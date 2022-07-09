Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022

Разберёмся, какие варианты доступны для бюджетной игровой сборки из Поднебесной в июле 2022 года
[ ] для раздела Блоги
+
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

  Всё чаще и чаще люди попадают в ситуацию, когда в ожидании лучших времён старое доброе железо приказывает долго жить, а времени для промедления уже не остается. Необходимо решаться здесь и сейчас, так как компьютер товарища на старичке FX в паре с HD 7850 начинает раздражать. При этом, как назло, бюджет не всегда даёт разгуляться на полную. В такой ситуации зачастую приходится обращаться либо к вторичному рынку, на такие площадки как Авито, Юла, либо ознакомиться с предложениями из Поднебесной. И тут начинается настоящий квест.

  На данный момент у товарища есть 30 тысяч рублей, понятное дело, на покупку желаемого у официальных дилеров бюджет не тянет, хотя конечно, всегда хочется просто купить новую и не переживать ни за что, но увы. Прошерстив все местные объявления, нам стало понятно: либо земляки обнаглели, либо ждут доллар по 200. Очевидно, это тоже не наш вариант, отправились на Ali, к сожалению, друг поздновато одумался, и цены успели серьезно подрасти за последнюю неделю. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

  Предложено было два варианта сборки: либо через 5 рузен со встроенным графическим ядром, и потерпеть до лучших времён, но с ограничением в игровой производительности, или же через серверное железо с Б/У видеокартой. Пожалуй начнём с общих комплектующих: 

  В качестве накопителя KingFast SSD M2 NVME на 512GB, неплохие технические характеристики за свои 3,263 рублей

реклама

  512 ГБ, скорость чтения до 2,100 МБ/с, скорость записи до 1,700 МБ/с, но будем реалистами, такие значения они не выдают, но опять-таки, свой бюджет оправдывает с лихвой.

  Блок питания Zalman ZM500-TXII V2 на 500W за 2660 рублей

реклама

  Недорогой блок с сертификацией 80 Plus и активной КФМ, понятное дело, хочется что-то посолиднее, однако, пришлось уложиться в бюджет.

  Кулер подобрали достаточно массивный для обеих комплектаций, и что немаловажно - недорогой, четыре медные трубки, процессор будет охлаждать с легкостью, ценой в 1,100 рублей

  Вдобавок подобрали и охлаждение для M2 накопителя за 300 рублей

реклама

  А дальше уже самое интересное: центральным процессором был выбран AMD Ryzen 5 5600G

  За 12,357 рублей мы получаем одновременно и процессор, и встроенную "видеокарту" уровня 1050 Ti, большой плюс в том, что мы с таким решением можем подождать до наступления крипто-зимы, и сопутствующих прелестей в виде дешевых видеокарт, тем более основное требование: достаточная производительность для игр по типу Dota 2, WoW и WoT, на них этого решения хватает.

  Установим мы этот камушек на материнку ASUS TUF AM4 B450-Plus Gaming за 5,678 рублей

 Высококачественная, относительно недорогая материнская плата, более подробно с ТТХ можно ознакомиться здесь.

  Память выбрали от Ballistix, на 16 ГБ DDR4 с частотой 2,666 MHz за 4,580 рублей

  Далее рассмотрим, каким был второй вариант: комплект на десятиядерном Xeon E5 2650, с материнской платой Atermiter X99 Turbo D4 и 16 ГБ оперативной памяти

  8,456 рублей за весь комплект, это хоть и старенький процессор, но его еще будет хватать надолго, мощности хватает, чтобы раскрывать даже топовые видеокарты. 

  А вот самая спорная деталь конечно же видеокарта, модель RX 580 на 8 ГБ видеопамяти, Б/У после майнинга за 11,000 рублей

  И тут именно риск, понятное дело, есть 15 дней, чтобы открыть спор в случае каких-то проблем с товаром, и, как правило, китайские братья перед отправкой проверяют товар, приводят его в порядок. Все товары, заказанные ранее, даже будучи Б/У приходили в идеальном состоянии, но одно дело когда заказываем для себя, и другое, когда заказываем кому-то, не хочется заставлять нервничать других, вот в чем дело. Сама карта тянет все современные проекты в FullHD, солидный объем видеопамяти, самое качественное охлаждение среди RX 400/500, радиатор у Sapphire накрывает все важные компоненты, и в том же майнинге чипы памяти не перегреваются как на большинстве карт других вендоров.

