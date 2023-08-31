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Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья, посвященная популярным и не очень мифам о компьютерных комплектующих. В предыдущих материалах, ссылки на которые будут в конце, я разобрал заблуждения о процессорах, видеокартах и материнских платах, сегодня же я хочу поговорить об оперативной памяти. Помимо мифов, не имеющих ничего общего с действительностью, я разберу и несколько частично правдивых. Опытные компьютерщики вряд ли узнают что-то новое, прочитав этот текст, но, вероятно, могут посмеяться, или, как минимум, улыбнуться. Для далеких же от мира комплектующих пользователей статья может оказаться не только развлекательной, но и познавательной. Но хватит предисловий, поехали!

Чем больше оперативной памяти, тем производительнее компьютер

Миф. Конечно, в 2023 году ПК с 4 или даже 8 гигабайтами оперативной памяти не будет выдавать высокую производительность в современных играх. Тем не менее, хоть сколько-нибудь значимой разницы между 32 и 128 гигабайтами ОЗУ с одинаковыми частотой и таймингами в игровых сценариях использования не будет. Если оперативной памяти не хватает, это оказывает значительное негативное влияние на производительность ПК. Если же ее достаточно (с некоторым запасом сверху), то добавлять еще нет практического смысла. Отмечу, что я говорю о домашних, мультимедийных и игровых конфигурациях, а не о высокопроизводительных рабочих станциях и не о серверах.

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Кстати, оптимальный объем оперативной памяти для игрового компьютера в 2023 году – 32 гигабайта. В московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, можно приобрести комплект из пары шестнадцатигигабайтных модулей DDR4-3200 от Patriot по доступной цене. Если же вам требуется DDR5 ОЗУ, то отличный вариант – набор DDR5-7200 Patriot Viper Venom.

Чем выше частота оперативной памяти, тем лучше

Частично правда, со множеством оговорок. Да, при одинаковых таймингах 16-18-18 модуль DDR4 будет производительнее на частоте 3600 МГц, чем на частоте 3200 МГц. Но редко удается повысить частоту ОЗУ, не меняя таймингов, и при этом добиться стабильной работы. Также следует учитывать, что ограничивать максимальную герцовку могут и другие комплектующие – процессор или материнская плата. Что же касается комбинаций частоты и таймингов – иногда сочетание средней частоты и низких задержек оказывается выгоднее, чем высокая частота и высокие задержки.

В каждом конкретном случае стоит использовать специализированный софт для проверки результатов разгона, причем тестировать необходимо не только скоростные показатели, но и стабильность. Ведь что толку от оверклокинга, если при нагрузках память изобилует ошибками, а ПК то зависает, то выдает синий (или черный) экран. К тому же, брать наиболее высокочастотную память из ассортимента магазина, как правило, невыгодно – она сильно дороже других предложений, но при этом предлагает совершенно незначительную прибавку производительности, если говорить об играх и небольшую – если о рабочих приложениях. Кстати, самая топовая ОЗУ в ассортименте «Регарда» на момент написания статьи – DDR5-8000 48 ГБ Patriot Viper Xtreme 5 RGB.

Если купить модуль DDR5-7600 или DDR4-4000, он обязательно будет работать на заявленной частоте в любой системе

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Миф. Как я уже писал, узким местом в данном случае может оказаться процессор или материнская плата. И если в случае материнских плат производители, как правило, указывают, какая максимальная частота оперативной памяти ими поддерживается, то в случае процессоров во многом приходится положиться на удачу и на опыт других пользователей. Intel и AMD не дают гарантий, что с каждым экземпляром того или иного CPU оверклокерская память заработает на своей максимально возможной частоте. При этом сами производители топовую память тестируют – в идеальных или даже просто хороших условиях комплект DDR5-7200 34-42-42 действительно заведется при указанных характеристиках. У меня память DDR5-7200 от TeamGroup работает без ошибок при заявленных частоте и таймингах с процессором Intel Core i7-13700KF и материнской платой MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI.

