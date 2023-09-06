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Всем привет. С вами Zero. Это очередная статья из серии материалов, в которых я рассказываю о мифах, заблуждениях и стереотипах, посвященных компьютерному железу, и сегодняшняя тема – блоки питания. Пожалуй, именно с БП связаны некоторые наиболее нелогичные и наиболее стойкие мифы, но я расскажу как о распространенных, так и не о самых популярных. Если же вас интересуют заблуждения о других компьютерных комплектующих – ссылки на соответствующие статьи будут в конце, после заключения. Поехали!

Чем «круче» сертификат 80 Plus, тем качественнее блок питания

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Миф, по крайней мере, до сертификатов Platinum и Titanium – точно. Сертификат 80 Plus подтверждает только КПД блока питания, при этом он может быть шумным, ненадежным, с плохой стабильностью напряжений и так далее. В качестве примера можно привести старые блоки питания AeroCool KCAS с сертификатами Bronze и Gold, ставшие среди компьютерщиков мемом из-за отвратительного качества и крайне низкой надежности. Если блок питания обладает более-менее нормальной высоковольтной частью, это не означает, что все другие его компоненты тоже приемлемого уровня. Например, Noname-производители часто используют сверхдешевые низкокачественные китайские конденсаторы. А выход из строя всего одного конденсатора может отправить БП на свалку или в ремонт.

Дешевый блок питания – значит плохой

Частично правда. «Очень» дешевые БП чаще всего действительно плохие. Но за 3-4 тысячи рублей уже можно найти приличные модели. Например, в ассортименте тайваньского бренда Chieftec – компания выпускает достойные бюджетные блоки питания на протяжении многих лет, чем заслужила уважение компьютерщиков и геймеров. Имеются неплохие БП стоимостью до 4 тысяч рублей и у некоторых других брендов – например, Zalman, Cooler Master и DeepCool. Но в их случае уже надо изучать особенности конкретных моделей, Chieftec же в большинстве случаев – вариант беспроигрышный. Кстати, приобрести блоки питания и любое другое компьютерное железо вы можете в магазине «Регард» - он отличается весьма демократичными ценами и осуществляет доставку по всей территории России.

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Важно! Если вернуться к теме плохих дешевых БП, то я не рекомендую приобретать модели ExeGate, AeroCool и китайских Noname-производителей. Да и вообще любые блоки питания мощностью 500 Вт и более, если они стоят в магазине дешевле 2500 рублей (на лето-осень 2023 года).

Дорогой блок питания – значит хороший

Миф. Как и на всех других рынках, на рынке блоков питания существуют дорогие модели посредственного качества, хотя, конечно, в премиум-сегменте найти подобные будет не так-то просто. Цена далеко не всегда коррелирует с качеством и надежностью, что хорошо знают, например, владельцы автомобилей Range Rover. Дорогой блок питания с большей вероятностью окажется хорошим, чем дешевый, но никаких гарантий, исходя просто из стоимости, вы не получите. Лучше изучать обзоры и отзывы, чтобы не нарваться на продукт, который вас разочарует. Например, у БП могут быть превосходные электрические характеристики, но шумный и «трескучий» вентилятор. Впрочем, есть среди дорогих блоков питания и решения, лишенные каких бы то ни было недостатков, кроме, собственно, цены, например, Be Quiet Dark Power 13 1000 Вт.

На блоке питания экономить нельзя

Миф. Можно – но в меру. Если ваш бюджет на системный блок составляет 100-120 тысяч рублей, то лучше приобрести блок питания за 5-7 тысяч, а не за 10-12, и вложить освободившиеся средства в графический ускоритель, процессор, оперативную память или SSD. От блока питания не зависит напрямую производительность конфигурации. По сути, от него требуются всего несколько вещей: достаточная мощность, приемлемые стабильность напряжений и другие электрические характеристики, высокая надежность, наличие необходимых защит и малый уровень шума. Моделей, удовлетворяющих данным характеристикам, хватает и в бюджетном ценовом сегменте – в качестве примера можно привести 700-ваттный Chieftec Element ELP-700S. Или 600-ваттный Chieftec Eco GPE-600S.

Японские конденсаторы – гарантия качества

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Весьма глупый миф, которому в немалой степени поспособствовали сами производители при помощи рекламы. Конденсаторы – это лишь часть компонентов БП. К тому же, производитель может поставить пару качественных японских конденсаторов от условной Nichicon, а остальные установить китайские «подвального» качестве. В рекламе при этом, разумеется, будет написано про японские. Тут помогают качественные обзоры, авторы которых разбирают БП и тщательно изучают все его конденсаторы и другие элементы.

При выходе из строя блок питания может унести за собой часть остального железа, например материнскую плату

Частично правда. Качественные блоки питания, обладающие защитой от перегрузки по мощности, высокого и низкого напряжения, короткого замыкания, и так далее, как правило, даже если выходят из строя, не приводят к поломке других комплектующих ПК – такие истории остались в начале-середине двухтысячных. Тем не менее, некоторые БП от китайских Noname-производителей, и они же, но с переклеенным шильдиком, не обладают необходимыми защитами и в теории вполне способны отправить материнскую плату на свалку. Чтобы этого избежать, покупайте качественные устройства, благо, такие есть даже в бюджетном сегменте. Если не нравится Chieftec, то хорошим выбором будет, например, Zalman Wattbit II ZM600-XEII мощностью 600 Вт.

Блок питания на 1500 Вт будет потреблять гораздо больше электричества, чем на 500 Вт, даже если компьютер находится в режиме простоя

Миф, в который верят пользователи, прогуливавшие в школе физику. Если объяснять простыми словами, блок питания не будет «брать из розетки» больше мощности, чем необходимо для работы компьютера. Если бы БП на полтора киловатта постоянно потреблял полтора киловатта – он быстро расплавился бы или отключился бы из-за перегрева. Ведь избыточная мощность должна куда-то деваться. Она и девается – в тепло. Например, если система потребляет 600 Вт, а у блока питания КПД 90%, то около 600 Вт пойдет комплектующим, а еще около 60 Вт – большей частью уйдут в тепловые потери, а это избыточное тепло будет рассеяно при помощи радиаторов и вентилятора.

Указанная производителем мощность БП – истина в последней инстанции

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Миф. Некоторые производители привирают. А еще часто мощность бюджетных блоков питания по линии/линиям 12В значительно ниже, чем указанная общая мощность. И это – не говоря о комплекте разъемов. Например, если у «500-ваттного» блока питания имеется только один коннектор 4 pin для процессора и один коннектор 6 pin для графического ускорителя, приобретать такое устройство явно не следует.

Существуют абсолютно бесшумные блоки питания средней и высокой мощности

Частично правда. Средней мощности – существуют, высокой – вряд ли, по крайней мере, мне о таких неизвестно. Самый мощный известный мне блок питания без вентилятора, охлаждающийся полностью в пассивном режиме даже при максимальной нагрузке – это SeaSonic Prime Fanless TX-700. В теории, можно создать и киловаттный, и даже полуторакиловаттный блок питания с пассивным охлаждением, если у него будет высокий КПД уровня 80 Plus Titanium, но это, вероятно, потребует смены форм-фактора из-за необходимости использования массивных радиаторов с тепловыми трубками и/или испарительными камерами. Здесь можно вспомнить пассивную процессорную систему охлаждения Noctua NH-P1.

Нет смысла переплачивать за отстегивающиеся кабели – они даже хуже, поскольку ухудшают контакт

Миф. Модульная или полумодульная система подключения значительно упрощает как сборку и обслуживание ПК, так и кабель-менеджмент, а также позволяет уменьшить количество проводов. Хоть сколько-нибудь значимое ухудшение контакта возникает только при использовании дешевых БП с низкокачественными разъемами и коннекторами – чаще всего такие предлагаются на китайских сайтах. В российской рознице редко можно встретить сверхбюджетные блоки питания с отстегивающимися кабелями – подобная особенность присуща моделям высокой, средней, и, изредка, бюджетной ценовой категории.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 10 мифах и заблуждениях о блоках питания для компьютеров – если вас интересуют другие комплектующие, то ссылки на соответствующие статьи будут ниже. А вы сталкивались с какими-либо стереотипами о БП, или, возможно, хотите дополнить мой список? Пишите в комментариях. А еще покупайте блоки питания и любое другое компьютерное железо в магазине «Регард» – доставка доступна по всей России!

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