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Rocket League... Столько времени забрала из жизни, почему бы ее не разобрать. Тем более у меня есть опыт игры на разных платформах. Мне захотелось изучить историю Rocket League, посмотреть что поменялось, что можно изменить, и играбельна ли игра в 2023 году. В этой статье вы найдете ответ на вопрос "пробовать ли начинать", а также парочку советов, если все таки захотите поиграть (в удовольствие, а не в симулятор убитых нервов, а нервы игра еще как убивает, особенно в рейтинговом режиме). И да, изменений за 8 лет довольно много (в лучшую сторону, и это удивительно, я до сих пор не чувствую, что игра скатилась за эти годы). Правда и минусов тоже в игре немало, и они только растут с каждым годом. Но, без минусов и плюсов ничего не бывает, а потому давайте разбираться, какого играть в Rocket League сегодня.

Начнем с того, что игра вышла в июле 2015 года. Разработчиками выступила студия Psyonix. В те годы, и вплоть до 2020 года студия была независимой. Однако в 2020 году компания Epic Games решила расширить аудиторию Epic Games, и купила игру со студией вместе. Особых изменений, кроме того, что теперь игра free-to-play нет. Правда старые DLC уже получить нельзя, и вам их никто не подарит, поскольку такие вещи нельзя передавать через трейд (уникальность она такая).

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Разработка игры стартовала в 2013 году. Два года работы и расходы в размере 2 миллионов долларов того стоили. Конечно, на релизе игра выглядела совсем иначе, но я бы не сказал, что лучше. Физика старой версии определенно была плоха, движение камерой и вся динамика была куда медленнее. Ощущался вес мяча и машинки, будто мы играем в футбол на реальных автомобилях в Top Gear. При создании Rocket League разработчики использовали наработанный опыт при работе с Battle-Cars (проект не выстрелил, а издатели отказались его рекламировать и помогать независимой студии). Тогда разработчики смогли сделать поддержку 60FPS. Некоторые аспекты целиком и полностью взяты из прошлой игры студии. Несколько облегчили и замедлили игру на поле, и получилось что-то, что называется Rocket League. Еще тогда была идея добавить различные бонусы в матчи, но благо от идеи отказались в последний момент. Тогда бы это уже был не футбол на машинках, а самое настоящее дерби. Бойня за хлеб.

2015

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В самом начале пути разработчики настроили камеру и эффекты так, что машинка ощущалась как реальная, полноразмерная. Соответственно и динамика была медленнее. Создатели хотели показать масштаб игры, а в итоге сделали игру, в которую действительно сложно играть. Если бы новички пришли в старую версию игры сейчас, то они бы ощутили всю боль. Но на то время это было хорошо, и вполне годилось для того, чтобы держать место в топах.

В игре даже планировали сделать открытый мир. С помощью карты можно было бы перемещаться на разные стадионы и соревноваться в них. От идеи быстро отказались. Разработчики сфокусировались на мультиплеере. Также было решено провести большую работу над визуальными эффектами (в старой версии они хороши). С Rocket League разработчики также обновили свои серверы, добавив туда защиту, и уменьшив пинг у игроков. Уже тогда разработчики думали над free-to-play моделью распространения. Однако в конце концов создатели выбрали традиционный путь: платная игра и дополнения. Но, микротранзакции все равно были и будут. Хотя все используют биржи, так что покупают внутриигровое предложение только арабы либо новички из Epic Games (после 2020 года). В 2021 игру также перенесли на мобильные устройства, но это просто издевательство, как у Rockstar с Definitive Edition. Ближе к середине жизни Rocket League била рекорды по онлайну, и развивалась с молниеносной скоростью. Коллаборации, ивенты и сезоны — это все про эту игру. И в отличие от других игр, здесь действительно есть полностью эксклюзивные вещи, которые получить можно раз в пять лет (титановый белый цвет вошел в чат). В конце концов разработчики смогли выиграть награду на E3.

