Очень часто при работе с заказчиком наблюдается такая картина: он хочет сэкономить и, когда дело доходит до выбора видеокарты, говорит, что купит ее не в магазине, а на Ав**о. Конечно, хозяин – барин, но обо всех минусах подобной затеи сразу стараюсь предупреждать. А теперь вот решил написать об этом небольшую статью.

Итак, вы потратили немало времени, пытаясь подогнать свой бюджет под мало-мальски приличную новую видеокарту, и решаете брать б/у. Ну, что ж, рискнем. Первое, что вы должны понимать: видеокарту уже кто-то юзал. Возможно, что этот кто-то юзал её весьма небрежно, а есть вероятность, что даже… жестко майнил, но он вряд ли вам в этом признается, так как это не в его интересах.

Первый совет: не торопитесь, попробуйте поспрашивать друзей-знакомых — может, они как раз продают подходящий вам экземпляр. В данном случае велика вероятность, что вы узнаете довольно правдивую историю железяки, да и случись что, подтянете другана на предмет компенсации ущерба.

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Если вариант со знакомыми не прокатил, выходим на интернет-площадки (перечислять не буду), предлагающие товары, бывшие в употреблении.— ищите карту в своем городе или близлежащих, тех, куда вы сможете сгонять туда-обратно в течение одного дня. Понимаете, к чему я? Желательно вам лично присутствовать при тестировании видеокарты. Прям очень желательно. В противном случае велик шанс, что в посылке вы получите «котэ в мешке», причем не исключено, что полудохлого.

Нашли интересный вариант поблизости? Ура! Совет №3 – записываем флешку с тестовыми программами. Примерный набор: GPU-Z, FurMark, Aida64, MSIAfterburner. Если продавец предлагает провести тест на открытом стенде, то вам стоит призадуматься. В этом случае, в стрессовой нагрузке, видеокарта не покажет вам те температуры, которые вас ожидают, когда карта окажется запертой в системном блоке. На открытом стенде температуры будут существенно ниже. Поэтому тестируйте карту в условиях, максимально приближенных к тем, которые будут у вас. Прогоните карту играми, которые установлены на компьютере продавца, следите за fps и проверяйте настройки графики. Затем попросите установить ваши программы, если они еще не установлены, и запустите FurMark. Погоняйте «волосатый бублик» не менее 15 минут, следите в это время за графиком температуры GPU, шумом вентиляторов и свистом конденсаторов. Если всё увиденное и услышанное вас устраивает, то переходим к совету за номером четыре.

Совет №4: если карта на гарантии, проверьте целостность пломбы и попросите у продавца чек. Так вы сможете сдать видеокарту в ремонт в случае поломки в течение гарантийного срока. Также попросите, чтобы продавец поместил вашу карту в её родную коробку. Манипуляцию по перемещению видюхи из системника в упаковку не пропустите — это важный момент. Ну а лёгкий, ненавязчивый торг на месте никто пока не отменял.

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по окончании срока гарантии обязательно замените термопасту и термопрокладки — если уверены в своих силах, то самостоятельно, а если сомневаетесь, то несите в сервис.

Вот, собственно, и всё! Дерзайте. Правильных и приятных покупок, друзья.

С уважением, Ясен ПЕНЬtium.