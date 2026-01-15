Это должно упростить интеграцию в новые игры передовых технологий Nvidia.

Nvidia представила крупный пакет инструментов для создателей игр, призванный ускорить внедрение передовых ИИ-технологий. Ключевым нововведением стало официальное предоставление доступа к DLSS 4.5 Super Resolution через плагин Streamline. Это упрощает интеграцию последней версии масштабирования в игры, гарантируя игрокам максимальное качество изображения «из коробки», без необходимости ручных настроек в драйверах.

Но главный технологический прорыв заключается в выпуске RTX Neural Texture Compression SDK. Этот инструмент позволяет использовать нейросетевые ядра современных видеокарт для лучшего сжатия игровых текстур. Метод сохраняет визуальное качество на уровне традиционных алгоритмов, но при этом экономит до семи раз системную память и значительно снижает нагрузку на GPU.

Новая версия 0.9 обещает шестикратное ускорение кодирования текстур BC7 и прирост скорости работы нейросети на 20-40% по сравнению с предыдущей версией. Для геймеров это может означать более высокий FPS в тяжелых сценах, быструю загрузку и меньший объём устанавливаемых игр.

В пакет обновлений также вошли:

Умный ИИ для NPC (ACE): Добавлена поддержка новой компактной языковой модели Nemotron Nano 9B V2 и расширенные варианты модели Qwen3 (4B и 6B). Это даёт разработчикам гибкость в создании «живых» диалогов, балансируя между скоростью отклика, качеством речи и потреблением ресурсов.

Весеннее обновление DLSS: Поздней весной в плагин Streamline добавят режим Dynamic Multi-Frame Generation и технологию Multi-Frame Gen с масштабированием до 6x.

Инструменты для отладки (Nsight Graphics): Вышла версия 2025.5 с улучшенной стабильностью. Теперь разработчики могут редактировать шейдерный код на лету прямо в захваченном кадре и визуализировать волосы, созданные с помощью RTX Hair.

От этих изменений должны получить выгоду все. Сами разработчики получают мощный и удобный ИИ-инструментарий для создания контента, а игроки — более красивые и плавные проекты.