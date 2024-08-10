Содержание домашних животных вроде котов и собак обычно обходится не слишком дорого, если, конечно, у питомца нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее, наличие в семье пушистого (или не пушистого) любимца может даже приносить прибавку к финансам, а не только увеличивать траты. В сегодняшней статье я расскажу о том, как заставить кота зарабатывать себе на корм. Но хватит предисловий, поехали!

Снимайте шортсы или тиктоки

Фото и видео с котиками – один из самых популярных видов контента в интернете. И хотя каналов, посвященных питомцам, огромное множество, место для еще одного всегда найдется. Как показывает статистика, особой популярностью пользуются короткие ролики – тиктоки или Youtube шортсы. Да, сейчас для россиян доступны не все способы монетизации. Но у вас есть выбор. Можете использовать те способы, что все еще доступны, например, некоторые партнерские программы, а также работу с рекламодателями и биржами рекламы, а можете, например, использовать российские площадки. Яндекс.Дзен, VK Video, Rutube — по ряду параметров эти платформы уступают Youtube и TikTok, но сейчас, в свете новостей о замедлении и возможной грядущей блокировке самого популярного в мире видеосервиса, они могут начать предлагать новым создателям контента особенно выгодные условия.

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Кстати, для того, чтобы снимать видео с питомцев, совсем не обязательно иметь профессиональную или даже любительскую камеру. Достаточно смартфона продвинутого среднего сегмента – например, Poco F6 от корпорации Xiaomi.

Придумывайте интересные сюжеты

Для начала можно снимать видео с котом во время обычной игры с дразнилкой и в прочих бытовых ситуациях. В будущем же, если вашему питомцу подобные игры не доставляют дискомфорта, можно придумывать и реализовывать различные сюжеты. Думаю, многие читатели видели короткие видео, в которых питомцы преодолевают различные препятствия, охотятся на управляемую со смартфона игрушку, выполняют команды или дегустируют новый корм. Такие ролики часто становятся вирусными, а значит, могут принести автору кучу просмотров и подписок, а в будущем – и кучу денег. На первом этапе вы можете просто копировать идеи других владельцев котов или собак, немного видоизменять их и снимать похожие ролики, например, с различными челленджами.

Важно! Стоит помнить, что питомец – это не игрушка, а живое существо, за которое вы несете ответственность. Если идея игр-челленджей не вызывает у хвостатого энтузиазма, то не стоит ему надоедать. Возможно, стоит попробовать в другой раз, и, если кот будет активно играть, вознаградить его лакомством.

Раскручивайте свои каналы, соцсети и личный бренд

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Если вы хотите добиться стабильного заработка, стоит заняться раскруткой своих каналов на видеоплатформах, а также развитием социальных сетей и личного бренда. Залив 5-10 роликов, купите рекламу у других блогеров похожей тематики, только перед этим изучите рынок и узнайте, какую примерно дает эффективность закупка рекламы, и какова стоимость привлечения одного подписчика. Не пренебрегайте и партизанским маркетингом – рассылайте свои ролики друзьям и знакомым, отправляйте в тематические сообщества, посвященные смешным видео с питомцами и питомцам в целом. Но не скатывайтесь до спама, перед отправкой ролика ознакомьтесь с правилами форума, канала, группы в соцсети или иного сообщества. За спам могут и забанить, что затруднит дальнейшее продвижение.

Хорошей идеей будет создать свою узнаваемую заставку, сделать уникальную аватарку, добавить подходящую музыку, а, возможно, и дополнительные звуки. Примеры можно посмотреть в Youtube и TikTok — просто берите самые популярные ролики и разбирайте на составляющие:

Заставка со звуком Фрагменты оригинального видеоряда Переходы Музыка Дополнительные звуки

И так далее. Скатываться в полное копирование чужих роликов – плохая идея, и зрители такого не любят, но почерпнуть у коллег-блогеров какие-то задумки, видоизменить их и добавить свои идеи — это совершенно нормальная практика для создателей контента.

Для съемки фото и видео отлично подойдет смартфон Vivo X100 Pro – это один из лучших «камерофонов» 2024 года. На «Яндекс.Маркете» вы можете приобрести китайскую версию устройства — она стоит дешевле конкурентов. Из минусов – необходимость вручную устанавливать Google Play и прочие сервисы Google, удалять предустановленное ПО, предназначенное для Поднебесной, а также докупать вилку-адаптер для розетки.

Зарабатывайте на рекламе и партнерских программах

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Напоследок – о монетизации. Вариантов монетизации много. Один из самых эффективных – это прямая реклама. Рекламу у вас могут покупать блогеры похожей тематики, зоомагазины, ветеринарные клиники — любые компании, деятельность которых так или иначе связана с животными. Также могут обращаться и фирмы, чьими товарами и услугами может воспользоваться практически любой человек – например, банки, операторы связи или магазины одежды. Разумеется, способ с продажей рекламы подходит в первую очередь для уже раскрученных каналов.

Если ваш канал пока невелик, то вы можете оставлять в конце роликов и в описании QR-код и реквизиты с просьбой поддержать автора, если зрителям понравился контент. Также можно рассмотреть различные партнерские программы – например, от «Яндекс.Маркета». Хорошей идеей будет поговорить с другими блогерами и узнать, как они монетизировали свой контент на начальных этапах развития.

Для работы с видео, а также гейминга, интернет-серфинга и другой повседневной активности хорошим выбором станет ноутбук GIGABYTE G6 KF , сочетающий в себе процессор Intel Core i7-13620H с 6 производительными и 4 энергоэффективными ядрами, мобильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 и 16 гигабайт оперативной памяти. Среди преимуществ модели — яркий IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как можно начать создавать и монетизировать видеоролики с участием домашнего питомца — например, кота. Это гораздо проще, чем кажется, особенно, если у вас колоритная, чем-то выделяющаяся особь. Это может быть расцветка, узнаваемая мордочка, особенная любовь к играм или нестандартное мяуканье. И хотя каналов с видеороликами про котов и собак на различных площадках огромное множество, место для еще одного всегда найдется. А у вас есть домашние питомцы? Пробовали снимать с ними видео и куда-то выкладывать, или, может, снимали чисто для себя, родственников и друзей? Пишите в комментариях!

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