившая винда во всей красе.)))
Хакеры научились удалять установленные обновления безопасности Windows
swr5
11:52
Никакой он не защищенный, а давно известно, что это еще та игрушка в руках американских спецслужб. Правильно, что заблокировали.
В России заблокировали защищенный мессенджер Signal
nonses84
11:51
Огонь 🤣😂🤣
Intel решает проблемы стабильности Raptor Lake и выпустила очередное исправление микрокода
Фёдор Сумкин
11:41
Кто то вообще парится из за этого?
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
Alex Palex
11:39
самое смешное, что наши пойдут навстречу, как куколды. Пока наших солдат химарсы в Курской области убивают, наша страна будет спасать этих застрявших пиндосов (если штаты конечно обратятся за помощью)...
МО РФ показало кадры уничтожения тяжёлого дрона ВСУ «Баба Яга» в ходе отражения вооружённой агрессии в Курской области
ElPelmeni
11:34
Мне кажется Zealot, Bublik, Zero и Chimbal это один и тот же человек, если его вообще можно назвать человеком. Такие альтернативно гениальные идеи могут родиться только у очень неординарной личности.....
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
Peresvet Maxim
11:28
Так они уже до 500000 тысяч складывания механизмы гарантия,да и не стоят на месте ,думаю это будет Топ в будущем ,мне с плохим зрением точно нужен такой планшет ,рабочая область в трое увеличивается
Тройной складной смартфон от Huawei замечен в руках у генерального директора компании
FelsheR-BANz
11:25
Можно просто не смотреть. Не благодари.
17 способов оживить Youtube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем