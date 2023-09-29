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Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее

Рассказываю о том, что случилось в нынешнем году с российской национальной валютой, и что, вероятно, ожидает ее в будущем
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о курсе российской национальной валюты – рубля. В начале 2023 года «деревянный» торговался на уровне примерно 70 единиц за доллар, но в дальнейшем наметилась тенденция на его устойчивое падение. В результате в августе была преодолена психологическая отметка в 100 рублей за доллар, и в дело вмешался Банк России, дважды увеличив ключевую ставку – сначала 15 августа, с 8.5% до 12%, а потом 15 сентября, с 12% до 13%. Помогли ли эти меры, а также о том, как рубль «дошел до жизни такой» – читайте в материале.

Почему рубль дешевел на протяжении всего 2023 года

Начнем с выяснения причин того, почему, собственно, российская валюта слабела на протяжении всего 2023 года, несмотря на высокие цены на нефть, которые традиционно способствовали ее укреплению. Предлагаю не гадать на кофейной гуще, а рассмотреть мнения профильных специалистов – экономистов, финансовых аналитиков, сотрудников банков. В августе издание Forbes.ru опросило экспертов – обратимся к их высказываниям.

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По словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, основная причина удешевления рубля – дисбаланс между высоким спросом на валюту и низким предложением, обусловленный сокращением экспорта и ростом импорта. Упоминали эту причину и в Банке России, причем значительно раньше – еще весной. Также, как заявил главный экономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, стабильный тренд на ослабление рубля стимулировал спекулятивные настроения.

Дополнительный фактор, приводящий к удешевлению рубля – бюджетное правило. Минфин покупает юани и золото на сумму, эквивалентную нефтяным сверхдоходам бюджета, если же по подобным доходам наблюдается недобор — Минфин продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Впрочем, оно не является константой – в случае высокой волатильности Банк России может самостоятельно определять тактику по покупке и продаже валюты.

Как отмечает ряд экспертов, многие факторы, ослабляющие рубль, появились или усилились из-за санкций и частичной экономической изоляции России, которую стремятся осуществить страны Запада. Актуальны они были и в прошлом году, но жесткие меры, предпринятые Центробанком после взлета курса рубля весной 2022 года, позволили рублю укрепиться до 60 единиц за доллар. Сейчас подобных оптимистичных прогнозов никто не делает. На этом переходим к следующему разделу – перспективам на будущее.

Прогнозы на начало 2023 года – начало 2024 года

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Подавляющее большинство экономистов и финансовых аналитиков уверены, что Банк России не позволит рублю закрепиться за отметкой в 100 единиц за доллар, поскольку это вызовет серьезное недовольство населения, что вряд ли допустимо для руководства страны с учетом грядущих выборов президента. Многие граждане и без того возмущены ростом цен на импортные товары, в первую очередь, технику и автомобили, а также снижением реальных доходов. Центробанк при этом говорит о задаче удержать рост индекса потребительских цен (ИПЦ), чтобы он по итогам года не превысил 4%. Но методика подсчета ИПЦ такова, что он весьма далек от потребительской корзины среднего россиянина, значительную часть которой составляют плата за коммунальные услуги и расходы на продукты питания.

Согласно проводимым в профессиональной экономической среде опросам, около 50% экспертов полагают, что в конце 2024 года рубль будет торговаться в диапазоне от 90 до 100 единиц за доллар. Глава Минэкономразвития Максим Решетников приводит такие же данные – по его мнению, за доллар в декабре будут давать примерно 94 рубля. Многие специалисты допускают и возможность краткосрочного укрепления рубля до 85-90 единиц за доллар, но вероятность этого оценивают как не слишком высокую.

Среднесрочные и долгосрочные прогнозы

Что касается прогнозов на период порядка нескольких лет – в случае с российским рублем строить их крайне сложно, поскольку на курс национальной валюты сильно влияют политические события. Из-за этого рубль является одной из самых волатильных в мире валют, если говорить о платежных средствах крупных государств. Тот же господин Решетников полагает, что в 2024-2026 годах на рынке может установиться «новое равновесие» с курсом национальной валюты на уровне 92-94 рублей за доллар. Большинство экспертов предпочитают воздерживаться от оценок, указывая лишь на то, что рубль с высокой вероятностью не будет уходить за отметку выше 100 единиц за доллар надолго, поскольку граждане не готовы принять такое развитие событий, и оказывать рублю поддержку в таких условиях рационально не только экономически, но и политически.

В теории, Центробанк мог бы искусственно укрепить рубль и сейчас, еще выше задрав ключевую ставку и обязав работающие в стране компании продавать часть валютной выручки и приобретать рубли. Тем не менее, по всей видимости, такая задача не стоит, и курс рубля в примерно 90-95 единиц за доллар устраивает лиц, принимающих решения. Слабый рубль выгоден бюджету, потому что позволяет продавать энергоресурсы по более выгодным ценам.

Что будет с ценами и реальными доходами граждан

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Теперь поговорим о ценах. Если рубль укрепится, цены на импортную цифровую и бытовую технику постепенно пойдут вниз – подобные циклы рынок уже проходил. Гораздо хуже дела обстоят с автомобильным рынком – машины в основном только дорожают, но не дешевеют. Подлило масла в огонь и увеличение утилизационного сбора – в итоге осенью 2023 года средняя стоимость нового автомобиля в России впервые превысила 3 миллиона рублей, хотя в январе того же года не превышала 2.5 миллиона. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Что касается реальных доходов граждан – рассчитывать на их ощутимое увеличение пока не приходится. Да, президент страны Владимир Путин пообещал повысить минимальный размер оплаты труда на 18,5%, при том, что официальный уровень инфляции вряд ли превысит 10-11%. Но МРОТ – это не средняя и не медианная заработная плата, к тому же, многие граждане по-прежнему получают часть зарплаты «всерую», а некоторые продукты питания за полтора года подорожали на десятки процентов. Последний раз стабильный рост реальной покупательной способности россиян наблюдался в период с 2009-2010 года (выход из мирового финансового кризиса) до 2014 года (падение курса рубля более, чем в 2 раза). Планомерное увеличение среднего благосостояния граждан, скорее всего, станет возможно только после выхода страны из частичной экономической изоляции и снятия санкций.

Что делать гражданам с рублями

Напоследок – о том, что делать гражданам. Стоит ли продавать рубли и покупать доллары или евро, а может, золото или акции? Или лучше вложиться в цифровую и бытовую технику? Стоп. Скорее всего, поезд уже ушел, и как вкладываться в зарубежную валюту, так и приобретать тот или иной товар уже поздно. «В нестабильных экономических условиях не совершайте резких движений и не принимайте необдуманных решений» – одна из главных рекомендаций специалистов.

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Так что же делать, когда национальная валюта дешевеет? Прежде всего – постараться поддержать свой уровень дохода. Если нынешний работодатель не индексирует зарплату или индексирует ее недостаточно – возможно, стоит походить по собеседованиям и поискать более конкурентные условия труда. Также желательно отказаться от необязательных трат и начать откладывать хотя бы 5-10% от получаемого дохода в качестве финансовой подушки. Хранить ее, конечно, лучше не в рублях, а в чем-то более стабильном. В чем именно – оставлю на ваш выбор.

Заключение

В этой статье я кратко разобрал, что произошло в 2023 году с рублем, и привел несколько прогнозов на будущее от экспертов в своей области. Главный же вывод, который можно в данном случае сделать, таков: экономика неотделима от политики, и когда государство ставит своей целью не увеличение благосостояния своих граждан, а что-то другое, стабильное укрепление национальной валюты, а также рост реальных доходов практически невозможны. А что вы думаете по поводу нынешней экономической ситуации в России и курса рубля? Пишите в комментариях.

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