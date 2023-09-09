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Всем привет! С вами Zero. У меня есть один знакомый, далекий от компьютерной тематики, который постоянно забывает слово «драйвер». Когда ему надо обновить драйвера для графического ускорителя, он вводит в Google или Яндекс словосочетание «скачать видеокарту программа» или нечто подобное. Мне стало интересно – много ли таких людей, и есть ли среди использующих вышеупомянутое словосочетание и подобные ему граждане, действительно желающие «скачать» графический ускоритель – например, RTX 4090. В рамках этой статьи я приведу результаты небольшого исследования на эту тему. Поехали!

Статистика поисковых систем

Первым делом я зашел в «Яндекс.Вордстат» – это инструмент, помимо всего прочего, позволяющий оценить, как часто люди используют те или иные поисковые запросы. Приведенный мной выше скриншот показывает, что в месяц словосочетание «скачать видеокарту» использовалось порядка 60 тысяч раз. Много это или мало? Ну, словосочетание «скачать драйвера» использовалось 1.16 миллиона раз. К тому же, возможно, кто-то криво вводил запрос в стиле «скачать видеокарту драйвер». Но меня интересует другое – есть ли среди пользователей «Яндекса» особо продвинутые граждане, которые действительно ищут в интернете, как им скачать графический ускоритель вместо того, чтобы просто его купить.

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Судя по статистике, такие с высокой долей вероятности есть. По некоторым запросам (например, «программа видеокарты») очевидно, что пользователь ищет именно свежую версию драйвера, но просто забыл или не знает соответствующее слово. Но вот последнее словосочетание на скриншоте наталкивает на мысль, что любители халявы действительно надеются скачать…а собственно, что? Некое программное обеспечение, которое эмулирует им RTX 4090? Может, еще в Майнкрафте сделать из блоков RTX 4090 и все остальное железо и запустить на физическом компе с GT 730? Сделали же там в свое время работающий процессор. А потом запустить Майнкрафт на компьютере, созданном в Майнкрафте, сделать там из блоков RTX 4090 и все остальное железо, запустить на этом виртуальном компьютере в виртуальном компьютере Майнкрафт, и…Ладно, это все шутки.

Вопросы Mail.ru, кстати, тоже подтверждают, что отличающиеся умом и сообразительностью пользователи, желающие загрузить на свой ПК видеокарту, существуют. Часть из них, вероятно, просто троллят, но не все же.

Проверил я и форумы. Пусть изредка, но подобные темы встречаются. Правда, отличить шутников от тех, кто спрашивает серьезно, в данном случае вряд ли возможно.

Можно ли скачать видеокарту

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Отвечу и на вопрос, который может возникнуть у людей, которые выйдут на этот материал благодаря запросам из поисковиков. Нет, скачать видеокарту невозможно: графический ускоритель, также называемый видеокартой – это физическое, технически сложное устройство, состоящее из печатной платы, графического процессора, чипов памяти и других элементов и компонентов. Да, существуют эмуляторы, позволяющие на программном уровне заставить компьютер и игры/софт считать, что в системе установлена какая-нибудь старая видеокарта, например, такая возможность есть в DOSBox. Но эмулировать можно только древнее железо – к примеру, какую-нибудь S3 Trio из 1995 года. Или GPU приставки PlayStation 3. И конечно, вы не можете эмулировать на слабой видеокарте более производительную.

Кстати, пусть видеокарту и нельзя скачать, ее можно купить по адекватной цене в московском магазине «Регард», осуществляющем доставку по всей территории России. Если у вас FullHD монитор, рекомендую NVIDIA GeForce RTX 4060 – она позволит с комфортом играть в любые проекты.

Где скачать драйвера для графического ускорителя

Чаще всего люди, которые вводят в поисковые системы запрос «скачать видеокарту», ищут свежие драйвера для своего графического ускорителя. Где их можно найти? Разумеется, на официальных сайтах производителей – NVIDIA, AMD и Intel. Скачивать их со сторонних сайтов не рекомендуется – в распространяемые на подобных ресурсах драйвера может быть встроено вредоносное программное обеспечение, например, скрытый майнер. И проверка цифровой подписи не всегда поможет – наличие в железе, операционных системах и софте уязвимостей позволяет злоумышленникам при невнимательности пользователя выполнять на его ПК произвольный код. К тому же, на «левом» сайте под видом драйвера могут выложить…совсем не драйвер, а троянскую программу с названием вроде «537.13-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe». Ведь переименовывать вредоносный «экзешник» можно свободно, в том числе, маскируя его под драйвер для видеокарты.

Заключение

В рамках описанного в этой статье мини-исследования я постарался выяснить, существуют ли люди, которые думают, что видеокарту можно скачать в интернете, а также ответил для тех, кто придет из поиска, что это невозможно, и рассказал, где скачать драйвера для графического ускорителя. На мой взгляд, некоторые далекие от компьютерной техники люди действительно могут думать, что видеокарту можно скачать. А что вы думаете по этому вопросу? Пишите в комментариях! И покупайте графические ускорители в магазине «Регард», пока доллар стоит 100 рублей, а не 200.

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