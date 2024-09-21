Unity представила видеоролик под названием Time Ghost для демонстрации особенностей движка Unity 6. Это видео, продолжительностью чуть более четырех минут, иллюстрирует удивительные визуальные эффекты и графику. Демонстрация была создана той же командой, что и предыдущие разработки, такие как The Blacksmith, Book of the Dead и The Heretic. Она акцентирует внимание на достижениях в области визуального качества и сложности проектов с использованием машинного обучения.
Визуальные улучшения сделали графику в Time Ghost поразительной, благодаря усовершенствованиям, внедренным в HDRP (High Definition Render Pipeline), включая новые варианты освещения с APV, Scenario Blending и Smoke Lighting. Также был сделан акцент на производительности с использованием GPU Resident Drawer. Команда работающая над движком, может использовать такие инструменты, как VFX Graph и Shader Graph, чтобы настроить графику в соответствии со своими ожиданиями и задумками.
Даже при увеличенных изображениях одежды можно рассмотреть отдельные волокна ткани, что позволяет определить ее тип. Одежда ведет себя реалистично, даже в динамичных сценах, например, когда персонажи бегут.
Несмотря на заметно улучшенную графику, бегущие персонажи выглядят несколько механично. Это может быть связано с тем, как расположены их конечности. Хотя создается впечатление, что они бегут, вытянув руки для поддержания баланса, это придает им немного неустойчивый вид.
В Unity 6 особое внимание было уделено применению машинного обучения для достижения точной и естественной деформации ткани. Для реализации этой задачи использовалась Unity Sentis, где была обучена модель машинного обучения на основе 2000 кадров анимации вершин. Unity 6 предлагает множество новых возможностей, которые были продемонстрированы в технической презентации Time Ghost, в том числе усовершенствованную систему волос.