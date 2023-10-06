Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу рассказать о том, почему я несмотря на то, что заказываю на AliExpress всякую компьютерную мелочевку вроде радиаторов и термопрокладок, никогда не покупал там и вряд ли буду покупать более серьезное железо, например, графические ускорители или SSD, а если и буду – то только в официальных магазинах крупных брендов. Также мне интересен ваш опыт – пишите в комментариях, заказывали ли вы из Поднебесной компьютерные комплектующие и удачно ли. Но хватит предисловий, поехали!

Причина 1 – много мошенников и не совсем честных продавцов

Первая причина очевидна – нарваться на мошенника или просто продавца, который не говорит всей правды о товаре, скрывая его недостатки, не легко, а очень легко. И если вам придет бывшая в употреблении, но рабочая «железка» – считайте, что вам повезло. Потому что может прийти, например, перемаркированный процессор (Celeron под видом Core i7) или видеокарта, кустарным методом собранная из нескольких других, при использовании которой можно столкнуться со множеством проблем. Конечно, система отзывов частично помогает – если покупать у крупных, работающих много лет продавцов, вероятность попасть на деньги ниже, но факт остается фактом – жуликов на AliExpress, да и на прочих маркетплейсах и похожих на них площадках много. Чтобы не сталкиваться с ними и не мотать себе нервы – покупайте компьютерные комплектующие в магазине «Регард». Доставка доступна по всей территории России.

Причина 2 – много подержанного железа и железа, частично содержащего б.у. компоненты

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В Китае свой подход к ведению бизнеса – даже в «официальном магазине от производителя» можно купить бывшую в использовании (а может, отмайненную по полной) видеокарту под видом новой, а если и не бывшую в использовании, то частично собранную их бывших в использовании компонентов. SOYO, Peladn, YESTON, JIESHUO, JGINYUE, MingZhou, TISHRIC, MAXSUN, MLLSE и многие другие бренды из Поднебесной не брезгуют использованием уже отработавших какое-то время GPU или чипов памяти, не говоря уж о «мелочевке» вроде разъемов. Если вы заказываете на AliExpress графический ускоритель, то вероятность того, что он будет абсолютно новым, довольно невелика. А отработавшие значительную часть своего срока службы могут «полететь» в любой момент. Если бы я покупал видеокарту, например, NVIDIA GeForce RTX 4060, то я покупал бы ее в России – пусть переплатив, но зато будучи уверенным в том, что устройство будет новым.

Причина 3 – невозможность проверки товара

Если вы покупаете компонент ПК в магазине, приходите домой, устанавливаете, а он не работает, то после проведения сервисным центром проверки, а иногда и без оной, вы можете получить взамен рабочую «железку» или вернуть свои деньги. Если вы приобретаете комплектующие на вторичном рынке, то их, как правило, можно проверить перед покупкой совместно с продавцом. Если же вы заказываете товар из Китая, то полагаться остается на честность предпринимателя, отзывы и собственную удачу. Если девайс не будет функционировать или окажется подделкой, то потеря нервов, а возможно, и денег практически гарантирована.

Причина 4 – долгая и небезопасная доставка

Про работу почты и транспортных компаний можно написать много слов, причем среди них будут и матерные – иногда посылки теряют, иногда повреждают. Просто введите в поиск на Youtube словосочетание «посылки скидывают с поезда» и вам сразу станет понятно, почему я точно не стану заказывать издалека монитор или телевизор, даже если за границей он стоит в 2-3 раза дешевле. Если же приобретать с доставкой мелкую технику и электронику, она должна быть качественно упакована, и пупырчатой пленки здесь недостаточно. Желательно, чтобы использовались еще и вспененный полиэтилен, а также коробка со специальными ребрами жесткости, заполненная каким-либо материалом вроде мятой бумаги. Но в любом случае, графические ускорители и другие относительно крупные и дорогие комплектующие лучше покупать по месту жительства.

