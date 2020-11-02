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Не так давно мы проверили популярный миф, который гласит, что NVIDIA замедляет старые видеокарты после выхода новых поколений. Но есть своя теория и у карточек от AMD. Поговаривают, что Radeon становятся лучше с годами. Я про тот самый потенциал, который, вроде как, раскрывается у “красных” видеокарт только спустя какое-то время с выходом новых драйверов. Давно хотел проверить, да и вы в комментариях под прошлой статьёй советовали сделать подобные тесты, поэтому сделал. А если предпочитаете видеоформат, то есть и такое:

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Как тестировал?

Первой проблемой стало найти подходящую карточку. У меня есть старенькая Radeon HD 7790, но тестировать карточку 13-14 года сейчас, как по мне, бессмысленно — её уже никакими драйверами не спасти. Но к счастью, мой хороший друг Mr Brightside согласился помочь и прогнал необходимые тесты на своей системе с Radeon RX 580 в версии от Sapphire, за что ему отдельное спасибо.

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А вот фотографирует он так себе xD

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Как ранее и мою GTX 1070, проверили карточку в трёх версиях драйверов — самом новом на момент тестов, последним перед появлением видеокарт на архитектуре RDNA, и первом в котором появилась поддержка архитектуры RDNA. Ими стали Adrenalin 20.9.2, Adrenalin 19.6.2 и Adrenalin 19.7.1 соответственно.

Список игр точно такой же как и в прошлом тестировании — всего пять проектов. Конечно, хочется всегда побольше, включая все новинки, но в таком случае это займёт очень много времени, да и покупать все новые тайтлы ради одного-двух тестов довольно накладно.

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Запускались все проекты в 1080p на максимальных настройках. Сначала хотел проводить тесты в 1440p, но в таком случае производительность часто оказывалась слишком низкой — настолько, что терялся практический смысл. Каждую игру с каждым драйвером прогоняли по три раза и в результат шло среднее значение. Запись геймплея проводилась отдельным прогоном, чтобы это не влияло на итоговые данные.. Вроде всё важное сказал, если что-то вспомню — добавлю в комментах, и давайте смотреть, что получилось.





Просто красивый рендер из этих ваших Интернетов реклама





Тестовая система

процессор: AMD Ryzen 5 1600 AF @3,6 ГГц;

материнская плата: Asrock B450M Pro4;

память:

Samsung M378A1G43TB1-CTD, DDR4 - 2666 @3,2 ГГц, CL16; системный диск: Samsung 860 EVO 250GB;

блок питания: Corsair RM650x (650 Вт);

операционная система: Windows 10 Pro x64;

драйвер:Adrenalin 19.6.2/19.7.1/20.9.2





Тестовая система глазами смартфона от Sony





Тесты

Assassin’s Creed: Odyssey

Если не брать в расчёт, что даже в Full HD Assassin’s Creed: Odyssey даётся RX 580 не очень-то просто, то картина складывается позитивная. С каждым переходом на более свежую версию драйверов карточка становится чуть быстрее и выдаёт чуть более высокую производительность. Речь не идёт о каком-то огромном приросте, но если сравнивать самый старый драйвер с самым свежим, то получается порядка 7% прироста. Негусто, но, учитывая, что это “бесплатный” прирост, только за счёт обновления ПО — неплохо. Кстати, что приятно, минимальный fps тоже подрос вслед за средним значением.





Resident Evil 3 Remake

В Resident Evil 3 на первый взгляд похожая ситуация — ставим более свежую версию драйвера, получаем больше кадров в секунду. Но стоит немного присмотреться, как становится ясно, что прирост этот больше психологический. По среднему показателю разница всего один fps при каждом переходе. Таким образом, отличие самого старого драйвера от актуального составило целых 2 кадра в секунду, то есть, не дотягивает даже до 2%. Другими словами, пока что потенциал остаётся нераскрытым.





WoT Encore RT

Бенчмарк World of Tanks Encore RT на базе одноимённой игры работает отлично на любой версии драйверов. В принципе, оно и неудивительно, “Танки” не сказать, чтобы требовательный проект и RX 580 с 8 ГБ оперативки им хватает с запасом. Эффект от перехода на свежие “дровишки” тоже есть. Если сравнивать Adrenalin 19.6.2 и 20.9.2, то это порядка 6% что вроде как неплохо. А вот между 19.6.2 и 19.7.1 разница околонулевая — но это и неудивительно, нельзя просто взять и раскрыть потенциал за один месяц или около того.





The Witcher 3

На очереди почётный ветеран, который всё ещё готов “поднагнуть” даже относительно новые сборки. И эффекта от обновлений скорее нет чем есть. В Radeon 20.9.2 конечно удалось выжать на 3 кадра в секунду больше чем на более старых версиях, но это всего лишь около 4%. Впрочем, особо тут удивляться не стоит — игра вышла ещё в 2015 году, так что всё что могли выжать из неё драйверами, наверняка уже давно выжали. Так что, спасибо и на 4%.





Borderlands 3

А вот про Borderlands 3 такого не скажешь — проект относительно свежий и простор для творчества у индусов, пишущих драйверы Radeon, просто огромный. Собственно, так оно и оказалось на практике. Именно в третьей Borderlands самая большая разница в производительности между старыми и актуальными драйверами. Причём, прирост снова происходит с каждым переходом на более новую версию. А итоговая разница между 19.6.2 и 20.9.2 составила внушительные 13%по среднему fps, и 15% по минимальному. Вот тут раскрыли весь потанцевал как следует.





Бенчмарки

Как и в прошлом тесте мы прогнали ещё и пару популярных бенчмарков из пакета 3DMark. Как ни странно, в синтетике, почему-то, разницы вообще нет. Точнее есть, но в рамках, которые укладываются в значение погрешности. И вот это, на мой взгляд, немного странно, потому что именно под популярную синтетику все оптимизации должны проходить в первую очередь. С другой стороны — вполне вероятно, что это опять эффект того, что всё что AMD могли оптимизировать под бенчи, они оптимизировали сразу. Ну а пока имеем то что имеем.

Итоги

Настало время подводить итоги. Средний прирост по всем играм из тестирования составил 7%. Что забавно — эта цифра актуальна и для среднего значения и для минимального. Сказать откровенно — я ожидал немного большего. Да, подборка игр не самая большая, но тем не менее уловить общую тенденцию позволяет. Впрочем, определённый позитив для владельцев Radeon — если сравнить результаты с моим GeForce из предыдущей статьи, то там средний прирост был всего 2%, так что в какой-то мере теория о лучшей долгосрочной поддержке карт AMD, можно сказать, подтвердилась. Пишите в комментариях свои мысли по этому поводу, вопросы, предложения и результаты собственных наблюдений тоже приветствуются. На этом у меня всё, до связи!