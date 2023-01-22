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Смартфоном в 2023 году никого не удивишь, однако если денег мало, а хороший аппарат хочется, тут уже возникают проблемы, что же выбрать то, как порадовать себя, чтобы потом не расстроиться еще сильнее из-за потраченных впустую денег? А все просто, не брать плохие девайсы. Давайте разберемся, что сейчас можно взять по умеренной цене и получить неплохой экспириенс.

Realme 10:

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Realme известна своими неплохими устройствами, которые не такие уж и дорогие, в целом, пойдет, и потянуть это может каждый. И так, за 20 тысяч рублей можно получить вот такие вот характеристики: это, во-первых, царские как для бюджетника 8 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти, это неплохой размер в виде 6.4 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей и Amoled экраном, это 50 МП основная камера, это в целом приемлемый средненький процессор MediaTek Helio G99, и это даже 90 Гц дисплей. Имеется поддержка карты памяти Micro SD, что не во всех флагманах сейчас найдешь, и можно поставить ее размером вплоть до 1 ТБ. Имеется разъем 3.5мм, работает на новейшей прошивке Realme UI на основе последнего Android. Питает этого не зверя аккумулятор на 5000 мАч, с технологией быстрой зарядки на 33 Вт. Имеется стандартный для всех сканер отпечатков пальцев и распознавание лица, а также G-сенсор (акселерометр), даже в игры поиграть можно будет, если, конечно, процессор потянет, а с этим мы сейчас и разберемся.

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По дизайну смартфончик неплох, камера двойная, и без всяких плиточек в стиле Iphone, также фронталка в экране сбоку, что не бесит при использовании. Рамки не симметричны, но, а что вы хотели за такую цену? В целом сама нижняя рамка не такая уж и большая, за такую цену сгодится. За 20 тысяч еще никто закругленного дисплея не просил, так что, вот так. Корпус очень тонкий, всего 7,95мм. Создатели улучшили ночную съемку, и улучшили искусственный интеллект, так что даже иногда получится сделать фотку и выложить в социальную сеть.

Что интересно: можно расширить свои 8 ГБ оперативной памяти еще на 8 ГБ, но это будет стоить вам некоторого места на смартфоне, и конечно, эта замена будет работать в разы медленнее, но если срочно нужно использовать много приложений, ресурсоемкое приложение или кучу вкладок в хроме, всегда пожалуйста, возможность имеется.

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Процессор в AnTuTu набирает 400 тысяч баллов, что конечно не сравнится с топовым Snapdragon 8 gen 2 либо 1, ибо они уже перешагнули отметочку в миллион баллов, но все еще это позволяет играть во все игры на минимальных настройках, а кое-где можно поставить и высокие.

Выбрать можно также версию на 8/128, что обойдется вам в 18 тысяч рублей, или же 4/128, что будет стоить 16 тысяч. Есть красивый цвет с градиентом, такой голубой, оранжевый, и еще какой-то, либо черно-синий с красивейшим переливом. Тут определиться уже сложнее, я бы, конечно, брал первый вариант, как по мне, красивее.

В комплекте имеется чехол, прозрачный, хотя тогда портится весь крутейший градиент. Чехол успешно защищает блок камер. Упадет на стол — ничего не случится. Защитная пленка наклеена с завода, что плюс, не надо переплачивать за защиту. Есть даже защита от попадания воды, но купать его конечно не стоит. Упадет в лужу — не страшно, в рис на пару дней положите, живой останется.

Xiaomi 12 Lite:

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Любите Китай, Xiaomi, какое никакое качество и крутой дизайн? Mi 12 Lite всего за 39 тысяч рублей в комплектации 8/128 к вашим услугам. Здесь то уже и характеристики лучше, чем у прошлого, но и цена кусается. Тут вам и процессор от компании Qualcomm, и Amoled 2400x1080 экран с лопаточной диагональю 6,5, HDR10+ и Dolby Vision, частота вплоть до 120 Гц, и основная камера на 108 МП — надо брать...

Широкоугольная камера 108 Мп, сверхширокоугольная камера и макрокамера обеспечивает хорошие фотографии, а хорошая производительность достигается благодаря крепкому середнячку Snapdragon 778G 5G, а это 521 тысяча попугайчиков AnTuTu. Плюс Xiaomi сумела создать более или менее нормальное охлаждение. Беда в том, что расширить память с помощью Micro SD не получится.

