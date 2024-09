Фрагменты Time Ghost показывают насколько впечатлительной графики удалось достичь за счёт Unity 6.

Unity представила видеоролик под названием Time Ghost для демонстрации особенностей движка Unity 6. Это видео, продолжительностью чуть более четырех минут, иллюстрирует удивительные визуальные эффекты и графику. Демонстрация была создана той же командой, что и предыдущие разработки, такие как The Blacksmith, Book of the Dead и The Heretic. Она акцентирует внимание на достижениях в области визуального качества и сложности проектов с использованием машинного обучения.

Визуальные улучшения сделали графику в Time Ghost поразительной, благодаря усовершенствованиям, внедренным в HDRP (High Definition Render Pipeline), включая новые варианты освещения с APV, Scenario Blending и Smoke Lighting. Также был сделан акцент на производительности с использованием GPU Resident Drawer. Команда работающая над движком, может использовать такие инструменты, как VFX Graph и Shader Graph, чтобы настроить графику в соответствии со своими ожиданиями и задумками.

Даже при увеличенных изображениях одежды можно рассмотреть отдельные волокна ткани, что позволяет определить ее тип. Одежда ведет себя реалистично, даже в динамичных сценах, например, когда персонажи бегут.

Несмотря на заметно улучшенную графику, бегущие персонажи выглядят несколько механично. Это может быть связано с тем, как расположены их конечности. Хотя создается впечатление, что они бегут, вытянув руки для поддержания баланса, это придает им немного неустойчивый вид.





В Unity 6 особое внимание было уделено применению машинного обучения для достижения точной и естественной деформации ткани. Для реализации этой задачи использовалась Unity Sentis, где была обучена модель машинного обучения на основе 2000 кадров анимации вершин. Unity 6 предлагает множество новых возможностей, которые были продемонстрированы в технической презентации Time Ghost, в том числе усовершенствованную систему волос.