  Очевидно, в сравнении игровых возможностей комплект с RX 580 окажется с приличным отрывом впереди, но в перспективе интересней смотрится комплект с Ryzen 5 5600G, во-первых, позже можно будет просто добавить более современную карточку, а во-вторых, просто первый вариант менее рискованный. 


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd aliexpress ryzen radeon xeon цены рынок сборка бюджет
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры июля 2022 года
26
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
3
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
7
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11

Интересные материалы

Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
52
50 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 от июля 2022 года
4
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
30
Wargaming окончательно ушла из РФ и Беларуси – что ждёт World of Tanks и World of Warships
16
Новые игровые видеокарты NVIDIA GTX 1630 появились в российских магазинах - смотрим цену
31
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
33
Какой процессор купить, когда мало денег, но очень хочется собрать игровой ПК
13
Клиенты Тинькофф недовольны тем, что банк отдаст их деньги на благотворительность
5
Можно ли в РФ купить игровую видеокарту до 20 000р – топ 5 моделей для игр в разрешении 1080р
6
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
24
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
11
В процессорах Intel Meteor Lake классов H/P/U появится третий тип ядер
24
"Аватар-2. Путь воды" - уже не фильм, еще не компьютерная игра
14
Российский и белорусский десант из программистов будет востребован у немцев
5
СМИ: Wargaming продала бизнес в Беларуси и России
17
Парные модули памяти удалось заставить работать в режиме DDR5-8430
3
Лучшие игровые видеокарты лета 2022г – выбираем недорогие модели со скидками в магазинах РФ
7
Kraftway представила SSD с первым российским контроллером K1942VK018
41
Российский магазин назвал самые продаваемые видеокарты июля 2022г – топ 5 GPU NVIDIA и AMD
+
Некоторые современные процессоры Intel испытывают проблемы с браузерами Chrome и Edge
14

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
75
7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
26
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
91
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
119
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
6
О самых "самурайских" играх
31
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
+
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
+

Сейчас обсуждают

wwr222
04:06
Не гони, на уровне других бюджетников.
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
Фыва
03:38
Ага, развели кучу народа , поняли что разводить уже некого - и сматывают удочки!
Blizzard объявила о завершении контентной поддержки Heroes of the Storm
x-Chief-x
03:24
Решили тут отыграться и тоже монополию устроить? Надеюсь в мире ещё остался здравый смысл и многие страны смогут на Х послать США :)
Минфин США подготовил свод правил регулирования криптовалют, которому обязаны подчиняться все страны
daimos
02:36
Когда ты уэе начнешь путаться в плжорожали/ подешевели?! Кстати, зая, мне до сих пор интересно - ты-девочка? Не рахочаровывай меня, не говори, что трансгендер
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
Andrey Ivanovich
02:34
Нестабильность системы прежде всего обусловлена отсутствием лицензионной копии и ключа,лицензия это в первую очередь,отсутствие посторонних твиков обязательно.
7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
Руслан Морозов
02:32
Зашёл просто оставить коммент) Листая на телефоне гугл новости, в 99% только глядя на превьюшку узнаю, что данная "новость" принадлежит заглоту)) А потом добавляю 1% уверенность когда вижу, что это ов...
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
Никита Поздняков
02:19
Тут ты прям в точку попал.
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
Slow Mo
02:14
Обычный высер продаванов :когда есть куда снижать цену товара- ни в какую или со скрипом ,а повысить цену по любому поводу и мгновенно-это (святое)
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
Максим Федоров
02:12
3060ти хотя бы купить за 50р для игры в 1080 на ультрах и новом движке анриал енжин 5.
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
VRoman
02:09
Штеуд нервно курит в сторонке надеясь, что АМД задержится с началом продаж.
В сети появилась утечка характеристик AMD EPYC Genoa Zen 4 с моделями до 96 ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем