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NVIDIA замедляет старые видеокарты в новых драйверах - проверяем популярную теорию на практике

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Вот это и случилось — компания Nvidia выпустила 3000-ю линейку карточек GeForce. И знаете, с выходом каждой новой линейки видеокарт, появляются люди, которые утверждают, что теперь Nvidia порежет производительность прошлых поколений, чтобы новинки лучше смотрелись на их фоне. С одной стороны — многие скажут, что бред, но с другой, дыма без огня, как говорится, не бывает. В общем, решил поиграть в разрушителей мифов и проверить, и заодно вообще посмотреть, как меняется производительность видеокарты с драйверами разных лет. Садитесь поудобнее, напишите в комментах, как вы относитесь к таким теориям и приступаем! Также на моём канале в YouTube есть видеоверсия этого исследования, для тех кто предпочитает такой формат.

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Как тестировал?

Проверял на примере своей GeForce GTX 1070 Founders Edition, про которую тут уже как-то раз писал. Всего протестировал её в трёх версиях драйверов: самый актуальный на момент проведения тестов — это GeForce 452.06, кроме него взял 399.24 — ставший последним до включения поддержки 2000-й линейки. И кроме них использовал ещё и 411.63 — в нём впервые появилась поддержка 2000-й серии. Так что, по идее, наше теоретическое замедление должно случиться именно в нём. Перед установкой очередного драйвера предыдущий удалялся стандартными средствами Windows и дополнительно зачищался при помощи утилиты Display Driver Uninstaller.

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Что касается игр, то взял не очень много, всего пять штук, но постарался включить в список и старые проекты, так и более свежие. Первые — чтобы отследить, как менялась оптимизация в разных версиях драйверов и была ли она вообще, а вторые просто чтобы сравнить, насколько велика разница в производительности. Все игры запускал в 1440p на максимальных настройках, чтобы снизить влияние процессора на результаты. Каждый проект тестировался с каждым драйвером по три раза и в результат шло среднее значение с округлением до целых значений. Запись геймплея делал отдельным прогоном. Вроде всё важное сказал, если что-то вспомню позже — добавлю в правках или в комментариях, а теперь — смотрим на результаты.

Тестовая система

  • процессор: AMD Ryzen 5 1600 AF @3,9 ГГц;
  • материнская плата: ASUS Prime B450M-K;
  • память: AMD Radeon R7 Perfomance DDR4-2666 @3,2 ГГц CL16;
  • системный диск: Patriot P200S512G25 (512 ГБ, SATA 6 Гбит/с);
  • блок питания: Chieftec GPE-600S (600 Вт);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйвер: NVIDIA GeForce 399.24/411.63/452.06

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Тесты

Assassin’s Creed: Odyssey

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Начнём с ассассинской одиссеи, которая пока ещё последняя игра в этой серии. К слову, при запуске на старых драйверах она как раз на это и жалуется — мол, дровишки старые, я про такие не знаю. Но… Это вообще никак не сказывается на производительности. Что на древнем 399.24, что на свежем 452-м, абсолютно одинаковые результаты — один кадр в секунду за разницу не считаем. К слову, обратите внимание — минимальное быстродействие тоже держится очень ровненько на одном и том же уровне. Ну и самое главное для нас — никакого замедления старичка 1070, очевидно, не произошло. Как, впрочем и ускорения. Из интересных наблюдений отмечу совершенно иную обработку освещения с драйвером GeForce 399.24. Это можно заметить на видеофрагменте ниже.


Residen Evil 3 Remake


Следующая игра — ремейк Resident Evil 3. А точнее демка Raccoon City. Не буду тянуть — замедления снова нет, что для свежей игры ожидаемо, но до старичков мы ещё доберёмся. А пока есть хорошая новость — чем свежее драйвер, тем лучше работает 3-я Обитель Зла. Да, прирост совсем небольшой — если сравнивать самую старую версию с самой свежей, то это около 6% по среднему fps и 9% по минимальному. Но это лучше чем ничего, и тем более лучше на фоне теорий о намеренном замедлении. Хотя, конечно, жаль, что у меня нет под рукой карточки на архитектуре Тьюринг, чтобы сравнить размер прироста — возможно там он был бы более впечатляющим.


