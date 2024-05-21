Чипы HBM используются преимущественно в специализированных ускорителях вычислений для нужд искусственного интеллекта и нейросетей

Как сообщает аналитическая компания TrendForce, цены на чипы памяти DDR4 перестали увеличиваться после 4 месяцев роста, но вскоре они могут снова начать расти, как и цены на чипы DDR5. Виной тому — высокий спрос на память HBM различных типов, которая используется преимущественно в специализированных ускорителях вычислений для нужд искусственного интеллекта и нейросетей. В мире наблюдается настоящий ИИ-бум, и многие крупные технологические компании разрабатывают собственные модели, для чего требуется значительное количество оборудования.

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Переориентируя часть производственных линий на выпуск HBM памяти, компании, такие, как Samsung, Hynix и Micron, невольно сокращают объемы выпуска чипов DDR4 и DDR5. Также эксперты отмечают, что производство HBM чипов требует большого количества кремниевых пластин, при этом уровень брака оказывается сравнительно высоким. Тем не менее, выпускать подобную память крайне выгодно, выгоднее, чем DDR4 и DDR5 — квоты у всех основных поставщиков уже раскуплены не только на весь 2024 год, но и на большую часть 2025 года.