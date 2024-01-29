Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как безопасно покупать товары на маркетплейсах, чтобы не нарваться на мошенников. Точнее, так: чтобы даже если вы нарветесь на мошенников, не создать себе дополнительных проблем. Сам я неоднократно заказывал товары с Ozon, Мегамаркета, Яндекс.Маркета, в том числе, и технически сложные, такие, как смартфоны или компьютерные комплектующие. Самый дорогостоящий товар, что я покупал на маркетплейсе – это видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 в версии Palit GameRock OC. Ее я взял за 130 тысяч рублей в феврале 2023 года на Озоне, причем в качестве продавца выступал сам маркетплейс, точнее, его казахстанский филиал. Я тогда даже писал перед покупкой в поддержку, чтобы уточнить, не мошенники ли это, пользующиеся брендом компании. Но хватит предисловий, поехали!

Как выбрать товар, минимизируя риски

Для начала расскажу о том, как, собственно, выбрать товар, чтобы снизить вероятность получения не того, что было заказано. Здесь помогут несколько несложных правил:

Внимательно проверяйте описание и характеристики. Известны случаи, когда вместо видеокарты людям присылали фотографию видеокарты или распечатанный на 3D-принтере макет. В случае некоторых маркетплейсов компании квалифицируют это как мошенничество, в случае же других подобные инциденты находятся в серой зоне. А иногда поддержка и вовсе может ответить, что виноват сам покупатель, потому что не ознакомился с описанием товара. Обращайте внимание на продавца. Не стоит покупать на маркетплейсах у продавцов-новичков, которые присутствуют на площадке меньше 2-3 лет. Читайте отзывы. Именно читайте, а не просто ориентируйтесь на звездочки. Я, например, как-то купил диски для гантелей, а потом вернул их из-за едкого и очень сильного запаха китайской резины. Отзывы я прочитал уже после покупки – об этом запахе, который не пропадает даже спустя месяцы, писали в каждом втором. Но при этом ставили 5 звезд! Пользуйтесь критическим мышлением. Если SSD Samsung 980 Pro емкостью 2 терабайта стоит на маркетплейсе 8 тысяч рублей, а в магазинах – как минимум в 2 раза дороже, высока вероятность, что вы получите подделку или бывший в употреблении товар. Если переходите на маркетплейс по какой-то рекламной ссылке – убедитесь, что ссылка не фишинговая и ведет на реальный ресурс, а не на его фейковую копию. Мошенническая схема с фишинговыми рассылками, обещающими огромные скидки якобы от лица Ozon или Wildberries, весьма распространена. Причем прийти такая рассылка может куда угодно – на почту, в мессенджер, в SMS-сообщения или в соцсеть.

Как получать дорогостоящий/технически сложный товар

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Несмотря на то, что доставка на дом – штука весьма удобная, я рекомендую получать дорогостоящий и/или технически сложный товар исключительно в пунктах выдачи заказов, под камерами. Если вы вскроете упаковку дома, и там окажется подделка, поврежденный товар или вообще мыло или кирпич, то никому ничего доказать не удастся. А вот в ПВЗ ведется постоянная видеозапись, да и сотрудники могут выступить в качестве свидетелей. При этом проверить технически сложный товар на месте удастся далеко не всегда – разрешает это, насколько мне известно, из российских маркетплейсов только Яндекс.Маркет – у них для этого даже есть специальные розетки с табличками.

Важно! Интернет-покупки можно вернуть в течение 7 дней, если сохранены упаковка, ярлыки, бирки и товарный вид. Даже если это технически сложный товар надлежащего качества. Если бы вы купили подобный товар не через интернет, и он исправен, то принимать его обратно магазин не обязан. Поэтому технически сложные товары всегда лучше покупать через интернет. Кстати, я звонил в поддержку магазина DNS, и там мне сказали, что, если заказ сделан через сайт, не важно, где я его получаю – самовывозом в магазине или на дому при помощи доставки. Это все равно интернет-заказ. Но лучше уточнить у юристов, возможно, это позиция конкретного ритейлера.

О распространенных мошеннических схемах, связанных с маркетплейсами

Я уже рассказал об одной преступной схеме, связанной с маркетплейсами – осуществляемых злоумышленниками фишинговых рассылках. Расскажу еще о нескольких:

Фальшивая техподдержка. Мошенники ищут граждан, пишущих в группах маркетплейсов или на популярных ресурсах вроде Пикабу о каких-либо проблемах, после чего, выдавая себя за представителей поддержки, вступают в диалог с потенциальной жертвой. Цель злоумышленников – как обычно, получить персональные/авторизационные данные человека и/или завладеть его денежными средствами. Скам-розыгрыши. Человеку приходит сообщение о том, что он выиграл, например, смартфон от маркетплейса. И чтобы его получить – надо лишь оплатить комиссию или доставку. На самом деле, деньги уйдут мошенникам. Фейковый товар, который якобы продается через мессенджеры. Уведя человека с сайта маркетплейса, мошенники, выдавая себя за проверенных продавцов, используют приемы социальной инженерии, чтобы завладеть денежными средствами жертвы.

Заключение

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В сегодняшней статье я рассказал о том, как наиболее безопасно выбирать и получать товар, закупаясь на маркетплейсах, а также кратко разобрал несколько популярных мошеннических схем. Такие площадки, как Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Мегамаркет, AliExpress порой позволяют совершать весьма выгодные покупки, но и риски при этом ощутимо выше, чем при взаимодействии с крупными сетевыми магазинами. А каков ваш опыт работы с маркетплейсами? Покупаете ли вы там что-либо дорогостоящее, и если да, то как забираете товар? Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами? Пишите в комментариях!

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