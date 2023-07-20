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Все что известно о состоянии ЧВК "Вагнер" в Беларуси на 20.07 - 9 колонн и более 800 машин
Разбираемся, сколько солдат ЧВК уже попало в Беларусь и сколько туда еще приедет.

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За последние дни активность ЧВК "Вагнер" в Беларуси значительно выросла. Мы увидели кучу колонн с грузовиками, легковыми автомобилями и строительной техникой. Все они поехали в лагерь в селе Цель под Осиповичами. По всей видимости, туда поедут еще десятки колонн, но сколько же людей приехало туда, какое количество машин официально зафиксировано и каковы изменения в лагере за эту неделю?

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Начнем с количества известных колонн. На данный момент это 9 колонн. Каждая колонна состоит из 20 и более автомобилей. В большинстве случаев колонна была протяженностью в 5 километров и имела около 80 и более машин различных модификаций: от автобусов до грузовиков и пикапов. В последних колоннах начали использовать и легковые автомобили, а также перевозить топливо.

Последняя 9-я колонна состояла исключительно из фур с неизвестным грузом. Их было 30 штук. По данным мониторинговых групп, эти грузовики вначале приезжали в лагерь, а после возвращались на территорию России. Вероятно, на этих фурах перевозились детали для возведения палаточного лагеря. Так, фуры ездят по кругу: приезжают в лагерь в селе Цель — разгружают груз — едут в РФ за новой партией груза — едут в новой колонне в лагерь. Это объясняет, почему некоторые колонны лишились фур.

А вот что в фурах — неизвестно. Даже предположить сложно. Все фуры разных цветов, а груз скрыт. Там могут перевозить все что угодно: от личных вещей военнослужащих ЧВК до секретных документов и оборудования для лагеря. Также туда могли положить оружие и боеприпасы. Отмечу, что некоторые фуры двигаются сразу с двумя прицепами и без номерных знаков.

9-я колонна должна была прибыть в лагерь вчера ночью. Новой информации о колоннах на данный момент нет. Вероятно, они еще не въехали на территорию Беларуси и двигаются по территории РФ, либо их не заметили мониторинговые группы.

Вчера в лагерь попало еще две колонны - 7-я и 8-я соответственно. Минимум 150 машин: автобусы, фуры, легковушки, КамАЗы и тентованные Уралы. Фуры имели место в колонне. Двигалась эта крупная колонна по трассе М5, как и все остальные в районе двух часов ночи 19 июля. Эти колонны двигались менее бесшумно, ведь сопровождались правоохранительными органами ГИА РБ.

"Ивановец"

Частично технику последних колонн начали отмечать цифрами на белых листочках — видимо, порядковый номер, который показывает позицию авто в колонне. Колонны хорошо организованы. 8-я колонна двигалась с номерами ЛНР и насчитывала около 150 автомобилей, была и строительная техника. Были микроавтобусы и грузовые ГАЗы. Интересно, что там было много строительных кранов «Ивановец», а также много легковых автомобилей. Вероятно, эта колонна сопровождалась командиром ЧВК "Вагнер" и была более важной.

Интересно: все крупные колонны, которые включали в себя строительную технику двигались с номерными знаками ЛНР. Маленькие колонны в большинстве случаев ехали без номерных знаков.

Так, за 19 июля в лагерь приехало около 800 человек и более 200 автомобилей (преимущественно легковые авто, но в колонне была строительная техника).

Как и ранее военная техника в колоннах отсутствует. ЧВК "Вагнер" активно перемещается в единственный лагерь в селе Цель, но без военной техники.

  • 18 июля:

18 июля в страну прилетал Пригожин. Известно, что он встретился с бойцами ЧВК "Вагнер", подбодрил их, анонсировал "новую работу" и тренировку с солдатами армии РБ. Тренировка с армией РБ уже началась и бесценный опыт ЧВК поможет бойцам РБ модернизироваться. Солдаты рады такому событию и уже дают положительные комментарии журналистам.

В тот день в Беларусь приехала 6-я колонна ЧВК, где было около 100-120 автомобилей с сопровождением правоохранительных органов ГИА РБ. Она была растянута на 5-10 километров и разбита на 2 крупные части. Ничего необычного в колонне не было, только тентованные Уралы.

В тот же день были зафиксированы еще две колонны - 5-я и 4-я соответственно. В 5-й колонне было около сотни автомобилей. Фотография в высоком качестве была опубликована в сети, ее можно увидеть в этом материале. В 5-й колонне были замечены бензовозы. Колонна сопровождалась ГИА РБ и ехала преимущественно с номерами ДНР/ЛНР.

4-я колонна также была запечатлена на видео с плохим качеством. Хорошо видно фуры и их большое количество. Никаких интересных подробностей о ней нет, но автомобилей было более 80. В итоге за 17-18 июля в Беларусь прибыло более тысячи военнослужащих и более 300 машин.

  • Общее количество военнослужащих и машин в Беларуси:

Всего с периода 11 июля по 20 июля замечено 9 колонн. В них приехало порядка 800 и более машин, включая строительную технику. Всего в лагере находится порядка 3-4 тысяч военнослужащих ЧВК. Часть из них тренируются с армией РБ.

Активность выросла 15 июля. Первая колонна попала в страну 11 июля. Колонны, по всей видимости продолжат направляться в страну и готовится к "новой работе".

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#россия #украина #пригожин #чвк вагнер #беларусь
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