Нельзя сочетать модули с разными частотой и таймингами

Миф. Если они относятся к одному и тому же стандарту (например, оба DDR4 или оба DDR5), то можно. Но работать они будут только на тех частоте и таймингах, что доступны более «слабому» модулю. Например, если одна планка способна стабильно функционировать в режиме DDR5-7200, а вторая – в режиме DDR5-6000, то обе будут работать в режиме DDR5-6000. Также при использовании разных модулей ОЗУ чаще приходится настраивать их вручную или как минимум выбирать нужный XMP-профиль в BIOS материнской платы. По-умолчанию они могут завестись на минимально доступных для стандарта частотах или близких к ним, например, DDR5-4800. В целом же, ставить одинаковые модули желательно, но совсем не обязательно.

Нельзя сочетать модули разных производителей, даже одного объема

Еще один миф. В одном из старых ПК у меня стояли четыре планки по 4 ГБ – две из них были одинаковыми, из комплекта Kingston DDR3-1866, а еще две отличались – Hynix DDR3-1333 и Kingston DDR3-1333. В итоге мне удалось разогнать до DDR3-1866 все четыре планки и добиться их стабильной работы. Если мне не изменяет память, тогда у меня в ПК стоял процессор Intel Core i5-2500K, что же касается материнской платы – это была модель ASUS P8P67 LE. Кстати, разные производители часто используют чипы одних и тех же компаний – Samsung, Hynix и Micron. Это три лидера по производству чипов DRAM. Например, в высокочастотной DDR5-8000 памяти, как правило, используются чипы Hynix A-Die.

Специальные программы для «очищения оперативной памяти» позволяют ускорить работу компьютера

Весьма глупый миф, тем не менее, активно продвигаемый разработчиками подобного рода программ, а также некоторыми блогерами (не на нашем ресурсе, а в целом). Современные операционные системы и большая часть программного обеспечения и игр хорошо взаимодействуют с оперативной памятью, и им не требуются какие-либо сторонние «улучшайзеры», которые, как правило, функционируют достаточно криво. Например, если у вас в ПК установлено 16 гигабайт оперативной памяти двумя модулями – условный комплект DDR4-3200 HP V6 7TE41AA, и запущенной вами игре (активному окну) начнет не хватать ОЗУ, система самостоятельно «заберет» часть памяти у браузера с 50 открытыми вкладками, несмотря на то, что ранее этот объем ОЗУ был помечен в мониторе ресурсов как используемый или находящийся в ожидании. «Очищающие» же оперативную память программы обычно освобождают ее крайне грубо и не считаясь с потребностями другого софта. Например, если вы запустите механизм освобождения ОЗУ в таком софте, у вас может повылетать большая часть программ, после чего их придется запускать заново.

Разгон ОЗУ не дает прироста частоты кадров в играх

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Миф, укоренившийся во времена повсеместного использования DDR3-памяти. Тогдашним процессорам и играм действительно не требовалась высокочастотная ОЗУ – разницы между DDR3-1333 и DDR3-1866 в гейминге практически не было. С приходом сначала стандарта DDR4, а потом и нового DDR5 ситуация значительно изменилась. Например, при использовании процессоров AMD Ryzen разница между DDR4-2666 и DDR4-3600 с оптимизированными таймингами может быть достаточно велика, особенно если говорить не о среднем, а о минимальном FPS. О среднем во многих играх, впрочем, тоже – в качестве доказательства я привел скриншот с сайта 3DNews, иллюстрирующий данный факт. Исходя из таких вводных, я рекомендую приобретать для игровых ПК как минимум DDR4-3200 или DDR5-6400, а лучше DDR5-7200 ОЗУ, если такую частоту поддерживает остальное железо.

