Всем привет. С вами Zero, и сегодня я на пяти примерах покажу, как коммунистическая идеология мешает Китаю зарабатывать больше денег, увеличивая свой бюджет за счет дополнительных налогов. Конечно, экономика КНР и без того является второй экономикой мира после США, но, если бы не искусственные барьеры связанные с текущим политическим строем страны, догнать и перегнать Америку было бы проще, хотя у предложенных мной решений также есть свои недостатки – это скорее, мысленный эксперимент. Но хватит предисловий, поехали!

Пример 1: запрет майнинга и невостребованная электроэнергия

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Первый пример — совсем недавний. В конце мая 2024 года в СМИ появилась информация о том, что энергосистема Китая не способна использовать и хранить столько электроэнергии, сколько вырабатывают развернутые в стране солнечные панели. Из-за этого китайское правительство уменьшило субсидии на их производство, что же касается выпускающих их компаний – им придется частично переориентироваться на зарубежные рынки. При этом есть доступная альтернатива: майнинг. В настоящий момент в Китае он запрещен. Вместо этого власти Поднебесной могли бы разрешить добычу криптовалют и даже запустить собственные коины. А также обложить отрасль налогами, как и любые другие сферы бизнеса.

«Лишние» мощности от солнечных батарей могли бы недорого покупаться дата-центрами и фермами, нацеленными на майнинг популярных криптовалют, при этом владельцы таких проектов платили бы налоги в бюджет Китая. Более того, государство через принадлежащие ему компании могло бы и само заниматься майнингом, после чего продавать криптовалюту и направлять вырученные с ее продажи денежные средства в бюджет. Кто-то может указать, что такой подход противоречит обозначенной КНР цели добиться углеродной нейтральности к 2050 году, но энергия-то будет использоваться зеленая, так что противоречий тут нет.

Пример 2: запрет азартных игр, включая покер и интернет-казино

Еще один пример связан с азартными играми. В Китае они запрещены – более того, запрещен и интернет-гэмблинг, и даже покер. Конечно, люди все равно играют, но их не так много, и делают они это нелегально. Вместо этого ставки на спорт, казино, покер и все такое стоило бы разрешить и обложить налогами. Те же букмекерские конторы генерируют огромные объемы выручки, платят много налогов и вкладывают деньги в спортивную инфраструктуру, а также рекламу. Им это нужно для повышения своей узнаваемости и привлечения новых клиентов.

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Взять, например, российский футбол. Когда в стране реализовали регулирование букмекерского рынка, конторы стали спонсировать футбольные клубы РПЛ, а также закупать рекламу. Да, кто-то из граждан может проиграться и залезть в долги. Но каждый сам отвечает за свое финансовое положение, к тому же, законодательство предусматривает способы выхода и из такой ситуации – например, банкротство. Для экономики и государственного бюджета развитый рынок азартных игр полезен, поскольку с этой отрасли можно собрать много налогов.

Пример 3: чрезмерно жесткое регулирование сферы развлечений, включая видеоигры

Аналогично – с компьютерными играми. В Китае пытаются запретить или ограничить лутбоксы и микротранзакции. И если как геймер, я приветствую такой подход, поскольку мне не нравится когда из меня вытягивают деньги, будь я китайским чиновником, я бы предложил не вводить запретительные меры, а принять закон, согласно которому доходы компаний с лутбоксов и микротранзакций будут облагаться повышенными налогами – как и в случае азартных игр.

Продажа лутбоксов и других подобных «виртуальных ценностей», которых разработчик игры может нагенерировать хоть триллион штук, это, для разработчика, фактически, «деньги из воздуха». Думаете, что это преувеличение? Тогда вот вам пример: игра Genshin Impact с ее системой «гача», во многом напоминающей казино, принесла своим создателям уже более 5 миллиардов долларов. Не будь в Китае ограничений, таких игр могло было бы быть гораздо больше. И в них можно было бы включать и монетизировать, например, контент для взрослых, который в Поднебесной также под запретом.

Пример 4: интернет-цензура

Четвертый пример – это интернет-цензура и ужесточающееся с годами регулирование сети. Жесткая цензура значительно снижает потенциал страны для развития интернет-стартапов. Поэтому китайские социальные сети, мессенджеры, приложения, интернет-сервисы за редкими исключениями вроде TikTok актуальны в основном только на внутреннем рынке. Если бы не искусственные ограничения, они вполне могли бы конкурировать с американскими и быть популярными во всем мире, а значит, приносить много, очень много доходов и пополнять бюджет Китая за счет налогов. К сожалению, государства все больше лезут в интернет, пытаясь установить там свои порядки – такой свободы, как в начале двухтысячных в сети в ближайшие годы не будет.

Пример 5: торговые войны с США и проблемы в отношениях с Индией

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Последний на сегодня пример – это внешняя политика Китая, во многом определяемая его коммунистической идеологией. Например, компании из КНР упускают возможности по завоеванию американского и индийского рынков. Первый один из самых богатых в мире, а второй один из самых больших. Впрочем, тут все зависит не только от желания властей Поднебесной – и США и Индия видят в Китае своего конкурента и порой используют против него нерыночные меры.

И я не только про вездесущие американские санкции. Индийские правоохранители и регуляторы фактически выдавливают из страны китайских производителей смартфонов – это тот случай, когда действия государства больше напоминают действия бандитской «крыши». «Крышуют» они собственных производителей – индийские смартфоны в среднем хуже и дороже китайских, и просто не выдерживают честной конкуренции.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как Китай упускает дополнительные доходы из-за своей коммунистической идеологии и привел пять примеров. Пятый, впрочем, можно считать довольно натянутым, но полагаю, что будь в КНР демократия и рыночный капитализм, ограничения со стороны других стран не были бы столь жесткими. А что вы думаете по поводу политики Китая и ее влияния на успехи местного бизнеса? Пишите в комментариях!

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