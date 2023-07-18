Казалось маленькая колонна... Да не тут то было.

Появились новые подробности о вчерашней колонне ЧВК "Вагнер", которая уже успешно добралась до своей цели в село "Цель", где располагается крупный лагерь ЧВК. Как оказалось колонна куда больше, чем ожидалось. Более ста единиц техники протяженностью в несколько километров, автобусы, грузовики и строительная техника.

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В сети опубликовали видео с этой колонной, где прекрасно видно разнообразие техники, а также номера и знаки отличия в виде флагов ЧВК "Вагнер" и РФ. Журналисты проанализировали видео и поняли, что каждый автомобиль движется в сторону лагеря с номерными знаками из ДНР и ЛНР. Некоторые двигались с номерами Российской Федерации, а совсем маленькая часть автомобилей была с заклеенными скотчем номерами. Видимо, там передвигались какие-нибудь командиры или перевозились важные вещи... Ну или у ЧВК "Вагнер" есть секреты, которые раскрывать людям не желают.

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Проанализировав видео можно прийти к выводу, что в колонне двигалось более 20 фур с грузом, почти 10 автобусов, 11 тралов и грузовиков со строительной техникой и еще много пикапов и "буханок". Везде сидят военнослужащие. Как вы понимаете, в лагере под Осиповичами будет действительно существенная группировка войск "Вагнер".