Про матчи и динамику, как играется в матчах сегодня:

Матчи кардинально поменялись. Они стали проходить в более быстром темпе, и машинки стали менее громоздкими. Это было отличное решение от разработчиков. Сейчас игра за 30 минут может дать столько эмоций, сколько не даст AAA-проект от крупной компании. Люди даже на слабых рангах уже очень хорошо играют и обладают навыками фристайла. И да, фристайл и ведение мяча в воздухе это теперь неотъемлемая часть игры. Если вы в первые часы не поймете как летать, то будете проигрывать один матч за другим. Зачастую подбор дает вам более слабого союзника, и мой совет только играть вместе со знакомыми. Так вот, фристайл стало учить легче. Нет, он все также требует много времени. Никакой навык не приходит сразу после первой тренировки. Каждому навыку нужно уделять тысячу часов вашего времени. И тогда, возможно вы увидите серьезный прогресс. Ранее из-за топорной физики, это делать было сложнее. Времени на тренировку нужно больше, и не факт, что в игре потом получится реализовать задуманное. Сейчас научится базовым навыкам, которые помогут в игре до алмазного ранга можно за несколько недель. Пару минут уделил тренировке на удары, и потом пытаешься повторить реализованное в тренировке в реальном матче (это работает безотказно). Как говорится лучше попробовать, чем делать ровным счетом ничего и ждать подарка с неба, которое поможет вам добраться до топ-1 мира.

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Free-to-Play модель распространения ничего в матчах не поменяла. Они как были динамичными, так и остались. Плохие союзники тоже остались. В донате ничего нового не заметил. Впрочем, ограничения на игроков через Epic Games имеются. Ты не элита Steam? Будь добр купи 500 кредитов за пару сотен рублей, чтобы открыть возможность трейдится и покупать кредиты в два раза дешевле. А вот превосходство в матче донат не дает. Нет, конечно противник может испугаться вашего вида и сдаться, но такое бывает настолько редко, что быстрее очередное крупное землетрясение произойдет.

В плане комьюнити игра тоже разочаровывает. Адекватных игроков очень мало. Если что, адекватные игроки это те, кто соблюдают все правила сообщества, не забирают мяч туда, куда не нужно и не пишут "вот это отбой" ради оскорбления. Как вы думаете, кого больше — токсиков, или адекватов? Впрочем, я и сам на этот вопрос могу ответить за пару секунд. В большинстве на ранге алмаз и ниже встречаются одни токсики, которые пришли после школы и пытаются аргументировать поражение унижениями. Правда после ответа они обычно выходят, но это норма для большинства несовершеннолетнего комьюнити игры. Разумеется есть и те, кто играют правильно и ради участия. Пропустил гол? Нестрашно. Не смог реализовать задуманный удар — тоже простительно. Захотел еще больше контроля на карте — общаешься с союзником по голосовой связи (очень и очень помогает при игре на высоком ранге, поскольку там сидят мощные игроки со своей командой, кроме 1v1 конечно). Короткий вывод: играйте с друзьями, или найдите рандома, который будет согласен играть с вами дальше.

Затрону тему режимов и турниров. Разнообразие в 2023 году огромное. Помимо классических режимов можно поиграть во временные, например в королевскую битву. А так, даже в обычные дни много режимов: от обычного ракетного футбола 1 на 1 и до баскетбола. Турниры проходят каждый день, и позволяют забрать уникальную награду (пока что никакой предмет из турнира не продавался повторно, и трейдить их нельзя). Лично я предпочитаю играть в команде из двух человек. Режим легкий для контроля, есть место для фристайла и конечно, есть поддержка со стороны тиммейта.

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В общем и целом играть в 2023 году приятно.

Что там с донатом. Как на ситуацию повлиял переход на free-to-play модель. Косметика и БП. Гринд и ивенты:

У вас все нормально со зрением, там написано именно "гринд" и донат. В плане доната все просто. За пару сотен рублей можно собрать автомобиль мечты для побед в матчах. А вот в плане гринда, увы и ах избавиться не выйдет. Чтобы пройти весь боевой пропуск, пройти все испытания и поигрывать в турниры нужно иметь много времени, и тратить его только на эту игру. Зачастую награды того не стоят, что и дает возможность парочку сезонов передохнуть и вернуться с полными силами играть дальше. Хотя, можно плавно все набирать и постепенно улучшать аккаунт. Схема рабочая, но довольно долгая.