Причина 5 – проблемы с возвратом средств в случае получения контрафакта или брака

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Если вы купите неисправный товар в условном «Регарде» или «Ситилинке», то вернуть деньги в большинстве случаев не составит особого труда. Если же вы приобретете поддельное или нерабочее устройство на AliExpress, то китайский продавец может начать «включать дурака» и затягивать время или предлагать смешную компенсацию, и близко не покрывающую ваших расходов. И даже если ваш новый товарищ из Поднебесной согласится отправить новое устройство, вполне вероятно, что старое вам придется высылать ему, причем за свой счет. Стоит ли оно того? Лично я очень сильно сомневаюсь.

Причина 6 – действительно дешевое железо на AliExpress в основном или поддельное или б.у. или устаревшее

Как я уже говорил, среди предлагающихся на AliExpress графических ускорителей вы практически не встретите абсолютно новых – такая уж у площадки специфика. Да, для некоторых комплектующих «бэушность» не особенно страшна – процессоры и модули оперативной памяти нередко могут работать и по 10-15 лет. Но тут существует другая напасть – перемаркировка. Мошенники выдают слабый и устаревший CPU за более новый и производительный, стирая старые надписи на теплораспределительной крышке и нанося новые. Что же касается пресловутых «Xeon’ов с Алика», которые можно приобрести чуть ли не на развес – ну да, можно. Но по своим характеристикам они значительно уступают даже какому-нибудь Intel Core i3-10100F, не говоря уж о более современных CPU с шестью ядрами, таких, как Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600.

Причина 7 – отсутствие нормальной гарантии и достаточной защиты прав потребителя

Если вы купите компьютер, ноутбук, смартфон или еще какое-то устройство в российском магазине, а оно окажется неисправным, но ритейлер откажется возвращать деньги, вы можете обратиться к возможностям, которые предоставляет Закон о защите прав потребителей. Уголовные суды в нашей стране далеко не всегда работают как надо и защищают права граждан (в частности, плохо действует презумпция невиновности), а вот в делах «покупатель против магазина» судьи очень часто становятся на сторону покупателя, если тот хотя бы минимально обосновал свою позицию. Если вы не можете сделать это самостоятельно – найдите студента со старших курсов юрфака и договоритесь с ним за небольшую сумму – и ему практика, и вам увеличение вероятности на получение не только возврата денег, но и неустойки, а также компенсации со стороны магазина.

Когда заказывать комплектующие и технику из Китая все же можно, а чего избегать всегда

Подчеркну, что я не предлагаю полностью отказываться от приобретения железа на AliExpress. Просто подходить к этому надо с умом. Если вы заказывайте из Китая комплектующие первый или второй-третий-четвертый-пятый раз, лучше обратитесь за помощью к более опытным товарищам – они помогут не наступить на много граблей. Действительно выгодно, и, как правило, не слишком рискованно заказывать с AliExpress, например, смартфоны крупных и средней величины брендов, иногда процессоры и оперативную память у надежных продавцов. А вот Noname-решений из Поднебесной советую избегать – слишком уж много среди них фуфла.

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Избегать рекомендую и приобретения видеокарт (почему – писал выше), китайских SSD (плохие качество, низкие надежность и скоростные характеристики), жестких дисков любых брендов (часто б.у. с затертым SMART), блоков питания (полный треш). Корпуса и системы охлаждения брать можно, но не слишком выгодно. Оперативку – можно, если речь о продукции нормальных производителей. Материнские платы – не советую. Китайские – фуфло, а ASUS/MSI/GIGABYTE/ASRock – не факт, что доедут в целости. Потеряете много времени. Но если хотите рискнуть – право ваше.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress, а также затронул часть проблем, с которыми можно столкнуться, заказывая железо из Китая – на самом деле, довольно малую часть. Для меня базовый сценарий использования «Алика» – это приобретение всякой мелочевки, причем не только технической. А вы заказывали из Китая что-либо, связанное с компьютерной или другой цифровой техникой? Пишите в комментариях! И покупайте железо в магазине «Регард» – доставка доступна по всей России, причем гораздо более быстрая и безопасная, чем с AliExpress.

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