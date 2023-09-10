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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я, вопреки популярному у некоторых компьютерщиков тезису, гласящему, что «на блоках питания экономить нельзя», расскажу о 5 недорогих, но качественных и заслуживающих внимания БП, некоторые из которых хорошо подойдут для бюджетных и даже среднебюджетных игровых сборок. Впрочем, хочу сразу оговориться: экономить на блоках питания можно, но в меру – приобретать решения китайских Noname-производителей, а также модели ExeGate или Aerocool KCAS я категорически не рекомендую, как и любые новые БП стоимостью менее 2.5-3 тысяч рублей. Поехали!

Открывает сегодняшнюю подборку блок питания Chieftec Value APB-500B8 мощностью 500 Вт (456 Вт по линии 12В). Chieftec – это хорошо знакомый опытным компьютерщикам тайваньский бренд, на протяжении многих лет предлагающий одни из лучших по соотношению стоимости и характеристик БП бюджетной ценовой категории. Решения тайваньской компании рекомендовали на «железячных» форумах для игровых конфигураций 10-12 лет назад, рекомендуют их и теперь. Большинство блоков питания Chieftec отличаются честной мощностью, приличной стабильностью напряжений, адекватным набором разъемов и кабелей, высокой надежностью, а также низким уровнем шума. Так, рассматриваемую модель APB-500B8 можно смело использовать, например, для связки процессора Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060/4060/3060 Ti/4060 Ti. Или любого другого графического ускорителя, оснащенного одним разъемом питания 6 pin/8 pin.

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Важно! Если в вашей электрической сети напряжение часто падает ниже 200 В – большинство бюджетных блоков питания вам не подойдут. Или, как вариант, придется использовать источник бесперебойного питания.

Имеются качественные бюджетные блоки питания и у компании DeepCool, среди которых я хочу отметить модель DeepCool PF550 мощностью 550 Вт (528 Вт по линии 12В). При этом стоит сразу сказать, что далеко не все БП DeepCool удачные – если модели Chieftec можно брать чуть ли не наугад, выбирая только по мощности и цене, с остальными производителями такой вариант не прокатит. А еще у недорогих блоков питания DeepCool вместо «гриля» используется решетка, поэтому в них быстрее скапливается пыль. Впрочем, проблема легко решается при помощи пневматического очистителя, в народе известного как «баллончик со сжатым воздухом».

DeepCool PF550 – это тихий, надежный и недорогой блок питания, который подойдет, например, к связке из любого шестиядерного процессора (без разгона) и видеокарте уровня NVIDIA GeForce RTX 3070/RTX 4070 и даже, с натяжкой, RTX 4070 Ti, особенно андервольтнутой. Хотя к последней я, конечно, рекомендую блоки питания мощностью от 650 Вт, чтобы «сверху» оставался достаточный запас мощности. В целом же, вопреки распространенному мнению, к графическим ускорителям стоимостью 50-100 тысяч рублей вполне можно приобретать бюджетные блоки питания, если они соответствуют определенным требованиям.

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Следующий в сегодняшнем списке – 600-ваттный блок питания Chieftec IArena GPA-600S (552 Вт по линии 12В), предлагающийся в московском магазине «Регард», осуществляющем доставку по всей территории России, в OEM-исполнении. Он не обладает такими особенностями, как модульная система подключения кабелей или светодиодная подсветка, но со своими базовыми задачами справляется хорошо, обеспечивая достойную стабильность напряжений без провалов и по другим важным электрическим характеристикам. Подобный БП можно использовать для геймерской конфигурации среднего или даже продвинутого среднего сегмента, включающей в себя, например, процессор Intel Core i5-13600K без ручного разгона и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Подчеркну, впрочем, что для такой сборки крайне желательно использовать БП хотя бы на 700 Вт в соответствии с рекомендациями вендоров – это позволит обеспечить необходимый запас мощности сверху.

У Zalman, как и у DeepCool, есть удачные и неудачные модели блоков питания. Zalman Wattbit II ZM600-XEII на 600 Вт (540 Вт по линии 12В) – удачная. Ее вполне можно рассматривать как достойную альтернативу представленному мной ранее 600-ваттному блоку питания Chieftec, если он вас по каким-либо причинам не устраивает (например, не вписывается в сборку по цветовой гамме). По характеристикам большой разницы нет, хотя кабели, за исключением процессорного, у Zalman на 50 мм длиннее. Процессорный же – напротив, на 100 мм короче. Впрочем, значимой роли это не играет, если вы не используете Full Tower или крупный Midi Tower корпус. С точки зрения электрических характеристик, надежности и уровня шума претензий к ZM600-XEII нет, существенный минус я у него вижу только один – диапазон напряжений. Если в вашей электросети напряжение часто падает ниже 200-210 В, то лучше выбрать что-то другое.

Chieftec Element ELP-700S уже можно использовать с RTX 4070 Ti без каких-либо оговорок – по линии 12В модель выдает 648 Вт. Среди дополнительных плюсов данного блока питания можно отметить наличие сертификата 80 Plus (бронзового, но все-таки подтверждающего приличный КПД), более строгий, чем у большинства бюджетных «Чифтеков» дизайн и длинные по меркам бюджетного сегмента провода. С надежностью, уровнем шума (при средней нагрузке) и электрическими характеристиками, традиционно для тайваньского бренда, также нет никаких проблем. Подобный БП можно смело ставить в продвинутую игровую сборку уровня Intel Core i7-13700KF и NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, хотя в таком случае он будет шумноват – я бы скорее посоветовал взять что-то из ассортимента be Quiet или просто более мощный блок питания. На 850 Вт и с тихим вентилятором.

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в списке нет блоков питания Be Quiet? Отличный же бренд.

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Бренд отличный, особенно если говорить о топовых линейках Dark Power 12 и Dark Power 13. Но действительно бюджетных БП у немецкой компании уже нет.

Что делать, если напряжение в электросети часто падает ниже 200 В? Большинство бюджетных БП в таком случае не подойдут?

Не подойдут. Ищите модели, рассчитанные на 110-240 Вт или купите недорогой источник бесперебойного питания, который позволит компенсировать низкое напряжение.

Что не так с блоками питания ExeGate?

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Большинство из них – это брендированный Noname-Китай со в лучшем случае нестабильным, а в худшем – отвратительным качеством. Приобретая подобные БП, вы рискуете остаться не только без, собственно, БП, но и без материнской платы.

Можно ли использовать переходники с нескольких Molex на 6 pin или 8 pin?

Крайне нежелательно. Производители часто экономят на разъемах Molex и их проводах.

Стоит ли вообще покупать блоки питания мощностью меньше 600 Вт для игровых ПК?

Только если бюджет жестко ограничен. Если есть возможность, я бы рекомендовал брать 700-ваттный БП даже для сборки, которая требует 300-350 Вт. Во-первых, он будет работать очень тихо благодаря низким оборотам вентилятора, а во-вторых, позволит в дальнейшем провести апгрейд – например, замену видеокарты на более производительную и требовательную.

Заключение

В рамках сегодняшней статьи я рассказал о пяти недорогих, но качественных блоках питания – некоторые из них хорошо подойдут для сверхбюджетных игровых конфигураций, другие же – для бюджетных, среднебюджетных или даже продвинутых. А что вы думаете по поводу рассмотренных БП, и какие бы предложили альтернативы? Пишите в комментариях! А еще покупайте блоки питания в московском магазине «Регард» – доставка доступна по всей России.

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