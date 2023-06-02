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Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение

Разберём, с какой проблемой можно столкнуться при работе с флагманами в исполнении Gigabyte Gaming, Vision и Eagle
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Ранее в одной из своих статей я разобрал основные возможности своего рабочего компьютера, в частности речь шла об опыте эксплуатации комплекта от Kllisre на Xeon E5 2670 V3 c 16 гигабайтами оперативной памяти, но ни слова не сказал о своей видеокарте Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC на 10 гигабайт видеопамяти.

  Напомню, данная система собиралась для работы с Unreal Engine, Blender и Cinema 4D, а также использовалась как игровая консоль. Если признаться, в некоторых играх с большим открытым миром Xeon 2670 V3 напоминает, что создавался не как основа для геймерского ПК, хоть в целом играть на нём можно. Но в рабочих задачах это отличное решение по соотношению цена/производительность.

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  Эксплуатируется данный ПК мной уже больше года, и не так давно я столкнулся с проблемой. За последние несколько месяцев пока я не обслуживал свой ПК, система начала периодически выкидывать синий экран, как оказалось - оплавился разъём дополнительного питания видеокарты. В первую очередь подозрения пали на брак одного из кабелей блока питания. Видеокарта была отправлена в сервисный центр, где мастера благополучно заменили вышедший из строя разъём и через 3 недели моя Gigabyte RTX 3080 уже снова помогала мне развиваться в сфере 3D. Однако, в течение месяца работу компьютера вновь прервал синий экран. Второй разъём питания также вышел из строя, обглодав выход 6+2 pin от второй косы блока питания Aero White 700W.

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  Поискав информацию в интернете, выяснил, что проблема заключается в инженерном решении компании Gigabyte. По сути в данных моделях дополнительное питание реализовано через переходники внутри видеокарты, и конечный разъём 6+2 pin, куда вы вставляете кабель от блока питания, расположен не на самой плате, а внутри пластикового короба, прикрученного к бэкплейту. Пины этого самого переходника со временем могут немного провалиться внутрь, что становится причиной большего нагрева в точке, где контакт недостаточно хорош. Вдобавок этот переходник дополнительно нагревается от металлического бэкплейта, а термопрокладка с другой стороны, между пластиковым коробом и рёбрами радиатора, попросту никак не охлаждает сам переходник. Как можно понять, в конце концов разъёмы начинают перегреваться.

  В целом можно сделать вывод, что выбирая видеокарту из флагманских моделей 3000-ой линейки, стоит присмотреться к вариантам, где нет никаких дополнительных переходников. В идеале исполнения с тремя разъёмами дополнительного питания, как например Palit GameRock, MSI Gaming Z TRIO или тот же Gigabyte AORUS. При покупке решений Gigabyte Gaming, Vision или Eagle есть вероятность получить в будущем такой же сюрприз, тем более приобретая RTX 3080/3080ti/3090 вы берёте карту, которая будет актуальна еще не один год. Особенно любопытно, что переходник для этих видеокарт будет очень сложно найти.

  На данный момент видеокарта находится на гарантийном обслуживании, в частности по этой причине в статье нет фото с моим экземпляром.

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nvidia видеокарты gigabyte geforce rtx гейминг графика 3080 пит
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