Демонстрационный геймплейный ролик записан на ПК.

Студия Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED, активно ведет разработку RPG-игры The Blood of Dawnwalker с вампирской тематикой. Проект находится на раннем этапе производства, об этом разработчики упомянули отдельно, поскольку многое может измениться к релизу.





Главный герой — вампир Коэн, который, как следует из названия игры, может беспрепятственно находиться под солнцем. Однако его вампирские способности в дневное время суток неактивны, днем герой ведет сражение как обычный человек, геймплейно это напоминает The Witcher III с быстрым меню активных навыков. В ночное время персонаж получает вампирские способности, которые, в свою очередь, полезны не только в бою, но и для прохождения квестов. К примеру, ночью Коэн сможет ходить по стенам и потолкам, что, в свою очередь, позволяет проникать в места, не доступные днем.

Разработчики обещают возможность влиять на мир, делая выбор в квестах, а также намекают на высокую реиграбильность, поскольку выполнить все квесты и помочь всем за одно прохождение не получится. Время на выполнение главного квеста будет ограничено 30 игровыми днями. Однако время истекает только при выполнении определенных квестов, поэтому игроки смогут не торопясь исследовать открытый мир.

Игроки встретили проект положительно, отмечая некоторое сходство с The Witcher III. Релиз The Blood of Dawnwalker ожидается в 2026 году.