WoT Encore RT


Бенчмарк от Wargaming можно отнести к представителям старых игр — хоть он в плане используемых технологий и не совпадает с игрой World of Tanks на 100%, но суть одна. Так что тут условное замедление уже может проявиться в полной мере. Если бы теория была верной, то с драйвером 399.24 производительность должна была бы быть максимальной, и упасть при прогоне с 411-м выпуском. И знаете что? Упала! На 1%. Или примерно на полкадра в секунду. А к свежей версии даже выросла на тот же 1% относительно самого старого выпуска. То есть, если отложить сарказм в сторону, то снова никаких изменений вообще. По минимальному fps, кстати, тоже. Что, на самом деле, даже немного обидно — могли бы и подоптимизировать, что-нибудь.


The Witcher 3


Третий Ведьмак на очереди. Тоже старая игра, которая уже вышла на момент появления 10-й серии карточек от Nvidia и в которой, по идее, замедление должно проявиться. Но его снова нет, а колебания что по среднему, что по минимальному fps не превышают одного кадра в секунду. На самом деле, когда я все эти тесты прогонял, то на этом этапе уже немного заскучал. Хотелось, знаете ли, какого-то экшена, срыва покровов, в конце концов, чтобы можно было написать какой-нибудь громкий заголовок, уличить Дженсена Хуанга в жульничестве и набрать миллионы просмотров... Но вместо этого вот такое вот ровненькое тестирование. Но можно отметить, что никаких оптимизаций 10-е семейство после выхода GeForce RTX 20 уже не получало. Хотя может и 20-е тоже не получало, с этим, возможно, разберусь когда-нибудь позже.


Borderlands 3


Но не стоит думать, что мы остались совсем без интересных моментов. Ситуацию спас Borderlands 3. На первый взгляд всё то же самое что и раньше — минимальные изменения по средней производительности. Но это та игра, где эффект от свежего драйвера, который “знает” про её существование, имеет место быть. Потому что на старых “дровах” при таком же среднем fps, периодически происходят просадки до 2-3 кадров в секунду, что, естественно, очень заметно и реально ломает игровой процесс. Свеженький 452-й в этом плане намного стабильнее. Никакого замедления, разумеется, снова нет. Но есть один забавный момент. Почему-то у меня Borderlands 3 частенько зависает с ошибкой при выходе из игры, хотя у меня лицензия, купленная в EGS. Я пробовал её переустановить, пробовал полностью сносить и заново ставить драйверы, но это не помогло и я просто забил, т.к. использую только для тестов. Так вот, внезапно оказалось, что с драйвером GeForce 399.24 этой проблемы нет. Пользы от этого открытия 0, но вот такое забавное наблюдение.


Бенчмарки


Кроме игр я ещё прогнал пару бенчмарков из набора 3DMark, чтобы совсем уж расставить все точки над i — где ещё замедлять или наоборот оптимизировать карточки как не в популярных бенчах. Но знаете — снова мимо. Разбег результатов между разными версиями драйверов укладывается в рамки погрешности и ничего криминального, как впрочем и положительного, я не обнаружил.


Итоги

Ну что, давайте подводить итоги. Главный вывод — никакого замедления старых видеокарт не происходит. Думаю, многим это было понятно изначально, потому что если бы это вдруг оказалось правдой и подтверждалось тестами, представьте какой бы начался скандал и на сколько бы бабок влетела Nvidia от судебных исков.

С другой стороны, каких-то заметных оптимизаций с момента появления новых поколений карточек для старичков уже тоже не проводилось. Кроме таких случаев как с Borderlands, когда появление профиля этой игры в свежих драйверах действительно заметно сказалось на комфорте игры. Такое положение дел для владельцев прошлых поколений видеокарт, конечно, не очень приятно, но назвать это именно замедлением всё-таки нельзя.

Пишите в комментах, совпадают ли результаты моих тестов с вашими ожиданиями, а если нет, то какого исхода ждали вы. Конструктивная критика приветствуется, а если есть какие-то вопросы или идеи на счёт того, что стоит ещё проверить или протестировать, то тоже пишите — постараюсь реализовать, если мне покажется интересным.

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