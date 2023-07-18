Странные порядковые номера и интересные тенты.

Уже пятая колонна направляется в село Цель под Осиповичами в Беларуси. 5-я колонна въехала на территорию Беларуси буквально пару часов назад и ее протяженность вновь составляет несколько километров, ибо количество автомобилей в этой колонне доходит до 80 и более. "Вагнеровцы" сильно активизировались в последние дни и едут буквально ежедневно сотнями в Осиповичи. За этим очень интересно наблюдать, ведь ситуация меняется каждый час.

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На данный момент колонна только въехала в Беларусь и будет ехать до лагеря десяток часов. Но, в сети уже выложили свежие фотографии пятой колонны, где хорошо видно номерные знаки, тенты, модели автомобилей.

Как и было известно ранее, но теперь точно, на автомобилях есть белые листочки с цифрами. По всей видимости это означает номер под которым едет машина в колонне. Видно, что у машин номерные знаки ДНР/ЛНР. В некоторых случаях автомобили совсем не имеют номерных знаков. Некоторые заклеены скотчем.

На фото видно пикап с тентом и какими-то значками. Что там везут — неизвестно. На Газели видно надпись.

Впервые в колонне обнаружили легковые авто Лады и KIA, а также пару бензовозов и Уралы с прицепами. Отмечу, что колонна едет с сопровождением ГИА РБ.

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