ЧВК "Вагнер" поможет армии РБ развиваться.

ЧВК "Вагнер" официально будет тренировать белорусскую армию. Белорусский боец дал комментарии по этому поводу, и они только положительные. Он рад тому, что его будут обучать легендарные бойцы и поделятся своим бесценным опытом, расскажут о ведении боев в рамках современных конфликтов.

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Боец ССО Беларуси дал комментарии изданию БЕЛТА. Боевой опыт ЧВК "Вагнер" бесценен, отметил он. Сейчас на полигоне Брестский проходят занятия. На них бойцы отрабатывают тактику ведения боев с ЧВК. Армия РБ приняла курс на быструю модернизацию с началом СВО. Издание БЕЛТА пишет, что белорусские бойцы всеми возможными методами стараются заполучить данные с линии боевого соприкосновения, чтобы проанализировать события и использовать это в свою пользу. Проанализированные моменты применяются на практике. А привлечение тех, кто был прямо на линии боевого соприкосновения — это, самое лучшее решение для модернизации.

По плану, тренировки будут идти еще неделю. Но, их могут и продлить, поскольку ЧВК "Вагнер" продолжает переброску сил в Беларусь. Несколько колонн ежедневно - это не шутки.