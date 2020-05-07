Данная статья не предназначена для гуру мира компьютеров, они ничего нового из этого материала не почерпнут. Статья написана для людей начального и среднего уровня владения ПК.

Источник фото - TechPowerUp

Для моего проца эта «рыкса» слегка избыточна, и если ничего не делать, то игры фризят, а проц «долбится в сотку». Так как геймер я не требовательный и уж тем более не киберспортсмен, то, немного поэкспериментировав, понял, что 30–50 fps мне вполне достаточно. Изучив данный вопрос, обнаружил интересный момент: есть проги, которые лочат fps на уровне видеокарты, а есть такие, которые работают на уровне процессора. То, что нужно! Смысл лока на уровне видяхи я вообще не понимаю (если вы разбираетесь, то черкните в комментариях).

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MSI Afterburner Для настройки вентиляторов в MSI Afterburner заходите в «Настройки» (колесико-шестеренка или settings), вкладка «Кулер», выбираете пресет скорости кулера — произвольный и строите график зависимости температура/скорость так, как считаете нужным.



Основной функционал софтины MSI Afterburner (+RTSS) — это разгон GPU и видеобуфера, но я пользуюсь только дополнительными возможностями, а именно локом fps при помощи RTSS (Riva Tuner), настройками оборотов вентиляторов видеокарты в зависимости от температуры и мониторингом параметров.



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Для настройки мониторинга параметров в MSI Afterburner заходите в «Настройки», вкладка «Мониторинг», выбираете необходимый для отображения параметр и ставите галочку в чек-боксе «Показывать в ОЭД». Мне удобно и достаточно, когда в левом верхнем углу выводится количество кадров, температура графического процессора и скорость вентиляторов видеокарты в процентах от максимума.

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Осталось залочить fps. Запускаем Riva Tuner (программа установится вместе с MSI Afterburner) и в поле Framerate limit устанавливаем необходимое значение. Жмём Enter.

Riva Tuner (RTSS) Что получается? Процессор загружен на 75–95%, фризы по его вине отсутствуют, видеокарта работает в комфортном для неё и для меня температурном диапазоне +45…+55 градусов. Знаю, что она может 75, но зачем? При этом железо в целом не в напряге, корпусные вертиляторы справляются с обдувом компонентов. Из минусов: летом, когда в доме около 30, шумновато работает охлаждение, но это не страшно. Надеюсь, что в таком щадящем режиме мой комп прослужит дольше.

Всё вышеизложенное является личным опытом и носит исключительно ознакомительно-рекомендательный характер. Не является руководством к действию. Помните, что за любые манипуляции со своим железом и программным обеспечением вы сами несете ответственность.