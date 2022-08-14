Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400

Разберём, актуален ли процессор Xeon 2670 v3 и что нам дают андервольтинг и турбобуст
[ ] для раздела Блоги
+
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

  Одно из самых бюджетных решений для сборки с уклоном к рабочим задачам, но как показывает практика, имеется и неплохая игровая производительность, это 12-ядерный Intel Xeon 2670 V3 . Как минимум есть возможность поиграть в любые современные проекты на максимальных настройках с комфортным фреймрейтом, однако для полного раскрытия потенциала данного камня, придётся повозиться с прошивкой BIOS материнской платы, для разгона процессора. В этой статье я постараюсь поделиться своим скромным опытом в использовании рабочей лошадке на базе комплекта от Kllisre: материнская плата X99 D4 Turbo V1.22, процессор Xeon 2670 V3 и 2 планки 8 ГБ DDR4 памяти. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Хоть память и имеет частоту 2,666 МГц, сам процессор выше 2,133 МГц к сожалению не поддерживает. Базовая частота процессора 2.3 ГГц, благодаря готовому BIOS от "ТехноПланета" данный камень берёт частоту в 3.1 ГГц, но буду откровенен, первая попытка прошивки материнской платы оказалась неудачной.

  При первом выборе BIOS выбор пал на вариант с андервольтингом -80 mV, и после этого система перестала загружать Windows и даже загрузочную флэшку. Благо под рукой имеется программатор

реклама

  Подсоединившись прищепкой к микросхеме Bios, через ноутбук получилось её почистить, а затем прошить вариантом с андервольтингом -60 mV, после этого система заработала как часы. И вот какие результаты можно получить например в нашумевшем CyberPunk 2077

  Максимальные настройки графики, с трассировкой трассировкой лучей на ультра, разрешение экрана FullHD, DLSS отключено, при таких настройках мы получаем от 48 до 57 кадров на протяжении всего теста

реклама

  С теми же настройками, но уже при включенном DLSS мы получаем от 64 до 72 кадров в секунду. Получается данная технология добавляет нам лишних 15 кадров, что очень даже неплохо. До прошивки BIOS, на базовой частоте 2.3 ГГц, при включенном DLSS мы получали от 52 до 59 кадров, прирост в данной игре от разгона, порядка 20 процентов. 

  А вот сколько мы получаем баллов в CINEBENCH R23: 10,486 в многоядерном тесте и 752 в одноядерном тесте 

реклама

  За счёт андервольтинга и массивного радиатора охлаждение с 6 медными термотрубками мы получаем температуры до 70-и градусов при полной нагрузке

  Не сказать, что данную платформу стоит брать на какую-то долгосрочную перспективу в плане игровой производительности, этот комплект идеален для работы, а после комплекта на LGA1155 так это просто молниеносная система, и за 8,500 рублей это ультимативная комплектация, больше полу года назад, этот же комплект обходился 12 тысяч рублей, и даже за эти деньги сложно было собрать что-то похожее.

  В плане стабильности никаких проблем не имеется, пока что синих экранов не наблюдается, поволноваться пришлось лишь на стадии перепрошивки материнской платы. В Blender всё также работает быстро, без фризов и вылетов. В дальнейшем, можно будет приобрести более современные материнскую плату и процессор, но пока что данного комплекта хватает на все задачи с запасом. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel игры xeon процессор разгон цена fps blender комплект рендер
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры августа 2022 года
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
3 августа 2022 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
140
Стала известна точная дата перехода Эфира на PoS и блокировки майнинга на видеокартах
19
Параллельный импорт техники в РФ из стран ЕАЭС может скоро закончиться
49
NVIDIA готовит большие скидки на серию GeForce RTX 3000, AMD снижает продажи, а осенью цены взлетят
19
Появились подробности о том, зачем хакеры из KillNet сломали Lockheed Martin
2
Сеть Starlink Илона Маска признали медленной, а миллиардера обязали вернуть государству $900 млн
5
Rivian запатентовала свой способ уменьшения радиуса разворота электрических внедорожников
11
Microsoft Edge получил ряд нововведений
+
5 видеокарт AMD, которые быстрее и дешевле NVIDIA в магазинах РФ – выбираем GPU на любой кошелёк
6
В США заявили, что к 2024 году построят ракетный двигатель на замену легендарному русскому РД-181
17
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
92
Приключенческая игра Islets готовится к выходу на Switch, Xbox и PC
+
Покупаем видеокарту для игры World of Tanks – 6 самых выгодных геймерских моделей под любой кошелёк
7
Энтузиасты обещают добавить возможность майнинга в Эфир после его перехода на PoS
6
Хакеры взломали Marvel's Spider-Man в день выхода – какую видеокарту купить для эксклюзива Sony
9
Ни себе ни людям – NVIDIA сократит производство видеокарт на 50%, потеряет рынок и доходы
18
США ужесточили контроль за экспортом технологий, позволяющих создавать устойчивые к высоким температурам и радиации полупроводниковые компоненты
12
Выбираем идеальный процессор для ленивых пользователей – 6 CPU для любителей ПК «под ключ»
+
В сеть слили фотографию серийного процессора AMD EPYC 9654 Genoa
+
Китайская Hygon, выпускавшая клоны процессоров AMD, успешно дебютировала на бирже
1

Популярные статьи

Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
49
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
146
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
220
5 причин, почему я не куплю видеокарту Intel Arc
209
3 способа конвертировать PDF в Word
1
Очень короткий обзор акустической системы Gembird SPK-100
17
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
4
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
+

Сейчас обсуждают

Inqizitor
11:29
Кстати обслуживание инфраструктуры вполне реально, если он этим будет заниматься. Правильно мужик сделал.
Один американец проложил 22 км оптоволокна для подключения к широкополосному интернету
Travis Zurabovich
11:28
Сейчас блок 15338000. Сколько миллиардов лет ждать ваш блок из статьи?
Стала известна точная дата перехода Эфира на PoS и блокировки майнинга на видеокартах
Вова Соколов
11:25
Вот аксессуар, без которого не может обойтись ни один любитель ВоТ. А вы тут карты, мониторы....
Покупаем видеокарту для игры World of Tanks – 6 самых выгодных геймерских моделей под любой кошелёк
красные
11:24
Оранжевая xрень понижает температуру тела (и поэтому хищ не видел обдолбанную ей бабищу )? Почему порванный чувак, когда ему затолкали xрень, кричал, что ему ХОЛОДНО ? Ему должно было быть ЖАРКО.
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
nukemall
11:22
Кто про что, а дурачок верит в херню уровня "надо поубивать всех жидов и велосипедистов, тогда ужо запануем". Причём, нахер, госрегулирование и капитализм? У Китая в каком-нибудь Шандуне население как...
США ужесточили контроль за экспортом технологий, позволяющих создавать устойчивые к высоким температурам и радиации полупроводниковые компоненты
Артём Николаев
11:21
SSD так же далёк от ОЗУ как жёсткий диск от SSD. У хардов время доступа в милисекундах, у SSD - в микро, а у оперативки в нано.
Samsung выпустит первые накопители с поддержкой PCI-E 5.0
Виктор Фейнман
11:20
70 - это жалкие?
Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
dimkahon
11:19
Мне тоже зашел.
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
dimkahon
11:18
https://overclockers.ru/blog/wwr222/show/72261/obzor-filma-dobycha-prey Спасибо, было уже.
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
HertZ
11:17
Автор, что вы несёте? Не выпустили 16С, а 8СВ в продакшене уже давным-давно.
Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем