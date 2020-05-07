Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как я лочил fps и что из этого получилось

3
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Данная статья не предназначена для гуру мира компьютеров, они ничего нового из этого материала не почерпнут. Статья написана для людей начального и среднего уровня владения ПК.

реклама

Так получилось, что до недавнего времени мне не приходилось сталкиваться с высокими температурами внутри корпуса компьютера. Видеокарта стояла простенькая, GT1030. На те игры, которые мне были интересны, её вполне хватало, да и процессор FX 4350 вполне справлялся. Наконец, настала пора заменить слабую карту и выбор пал на Sapphire NITRO+ RX 480. Конечно же, со вторички, но по всем правилам (см. статью «5 советов покупателю подержанной видеокарты»).

Источник фото - TechPowerUp

Для моего проца эта «рыкса» слегка избыточна, и если ничего не делать, то игры фризят, а проц «долбится в сотку». Так как геймер я не требовательный и уж тем более не киберспортсмен, то, немного поэкспериментировав, понял, что 30–50 fps мне вполне достаточно. Изучив данный вопрос, обнаружил интересный момент: есть проги, которые лочат fps на уровне видеокарты, а есть такие, которые работают на уровне процессора. То, что нужно! Смысл лока на уровне видяхи я вообще не понимаю (если вы разбираетесь, то черкните в комментариях).

реклама

Основной функционал софтины MSI Afterburner (+RTSS) — это разгон GPU и видеобуфера, но я пользуюсь только дополнительными возможностями, а именно локом fps при помощи RTSS (Riva Tuner), настройками оборотов вентиляторов видеокарты в зависимости от температуры и мониторингом параметров.

MSI Afterburner

Для настройки вентиляторов в MSI Afterburner заходите в «Настройки» (колесико-шестеренка или settings), вкладка «Кулер», выбираете пресет скорости кулера — произвольный и строите график зависимости температура/скорость так, как считаете нужным.

реклама

 

Для настройки мониторинга параметров в MSI Afterburner заходите в «Настройки», вкладка «Мониторинг», выбираете необходимый для отображения параметр и ставите галочку в чек-боксе «Показывать в ОЭД». Мне удобно и достаточно, когда в левом верхнем углу выводится количество кадров, температура графического процессора и скорость вентиляторов видеокарты в процентах от максимума. 

реклама


реклама



Осталось залочить fps. Запускаем Riva Tuner (программа установится вместе с MSI Afterburner) и в поле Framerate limit устанавливаем необходимое значение. Жмём Enter.

Riva Tuner (RTSS)

Что получается? Процессор загружен на 75–95%, фризы по его вине отсутствуют, видеокарта работает в комфортном для неё и для меня температурном диапазоне +45…+55 градусов. Знаю, что она может 75, но зачем? При этом железо в целом не в напряге, корпусные вертиляторы справляются с обдувом компонентов. Из минусов: летом, когда в доме около 30, шумновато работает охлаждение, но это не страшно. Надеюсь, что в таком щадящем режиме мой комп прослужит дольше.

Всё вышеизложенное является личным опытом и носит исключительно ознакомительно-рекомендательный характер. Не является руководством к действию. Помните, что за любые манипуляции со своим железом и программным обеспечением вы сами несете ответственность.

С уважением, Ясен ПЕНЬtium.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 6
Добавить в закладки

Теги

видеокарта fps msi afterburner
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
38
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
37
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
24
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
59
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
36
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
20
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
68
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
146
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
40

