Уже четвертая колонна направляется по трассе М5 в село Цель.

Только вчера появилось множество новостей о дошедшей колонне ЧВК "Вагнер" в лагерь в Беларуси. Точное место дислокации военнослужащих ЧВК — село Цель в Осиповичах. Вчера журналисты NYT раздобыли спутниковые снимки лагеря и действительно на них видно, что туда приехали грузовики и автобусы, а также было расставлено множество палаток и каких-то контейнеров. Тяжелой военной техники в лагере нет, как и в колоннах, но грузовиков и автобусов большое количество. Видимо, ЧВК сейчас перебрасывает существенное количество своих бойцов в единственный крупный лагерь в селе Цель.

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Сегодня засекли четвертую крупную колонну ЧВК "Вагнер", она движется по трассе M5 от Бобруйска в направлении Осиповичей, где находится лагерь. Но, сегодняшняя колонна стала еще крупнее прошлой. Теперь там едет около 80 различных машин: от грузовиков до автобусов и легковых автомобилей.

Очевидцы засекли примерно 20 фур, более 20 пикапов, "буханки" и автобусы ПАЗ. Также присутствуют несколько тентованных Уралов и КамАЗов с номерными знаками ДНР и ЛНР. Люди говорят, что колонна растянулась на целых 5 километров и даже больше. Через несколько часов она прибудет в село Цель в лагерь, а через несколько дней журналисты смогут подтвердить возросшую активность ЧВК благодаря спутниковым изображениям.

На данный момент это 4-я колонна ЧВК "Вагнер", которая приехала в Беларусь. Первая приехала на территорию страны 11 июля. Вчера в лагерь прибыла маленькая 3-я колонна, которая насчитывала около 20 машин различных модификаций.

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