Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Сэм Альтман планирует получить одобрение от правительства США для запуска крупного предприятия
Предприниматель уже продолжительное время готовит проект по развёртыванию производства чипов для искусственного интеллекта

реклама

  Главная ведущая фигура OpenAI, Сэм Альтман, хочет получить одобрение от правительства Соединённых Штатов для запуска крупного предприятия, направленного на стимулирование глобального производства чипов для искусственного интеллекта.

реклама

  Однако, это предприятие вызывает опасения со стороны национальной безопасности и антимонопольного законодательства. За последние несколько недель Альтман встречался с потенциальными инвесторами и партнерами в США, Ближнем Востоке и Азии. Но, по словам анонимных источников, он зависит от зеленого света со стороны Вашингтона.

  Альтман, который уже знаком в Вашингтоне благодаря своим посещениям Капитолия и своей программы по искусственному интеллекту, теперь пытается привлечь американских чиновников к реализации своего плана по ускорению производства передовых компьютерных чипов. Он намеревается собрать миллиарды долларов для предотвращения возможного дефицита чипов, который может помешать широкому распространению искусственного интеллекта и прогрессу отрасли.

  Некоторые возможные партнеры Альтмана в этом проекте - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Intel Corp. и Samsung Electronics Co. В прошлом месяце Альтман встречался с руководителями Samsung, а Financial Times сообщила о его встрече с TSMC. Он также обсуждал потенциальные инвестиции со суверенными фондами Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты.

  Альтман считает необходимым сотрудничать с правительством США при получении одобрения, а также определении сроков и структуры предприятия, по словам информатора, пожелавшего остаться анонимным. Он уже встречался с министром торговли Джиной Раймондо и организует встречи с другими официальными лицами. Представители Министерства торговли также провели обсуждения относительно амбиций OpenAI на Ближнем Востоке. 

  "OpenAI ведет продуктивные диалоги о расширении глобальной инфраструктуры и цепочек поставок чипов, энергии и центров обработки данных, которые имеют важное значение для развития искусственного интеллекта и других смежных отраслей. Мы будем продолжать информировать правительство США, с учетом национальных приоритетов, и с нетерпением ждем возможности дать более подробную информацию в дальнейшем", - говорится в заявлении компании.

  Это амбициозное финансирование Альтмана может вызвать проверку Комитета по иностранным инвестициям в отношении национальной безопасности, возглавляемого Министерством финансов, и может попасть под контроль Министерства торговли в отношении поставок чипов на Ближний Восток. В свете этого Альтман также рассматривает возможность создания и выпуска акций новой компании, отдельной от OpenAI, что может вызвать опасения в отношении антимонопольной ситуации. Поэтому план нуждается в одобрении правительства США прежде чем двигаться дальше.

#сша #технологии #искусственный интеллект #чипы #openai #сэм альтман
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
72
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
5
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
8
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Honor прорывает границы: представляет смартфоны с батареями на основе кремния и углерода
1
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
Струи плазмы коллапсаров способны замедлять вращение черных дыр почти до полной остановки
1
RTX 4090 дешевеет в США и Европе, но не в России и Китае
5
Японский луноход SLIM отправил на Землю ценные данные о десяти лунных камнях
1
Le Monde: Со слов Сырского планирующие бомбы ВКС РФ мешают выстроить "непробиваемую" оборону ВСУ
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
163
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
14
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
4
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
33
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
34
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
8

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
06:26
Рядовые гансы и эльзы будут очччень рады(нет).
Стандартные пароли помогли российским хакерам получить доступ к роутерам 1000 компаний из США
Кирилл Навчевич
06:14
Если брать новую карту , то за ту же цену лучше 4070 super ti , она ещё с 16 Гб , потянет любую игру в 4к , а если что то не хватает , всегда можно включить длсс на качество, тем более в 4к мыло ты не...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Кирилл Навчевич
06:10
Ну да , ПК за дешман что станет тыквой через год , и играть в свои 40-50 ФПС на средних такое себе и ещё на фулл хд , для фулл хд щас ультра настройки самое то что бы картинка была красивая. А если ес...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
kosmos_news
06:09
Ну такой себе скачок: три года назад стоил $0,25, а сейчас - $0,05. Так, скачочек)
The Wall Street Journal: Walmart ведет переговоры о покупке компании Vizio за 2 миллиарда долларов
Тимур Гиев
05:44
Назад в будущее?)
Исследователи разработали компактную систему для изменения температуры одежды
Александр Сергеевич
05:23
Ты идиот?3080ти в 4к казнит обрубка 4070, даже обычная 3080 на равных с 4070супер в 4к
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Иван Горыныч
05:17
Если чё у ветерана геополитики в посольстве, Вашингтоне остался один посол и его секретарь.😂😂😂🤣😃🤣💰💰💰🍆🍆🍆
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
Андрей хохо
05:11
Санкции нам на пользу. Мы вон купили карслона и он за это вам расскажет за наши поездатые поезда. А вы ещё плакать будете, враги! Которые гаранта водят за нос)) Но газ за рубли покупают. Правда же?
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
Иван Горыныч
05:10
Можно конечно долго смеяться, но и Китай не менее успешно заморозил 7% из наших кровных ЗВРезервов в объеме $105 млрд вложенных в кубышку Пекина.
В Пекине заявили: "То, что Китай поставляет России, не должно волновать Запад"
Сергей Куницкий
05:09
Какой такой RIP! Вспомните Марка Твена: Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Мадам Европа лишит себя суперкаров - да и флаг в руки. Есть еще здравомыслие на планете. Есть американский рынок, азиат...
Motor1: Toyota GR86 и Subaru BRZ уходят из Европы из-за нового закона о безопасности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем