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Всё чаще и чаще люди попадают в ситуацию, когда в ожидании лучших времён старое доброе железо приказывает долго жить, а времени для промедления уже не остается. Необходимо решаться здесь и сейчас, так как компьютер товарища на старичке FX в паре с HD 7850 начинает раздражать. При этом, как назло, бюджет не всегда даёт разгуляться на полную. В такой ситуации зачастую приходится обращаться либо к вторичному рынку, на такие площадки как Авито, Юла, либо ознакомиться с предложениями из Поднебесной. И тут начинается настоящий квест.

На данный момент у товарища есть 30 тысяч рублей, понятное дело, на покупку желаемого у официальных дилеров бюджет не тянет, хотя конечно, всегда хочется просто купить новую и не переживать ни за что, но увы. Прошерстив все местные объявления, нам стало понятно: либо земляки обнаглели, либо ждут доллар по 200. Очевидно, это тоже не наш вариант, отправились на Ali, к сожалению, друг поздновато одумался, и цены успели серьезно подрасти за последнюю неделю.

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Предложено было два варианта сборки: либо через 5 рузен со встроенным графическим ядром, и потерпеть до лучших времён, но с ограничением в игровой производительности, или же через серверное железо с Б/У видеокартой. Пожалуй начнём с общих комплектующих:

В качестве накопителя KingFast SSD M2 NVME на 512GB, неплохие технические характеристики за свои 3,263 рублей

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512 ГБ, скорость чтения до 2,100 МБ/с, скорость записи до 1,700 МБ/с, но будем реалистами, такие значения они не выдают, но опять-таки, свой бюджет оправдывает с лихвой.

Блок питания Zalman ZM500-TXII V2 на 500W за 2660 рублей

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Недорогой блок с сертификацией 80 Plus и активной КФМ, понятное дело, хочется что-то посолиднее, однако, пришлось уложиться в бюджет.

Кулер подобрали достаточно массивный для обеих комплектаций, и что немаловажно - недорогой, четыре медные трубки, процессор будет охлаждать с легкостью, ценой в 1,100 рублей

Вдобавок подобрали и охлаждение для M2 накопителя за 300 рублей

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А дальше уже самое интересное: центральным процессором был выбран AMD Ryzen 5 5600G

За 12,357 рублей мы получаем одновременно и процессор, и встроенную "видеокарту" уровня 1050 Ti, большой плюс в том, что мы с таким решением можем подождать до наступления крипто-зимы, и сопутствующих прелестей в виде дешевых видеокарт, тем более основное требование: достаточная производительность для игр по типу Dota 2, WoW и WoT, на них этого решения хватает.

Установим мы этот камушек на материнку ASUS TUF AM4 B450-Plus Gaming за 5,678 рублей

Высококачественная, относительно недорогая материнская плата, более подробно с ТТХ можно ознакомиться здесь.

Память выбрали от Ballistix, на 16 ГБ DDR4 с частотой 2,666 MHz за 4,580 рублей

Далее рассмотрим, каким был второй вариант: комплект на десятиядерном Xeon E5 2650, с материнской платой Atermiter X99 Turbo D4 и 16 ГБ оперативной памяти

8,456 рублей за весь комплект, это хоть и старенький процессор, но его еще будет хватать надолго, мощности хватает, чтобы раскрывать даже топовые видеокарты.

А вот самая спорная деталь конечно же видеокарта, модель RX 580 на 8 ГБ видеопамяти, Б/У после майнинга за 11,000 рублей

И тут именно риск, понятное дело, есть 15 дней, чтобы открыть спор в случае каких-то проблем с товаром, и, как правило, китайские братья перед отправкой проверяют товар, приводят его в порядок. Все товары, заказанные ранее, даже будучи Б/У приходили в идеальном состоянии, но одно дело когда заказываем для себя, и другое, когда заказываем кому-то, не хочется заставлять нервничать других, вот в чем дело. Сама карта тянет все современные проекты в FullHD, солидный объем видеопамяти, самое качественное охлаждение среди RX 400/500, радиатор у Sapphire накрывает все важные компоненты, и в том же майнинге чипы памяти не перегреваются как на большинстве карт других вендоров.

Очевидно, в сравнении игровых возможностей комплект с RX 580 окажется с приличным отрывом впереди, но в перспективе интересней смотрится комплект с Ryzen 5 5600G, во-первых, позже можно будет просто добавить более современную карточку, а во-вторых, просто первый вариант менее рискованный.