Самое важное для разгона памяти – на каких она базируется чипах

Правда. Во времена, когда DDR5 память только заходила на рынок, лучшими чипами для разгона DDR4 ОЗУ считались Samsung B-Die, второе место занимали Micron E-Die. Существуют даже специальные базы данных и ресурсы, на которых можно по маркировке модуля или комплекта оперативной памяти узнать, установлены ли в нем заветные чипы, или, возможно, какие-то другие. Самый известный из них – B-Die Finder. Что же касается DDR5 памяти, то когда я выбирал себе комплект, в начале 2023 года, лучшими считались чипы Hynix A-Die, хорошими – Hynix M-Die. Возможно, с тех пор ситуация уже изменилась – сейчас я не слежу за рынком оперативной памяти так пристально, как до покупки.

Оперативная память с коррекцией ошибок (ECC) лучше обычной

Для домашних, мультимедийных, игровых ПК – миф, для серверов крупных компаний – правда. Начну с того, что потребительское железо часто в принципе не поддерживает ECC-память. И это не просто так: такая память геймерской конфигурации просто-напросто не нужна. Ошибки ОЗУ возникают крайне редко, если, конечно, она не переразогнана или не неисправна. В случае же переразгона или брака не поможет и коррекция ошибок. Также ECC-память нередко значительно медленнее обычной. Применять ее целесообразно там, где потеря информации недопустима, например, в дорогостоящих бизнес-процессах, где из-за неверного числа в базе данных можно потерять миллионы долларов. В случае же сбоя на домашнем ПК (если он случается, например, раз в полгода), пользователь просто выполнит перезагрузку и тем самым решит проблему.

Оперативной памяти не требуются радиаторы

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Частично правда. Низкочастотной DDR3 и даже DDR4 ОЗУ действительно не нужны радиаторы. Высокочастотной же памяти они уже требуются, к какому бы стандарту она ни относилась. Если же говорить о DDR5-памяти, то использование радиаторов целесообразно практически во всех ситуациях, если мы не говорим о самых простых, функционирующих на базовой частоте модулях. Если же вы планируете использовать оверклокерские планки, например, DDR5-7600 и выше, то позаботьтесь не только о радиаторах, но и о наличии хотя бы побочного их обдува, например, при помощи корпусных вентиляторов.

Две планки лучше, чем одна

Правда. Двухканальный режим значительно повышает производительность подсистемы памяти, поэтому набирать любой требуемый объем ОЗУ идеально при помощи двух модулей. В идеале – одинаковых, хотя это и необязательно. Но я обычно приобретаю в свои ПК комплект из двух планок, чтобы еще на этапе подбора комплектующих минимизировать риски возникновения проблем, связанных с совместимостью, и избавить себя от дополнительной работы по подбору частоты и таймингов. Если вам нужно 16 гигабайт памяти – советую брать набор из двух восьмигигабайтных планок. Если 32 гигабайта – набор из двух шестнадцатигигабайтных. Только убедитесь перед покупкой, что материнская плата поддерживает такие модули.

Четыре планки лучше, чем две

Миф. Четырехканальный режим существует, но не применяется в потребительских системах, в том числе, игровых. Его сфера применения – серверные и HEDT-конфигурации. Поэтому использование четырех модулей вместо двух в большинстве случаев не улучшает, а ухудшает производительность. И если две планки DDR5-7200 заводятся и без проблем работают на заявленной частоте, то четыре, вероятно, будут функционировать только в режиме DDR5-6000 или около того.

Заключение

В сегодняшней статье я разобрал 12 мифов об оперативной памяти для компьютеров – большинство из них оказались ложными, но некоторые – частично или даже полностью истинными. Если вас интересует тема заблуждений, касающихся компьютерного железа, рекомендую ознакомиться и с другими статьями серии – ссылки на них будут ниже. А вы встречались с какими-то из упомянутых мифов, или, возможно, хотите добавить к списку собственные? Пишите в комментариях! Купить оперативную память и другие комплектующие вы можете в магазине «Регард» – доставка доступна по всей России.

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