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 68
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 74
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Художник RXart показал, как будут выглядеть герои Ведьмак 3 во вселенной Cyberpunk 2077
10
Xiaomi Мi 9T подешевел на 130 долларов – лучшая цена за один из самых красивых смартфонов 2019 года
12
Выбор оптимальной видеокарты для игр в разрешении 2К – эксперты Guru3d рассказали, сколько должна стоить видеокарта для комфортных 60 fps+
28
Новые подробности о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti – сроки выхода, продвинутый ИИ DLSS 3.0 и трассировка лучей без снижения производительности
125
Need for Speed Most Wanted Redux 2020 Update 2 уже доступен для скачивания
3
Последнее обновление Red Dead Redemption 2 значительно повысило графику игры без ущерба для производительности
21
NVIDIA Ampere будет только один год - NVIDIA Hopper готовят к запуску в 2021-м, сообщила Digitimes
106
Nvidia Ampere будут выполнять трассировку лучей в четыре раза эффективнее чем Turing, а производство линейки GTX прекратится - сообщил Youtube-канал Moore's Law Is Dead
42
Выявляем превосходство двухканального режима памяти над одноканальным с процессорами Ryzen 3000 в играх - новое тестирование от hardwaretimes
87
AMD решила проблему с медленными видеокартами серии Radeon RX 5600 XT спустя 3 месяца после начала продаж
10
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 могут задержаться до 2021 года
64
HP сделала Core i7-10700F лучшую антирекламу, случайно показав его отставание от Ryzen 7 3700X
26
Количество геймеров, использующих процессоры AMD Ryzen, за год увеличилось на 20%
110
Праздник геймера - в Steam стартовала бесплатная раздача стартового набора для EVE Online, посвященного 17-летней годовщине онлайн-игры
3
Инсайдеры рассказали о планах NVIDIA по выпуску видеокарт следующих поколений – Ampere и Hopper
20
Дополнение Shadowlands для World of Warcraft планируют выпустить в конце года
1
Стоимость Honor View 20 упала на 180 долларов
4
ОЗУ и память для SSD резко подорожали – самая высокая стоимость за последние 10 месяцев
17
Ломаные линии: вскрыты коробки с процессорами Intel Comet Lake-S
22
Intel Core i9-10900K разогнали до 5,4 ГГц - он обогнал 18-ядерный Xeon W-2195, но так и не смог одолеть Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Cinebench R15
49

Популярные статьи

Инженерный Core i7 Skylake за 5000р с Aliexpress - покупаем правильно
50
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь
32
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
37
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
38
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
8
Как я лочил fps и что из этого получилось
3

Сейчас обсуждают

ACDCOVER
08:30
Знатно Хуанг с компресилл 970 ую. Сжал 4гб до 3,5гб.
Новые подробности о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti – сроки выхода, продвинутый ИИ DLSS 3.0 и трассировка лучей без снижения производительности
ACDCOVER
08:27
Потом у него и 3060 6гб станет уровня rx580 проходили уже ;)
Новые подробности о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti – сроки выхода, продвинутый ИИ DLSS 3.0 и трассировка лучей без снижения производительности
Катерина Стец
08:26
а сейчас почему не купишь видеокарту, которая мощнее 1060 в 2 раза? деняк нет?
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
ACDCOVER
08:25
Скоро такое может произойти с 1660. Она будет уровня rx580.
Новые подробности о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti – сроки выхода, продвинутый ИИ DLSS 3.0 и трассировка лучей без снижения производительности
gw
08:23
На самом деле нет никакой разницы на каком уровне происходит ограничение fps, т.к. если ограничить частоту кадров выводимую GPU, то сокращается и количество вызовов на отрисовку от CPU. Главное следи...
Как я лочил fps и что из этого получилось
Роман Данильченко
08:17
А мог бы потратить это время на что-то полезное
AMD Ryzen 9 3950X на частотах свыше 5.5 ГГц обновил рекорды
Alles_Luge
08:14
Баллистикы AES действительно начали пропадать, причём версии 3200. 3000-х у нас пока хоть жопой жуй.
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
Alles_Luge
08:12
Заносит его местами. Хотя кто его знает, может так оно и случится.
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
Zmey1945
08:11
Благодарю. Радик 480х6, д5, ватер на врм и проц. Скальп,жм
Intel Core i9-10900K разогнали до 5,4 ГГц - он обогнал 18-ядерный Xeon W-2195, но так и не смог одолеть Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Cinebench R15
DooC
08:03
да хоть и 128 ставите лишь бы вам это нравилось
Пять причин, по которым я купил 32 Гб памяти в бюджетный компьютер в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем