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Одно из самых бюджетных решений для сборки с уклоном к рабочим задачам, но как показывает практика, имеется и неплохая игровая производительность, это 12-ядерный Intel Xeon 2670 V3 . Как минимум есть возможность поиграть в любые современные проекты на максимальных настройках с комфортным фреймрейтом, однако для полного раскрытия потенциала данного камня, придётся повозиться с прошивкой BIOS материнской платы, для разгона процессора. В этой статье я постараюсь поделиться своим скромным опытом в использовании рабочей лошадке на базе комплекта от Kllisre: материнская плата X99 D4 Turbo V1.22, процессор Xeon 2670 V3 и 2 планки 8 ГБ DDR4 памяти.

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Хоть память и имеет частоту 2,666 МГц, сам процессор выше 2,133 МГц к сожалению не поддерживает. Базовая частота процессора 2.3 ГГц, благодаря готовому BIOS от "ТехноПланета" данный камень берёт частоту в 3.1 ГГц, но буду откровенен, первая попытка прошивки материнской платы оказалась неудачной.

При первом выборе BIOS выбор пал на вариант с андервольтингом -80 mV, и после этого система перестала загружать Windows и даже загрузочную флэшку. Благо под рукой имеется программатор

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Подсоединившись прищепкой к микросхеме Bios, через ноутбук получилось её почистить, а затем прошить вариантом с андервольтингом -60 mV, после этого система заработала как часы. И вот какие результаты можно получить например в нашумевшем CyberPunk 2077

Максимальные настройки графики, с трассировкой трассировкой лучей на ультра, разрешение экрана FullHD, DLSS отключено, при таких настройках мы получаем от 48 до 57 кадров на протяжении всего теста

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С теми же настройками, но уже при включенном DLSS мы получаем от 64 до 72 кадров в секунду. Получается данная технология добавляет нам лишних 15 кадров, что очень даже неплохо. До прошивки BIOS, на базовой частоте 2.3 ГГц, при включенном DLSS мы получали от 52 до 59 кадров, прирост в данной игре от разгона, порядка 20 процентов.

А вот сколько мы получаем баллов в CINEBENCH R23: 10,486 в многоядерном тесте и 752 в одноядерном тесте

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За счёт андервольтинга и массивного радиатора охлаждение с 6 медными термотрубками мы получаем температуры до 70-и градусов при полной нагрузке

Не сказать, что данную платформу стоит брать на какую-то долгосрочную перспективу в плане игровой производительности, этот комплект идеален для работы, а после комплекта на LGA1155 так это просто молниеносная система, и за 8,500 рублей это ультимативная комплектация, больше полу года назад, этот же комплект обходился 12 тысяч рублей, и даже за эти деньги сложно было собрать что-то похожее.

В плане стабильности никаких проблем не имеется, пока что синих экранов не наблюдается, поволноваться пришлось лишь на стадии перепрошивки материнской платы. В Blender всё также работает быстро, без фризов и вылетов. В дальнейшем, можно будет приобрести более современные материнскую плату и процессор, но пока что данного комплекта хватает на все задачи с запасом.