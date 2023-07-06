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Лукашенко сегодня подробно объяснил, что происходит с ЧВК "Вагнер", как обстоят дела с лагерями для ЧВК в Беларуси, где находится Пригожин и так далее. Как оказалось, на данный момент строительство лагерей для ЧВК "Вагнер" не идет. Вопрос о передислокации бойцов окончательно не решен, ибо командование ЧВК имеет свое мнение на счет месторасположения.
Так, Пригожин свободно ездит по России, то в Санкт-Петербург, то в Москву и решает свои дела, его никто не преследует. Лукашенко отметил, что никто не собирается убивать бизнесмена. Бойцы ЧВК "Вагнер" также на свободе и преследоваться по закону не будут. ЧВК пойдет работать в зону СВО снова, но каким образом это произойдет — не ясно. Возможно бойцы ударят сразу с нескольких направлений.
Сегодня все военнослужащие "Вагнер" располагаются в своих полевых лагерях, куда были направлены на восстановление после боев в Бахмуте. Сейчас солдат на территории Беларуси нет. Лукашенко опроверг информацию о строительстве лагеря в Могилевской области. Вообще бойцам ЧВК предложили расположиться в бывших военных городках, где ранее служили солдаты советской армии.
Правда у ЧВК "Вагнер" несколько другое мнение на этот счет. Их не устраивает такой вариант развития событий. Какой вариант им нравится — Лукашенко не сказал, но вероятнее всего, они хотят свой лагерь или что-то более масштабное, что дают регулярной армии.
Остался вопрос, что за изображения лагеря были опубликованы в сети и на спутниковых снимках, а также почему Польша сильно переживает за свою безопасность.