На экране расположился сканер отпечатков пальцев, и конечно, всеми любимая фронталочка по центру в виде кружочка. Имеется ИК-Порт, стереодинамики, и стандарт защиты IP54, опять же в лужу упасть может, не больше. Аккумулятор тут установлен на 4300 мАч, однако заряжается он с помощью 67 Вт зарядки за 37 минут. Есть гироскоп и акселерометр.

Можно выбрать три расцветки: черный, светло-зеленый с градиентом, и розовый с градиентом, который отдает оранжевым, очень красиво. Важно, что защитная пленка также наклеена с завода. Рамки, пойдут, если сравнивать с другими устройствами в среднем ценовом сегменте. Чехол в комплекте — ужасен. Сзади стекло.

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Минусы: цена, уже не топ за свои деньги. Нет Micro SD и 3.5мм.

Плюсы: тонкий, легкий, градиент, "люкс", Snapdragon, рамки за свою цену, стекло сзади.

POCO X4 GT:

Крепкий середнячок с хорошим процессором, который достойно держится под нагрузками - Poco X4 GT всего за 26 тысяч рублей за версию 8/128 ГБ. За такую весьма малую цену вы получаете отличный экран в виде IPS матрицы с разрешением 2460х1080 пикселей, это яркость 650 Нит и размер 6.6 дюйма, но что самое главное, это конечно поддержка 144 Гц.

За производительность тут отвечает процессор Dimensity 8100 с частотой 2.85 ГГц, имеется 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной (что есть минимум для 2023 года). Есть поддержка UFS 3.1, но отсутствует слот под Micro SD, вот это, конечно, печалит, ибо 128 ГБ может и не хватить при определенных сценариях. Процессор в AnTuTu вытягивает 824 тысячи попугайчиков, что идеально за такую цену, но платить вам придется материалами, об этом дальше. Зверя питает аккумулятор размером в 5080 мАч, с поддержкой Power Delivery 3.0 и блоком в 67 Вт. Время зарядки — около 50 минут, а автономности при умеренном использовании хватает на целый день, если не учитывать игры конечно же, или совсем сложные сценарии при 4G+нагрузке+яркости.

Камера здесь стоит на 64 МП, имеется ультраширокий объектив и макрообъектив. Снимает в 4К/30 FPS, а вот фронталка подкачала: 16 МП и съемка лишь в 1080/30 FPS, прямо как в флагмане Xiaomi 13. Присутствует mini-Jack (3.5 мм) и USB C 2.0, ИК-Порт, NFC-чип и поддержка 5G имеется. Сканер отпечатка пальцев сбоку, и круто, что сделали возможным стереозвук. Кстати да, беспроводная зарядка здесь не поддерживается, придется платить за более дорогие смартфоны, чтобы получить эту "царскую" фишку.

Сзади смартфон выполнен из пластика, но красиво переливается, есть маленький градиент в некоторых моментах. В комплектации есть чехол и пленка для защиты смартфона, стандарт для всех среднебюджетных устройств.

Рамки очень тонкие, за такую цену дисплей покрывает 85% устройства.

Плюсы: несомненно процессор, за такую цену — мощно и позволит долго пользоваться аппаратом без тормозов в оболочке. Присутствует 3.5мм. Батарея держит отлично, 144 Гц и IPS матрица. Быстрая зарядка. Стереозвук. Градиент, рамки.

Минусы: отсутствие Micro SD, хотелось бы больше встроенной памяти. Фронталка, если сравнивать с другими производителями ни к чему, отсутствует беспроводная зарядка, и стоит USB 2.0. Пластик :)

Redmi Note 11 Pro+:

За такое устройство у нас просят 27 тысяч рублей, а чем устройство может удивить за такой прайс? А вот хорошим экраном, производительным процессором, мощным зарядным устройством и стереозвуком, а также красивым дизайном. Начнем с экрана: тут вас встречает матрица Amoled с разрешением 2400x1080 и соотношением 20:9, имеется 120 Гц и HDR10, а размер сего чуда 6,67 дюйма.

За то, чтобы смартфон радовал вас хорошей скоростью работы отвечает процессор Dimensity 920 5G с 2,5 ГГц, а также 8 ГБ оперативной памяти и 256 встроенной, однако можно взять версию на несколько тысяч дешевле и получить всего 128 ГБ, но этого, конечно будет не хватать при определенных сценариях в 2023 году. Имеется Micro SD и поддержка UFS 2.2 (староват, но что поделать, приходится платить за малую цену). Смартфон не игровой, а потому набирает 500 тысяч баллов в AnTuTu.