Ивенты здесь банальные. Вам дают определенное задание и вы его проходите. Иногда ивент приходит в игру с новым режимом, и заставляет вас играть там, где разработчикам захотелось. Неприятное ограничение, из-за которого, некоторые ивенты я просто сознательно пропустил. Не хватает у меня нервов на футбольный хаос.

Free-to-play модель никак не сказалась на игроках Steam. Я получил дополнительные награды из всех оригинальных DLC, и открыл доступ к торговой площадке сразу же. Игроки через Epic лишаются возможности передать другу предмет, поскольку нужно купить предметов на сумму 500 кредитов. Это также может быть стартовый набор, или очки eSports.

Боевой пропуск здесь реализован очень хорошо. За месяц ты собираешь основные награды, а в последующие два просто забираешь различные раскраски и продаешь их. Косметика тоже красивая, но не вся. Иногда дорогая косметика может выглядеть хуже, чем стандартная раскраска. Этакий учебник по дизайну. Создатели не заставляют покупать кредиты и предметы, их можно выбить из лутбоксов. Они выдаются за игру, и купить их нельзя. Обычно ничего ценного оттуда не падает, но у меня бывали случаи с выпадением лучшего качества со слабенького "шара". Частичка казино, которая никоим образом не влияет на других и на ваше психическое здоровье. Если бы студию выкупили EA, представляю что бы с игрой стало.

По итогу Free-to-play модель никоим образом не помешала играть дальше и получать удовольствие. Учитывая качество игры, совсем не жалко потраченных денег на игру. Пять лет не стоят того, чтобы сэкономить тысячу. Иногда даже забываешь, что игра стала бесплатной. Вот настолько мало изменений, что определить такую банальную вещь сложно, если не разбираться.

За реальные деньги можно купить дополнение с реальными автомобилями. Уже появились такие бренды, как: Aston Martin, Bugatti, McLaren, BMW, Ford, Nissan и многое другое. Коллаборации стабильно проходят каждый сезон, и добавляют в игру новый автомобиль. В особенности хорошее обновление выходит после завершения турнира.





Частично все таки донат влияет. Если мне не изменяет память, то в игре есть несколько автомобилей, которые были в DLC и имеют уникальный хитбокс. В таком случае в некоторых сценариях действительно можно получить преимущество над теми, кто отказался от доната, даже маленького.

Графика, управление, физика:

Графика плавно улучшалась, и с каждым годом становилась все лучше. На данный момент графика не режет глаз, и при этом игра спокойно выдает 144+FPS. Запустить такую игру можно даже на слабом ПК, если у вас, конечно, имеется нормальный DirectX, а не ПО времен динозавров. Та же GTX 560 неплохо тянет игру, вроде бы 75+ выдавала без проблем. У видеокарт сегментом выше будет вообще все идеально и без просадок.

Физика значительно поменялась, и добавились интересные фишки при дриблинге. Ранее автомобиль был тяжелым, а сейчас он как пушинка летит в воздух за мячиком. Если раньше по стенам лазили ради интереса, то сейчас таким образом играет все комьюнити (кроме новичков на бронзе, хотя даже там игроки уже понимают суть проекта). С момента релиза уже придумано столько трюков, сколько вы в жизни не видели. И да, есть люди, которые добиваются успеха в фристайле и едут на специализированные турниры зарабатывать навыками. Обуздать первый барьер к фристайлу можно через ежедневные тренировки по 10 минут, и конечно опыт в игре. Чем больше рискуете — тем больше навыков у вас будет, но и проигрышей на первых порах будет много.





