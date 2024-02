Предприниматель уже продолжительное время готовит проект по развёртыванию производства чипов для искусственного интеллекта

Главная ведущая фигура OpenAI, Сэм Альтман, хочет получить одобрение от правительства Соединённых Штатов для запуска крупного предприятия, направленного на стимулирование глобального производства чипов для искусственного интеллекта.

Однако, это предприятие вызывает опасения со стороны национальной безопасности и антимонопольного законодательства. За последние несколько недель Альтман встречался с потенциальными инвесторами и партнерами в США, Ближнем Востоке и Азии. Но, по словам анонимных источников, он зависит от зеленого света со стороны Вашингтона.

Альтман, который уже знаком в Вашингтоне благодаря своим посещениям Капитолия и своей программы по искусственному интеллекту, теперь пытается привлечь американских чиновников к реализации своего плана по ускорению производства передовых компьютерных чипов. Он намеревается собрать миллиарды долларов для предотвращения возможного дефицита чипов, который может помешать широкому распространению искусственного интеллекта и прогрессу отрасли.

Некоторые возможные партнеры Альтмана в этом проекте - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Intel Corp. и Samsung Electronics Co. В прошлом месяце Альтман встречался с руководителями Samsung, а Financial Times сообщила о его встрече с TSMC. Он также обсуждал потенциальные инвестиции со суверенными фондами Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты.

Альтман считает необходимым сотрудничать с правительством США при получении одобрения, а также определении сроков и структуры предприятия, по словам информатора, пожелавшего остаться анонимным. Он уже встречался с министром торговли Джиной Раймондо и организует встречи с другими официальными лицами. Представители Министерства торговли также провели обсуждения относительно амбиций OpenAI на Ближнем Востоке.

"OpenAI ведет продуктивные диалоги о расширении глобальной инфраструктуры и цепочек поставок чипов, энергии и центров обработки данных, которые имеют важное значение для развития искусственного интеллекта и других смежных отраслей. Мы будем продолжать информировать правительство США, с учетом национальных приоритетов, и с нетерпением ждем возможности дать более подробную информацию в дальнейшем", - говорится в заявлении компании.

Это амбициозное финансирование Альтмана может вызвать проверку Комитета по иностранным инвестициям в отношении национальной безопасности, возглавляемого Министерством финансов, и может попасть под контроль Министерства торговли в отношении поставок чипов на Ближний Восток. В свете этого Альтман также рассматривает возможность создания и выпуска акций новой компании, отдельной от OpenAI, что может вызвать опасения в отношении антимонопольной ситуации. Поэтому план нуждается в одобрении правительства США прежде чем двигаться дальше.