А управление это стандартный спор всего сообщества Rocket League. Что выбрать: клавиатуру или геймпад? Я сразу выскажу свое мнение по этому поводу: все зависит от того, как и где вы играли раньше. Был ли у вас опыт игры на геймпаде? Если да, то на геймпаде будет в разы проще адаптироваться к сложному управлению, хотя и трюки из-за стиков выполнять сложнее, но они более красивые. На клавиатуре тоже можно эффективно отыгрывать. В топе мира сидят сотни человек, которые играют на клавиатуре и горя не знают. Главное это определиться, что именно вам подходит. Послушав блогеров, вы точно не получите хороший ответ на ваш случай. Я отыграл тысячу часов на клавиатуре, и потом решил перейти на геймпад. Когда я наконец-то несколько адаптировался к новому безграничному управлению, мне стало играть в разы интереснее и легче. При этом навыки с игры на клавиатуре не пропали. Это то же самое, что и знание двух и более языков. Лучший совет это взять, и протестить оба варианта. Пару десятков часов на клавиатуре, и потом также на геймпаде. За 20-25 часов вы уже должны знать базу и попасть на условное золото в ранге. Если не попали, повод задуматься, нужна ли вам эта игра. Когда попробуете два варианта, вопрос отпадет сам собой, поскольку ощущения от игры сами подскажут, в какую сторону дальше двигаться. И важно, бездумно копировать управление у других игроков — плохое решение. В лучшем случае вы будете долго привыкать, а в худшем — станете настоящей бронзой. В этой игре нужно лишь отталкиваться от сборок и делать так, как вам удобно. Главное, чтобы основные кнопки были видны и доступны вам всегда без особых усилий (да-да, правда кнопки все важны). Если уже отыграно сотню часов на клавиатуре или геймпаде, все равно попробуйте сменить устройство для управления. Сперва будет сложно, а потом, вероятно, приятно и хорошо для вас самих.

В плане багов разработчики сильно косячат. Баг со случайным нажатием существует в игре уже более трех лет. Так где нормальный хотфикс? Нет, ну может у меня руки такие, что так происходит, но у других игроков имеются аналогичные проблемы. Хотя должное отдать создателям можно, данный баг стал проявляться в меньших количествах. Долгие загрузки при первом запуске и вылет интернета — это как диета. Временно все нормально, а потом все ошибки наваливаются на вас в один день.

eSports, фан-турниры, русское сообщество:

Киберспорт в игре продолжает развиваться в хорошую сторону. С каждым годом приз становится больше, и каждый финал непредсказуем. Все настолько динамично, что и смотреть приятно без перевода. Да и от особых наград за трансляцию не откажусь. Попасть в команду можно, но для этого придется научиться хорошо играть и заслужить уважение в малых сообществах. Благо таких сообществ по всему СНГ много. Некоторые создатели проводят фан-турниры с реальными призами. Вот это и есть лучшая тренировка перед походом в киберспорт. Даже в 2023 году не поздно начать тренироваться. Ничего не предвещает, что Rocket League будет закрыта.

Вывод:

Игра достойно показывает себя даже в 2023 году. За восемь лет разработчики проделали огромную работу, и даже после такого времени игра не надоела окончательно. Бывало после плохих матчей покидал игру, но это длилось пару месяцев, потом как зависимый возвращался и играл, играл, играл до отказа. Кончено, с таким подходом я опять покидал игру и возвращался. Сейчас начал играть умеренно и стало легче. Да и смысла играть много нет, вы теряете концентрацию уже после 5 рейтинговых матчей. А в состоянии "дай поспать" сделать трюк так сложно, что просто нереально. Мышечная память она такая.

Плюсы: Минусы: Киберспорт, турниры и большое сообщество СНГ.

Большинство игроков - токсики.

Много режимов и бесплатных турниров.

В Epic Games нужно донатить 500 кредитов.

Реальные бренды автомобилей. Коллаборации.

Баги с управлением.

Отличные сезонные обновления.

Много гринда, если хотите добыть ценную награду.

Физика и динамичность матчей.

Зачастую скучные испытания.

Кастомизация.

Обновления с повесточкой, бывает и такое.

Поддержка Steam Workshop. Поддержка доп.инструментария BakesMod.

Убивает нервы при игре без друзей.

Недонатные лутбоксы с наградой.

Сервера.

Активная поддержка и развитие.

Некоторые DLC возвращаются обратно в игру спустя время. Я вообще покупал автомобиль ради эксклюзивности...



Ах, да. Читеры тут тоже появились. Они используют ботов, которые изначально задумывались как помощь в тренировках. Зачастую вычислить читера в динамичной игре не получится, но если есть подозрение можно сохранить реплей, подтвердить обвинение и написать в поддержку. Создатель бота уже сотрудничает с Psyonix. Совместно команды ищут решение проблемы.