Питает устройство аккумулятор на 4500 мАч, мощность зарядки - 120 Вт, прямо как в нынешних флагманах. Заряжается до 100% примерно за 25 минут, а вот заряда по идее должно хватать на день беспрерывной работы. Беспроводную зарядку в такую модель, конечно же никто не завез, а потому и без нее обойдемся. Присутствует 3,5мм, ИК-порт, NFC, и разумеется 5G. Сканер отпечатка стоит сбоку, как и у прошлой модели, стереозвук и Google AR Core добавляют цены девайсу.

Устройство защищено по стандарту IP53, может упасть в лужу, и выживет. Задняя часть выполнена из стекла, а вот все остальное — противный пластик. Глянцевое покрытие при солнечном освещении делает из смартфона красоту. В комплекте есть чехол и пленка, как и всегда.

3 модуля камеры, основная на 108 МП, ультраширик на 8 МП и макро на 2 МП. Снимает в 4K/30 FPS, а вот фронталка не удивляет: 16 МП и 1080/30 FPS, ну хотя бы в экран встроена и не портит вид.

Имеется много различных расцветок, хотя в продаже сейчас не найти их все.

Плюсы: процессор позволяет поиграть в игры в свободное время, 120 Гц, Amoled, 120 Вт, Micro SD, 5G и NFC, 3.5ММ, IP53, стекло сзади.

Минусы: фронтальная камера, пластик, аккумулятор не самое лучшее, что есть на рынке, особенно если это смешивать с MiUi и конечно UFS 2.2.

Redmi 10A:

А этот смартфон подойдет вам, если с финансами беда, а телефон срочно нужен, рассматривать его как устройство на пять лет не нужно. Данное устройство можно купить всего за 9 тысяч рублей, и не ожидайте здесь экрана 144 Гц, 4K съемки и Snapdragon 8 gen 2. Бюджетник на временное пользование — да.

Начнем с экрана, здесь установлена IPS матрица с разрешением 1600х720 и соотношением 20:9, яркость - 400 нит, 60 Гц и защищен благодаря Gorilla Glass v3, размеры - 6.5 дюйма. Рамки — большие, фронтальная камера ужасная, но перетерпеть можно за такую то цену.

Здесь установлен процессор Helio G25 на 2 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, и если вы скажите, что это мало, то будете абсолютно правы, но, подождите, Redmi предлагает Micro SD размером до 512 ГБ, тут уже должно хватить если не скачивать различные игрушки по 10 ГБ каждая, да и таких размеров проекты тут даже не запустятся с нормальным FPS на минимальных настройках. Питает его аккумулятор на 5000 мАч с мощностью зарядки в 10 Вт... Без беспроводной зарядки разумеется. Ах, да, в AnTuTU набирает 100 тысяч баллов, а в GeekBench 491 балл.

Устройство выполнено из пластика, задняя крышка матовая с черным, серебристым и даже синим цветом имеется. Дизайн — пойдет, за такую цену, вполне, камера с крупной надписью Redmi и маленьким сенсором на 13 МП и 2 МП. Снимает в 1080/30 FPS, а вот фронталка только 5 МП и все те же 1080p. Любимая многими капелька кстати.

Имеется сканер отпечатка сзади, 3.5мм, 4G и MicroUSB. В комплекте можно найти чехол и защитную пленку, хех, за такую цену это отличные бонусы, вы знаете. Разумеется, за такую цену вы не найдете чего-то покруче, и ожидать вау-эффекта и крутой работы не нужно, а вот воспользоваться устройством как звонилкой или подарком ребенку в школу — вообще отлично. Аккумулятор при этом держит хорошо, ибо не чему кушать заряд, а вот царапается по отзывам — очень легко, потому чехол все таки взять стоит.

Плюсы: дешевый, тянет звонки и сообщения, а также мессенджеры;

Минусы: Нередко тормоза в MiUi, размер, MicroUSB;

OnePlus Ace:

А тут уже мощный представитель за умеренную цену в размере 32 тысяч рублей за версию 12/256 ГБ, но он и радикально лучше прошлых: и очень красивый экран с 120 Гц, и мощный процессор с 814 тысячами баллов в AnTuTu, и мощность зарядки в 150 Вт, и даже замедленная съемка и оптическая стабилизация.

И так: экран здесь с матрицей OLED с разрешением 2400x1080 и соотношением 20:9, 120 Гц и HDR10+ и яркость 950 нит. Размер - 6.7 дюйма, рамки при этом довольно маленькие, а фронталка не портит вид устройства.

За работу отвечает процессор Dimensity 8100-Max на 2.85 ГГц, можно взять версию на 8 ГБ оперативной памяти, а можно и все 12 ГБ прикупить, также и со встройкой: от 128 ГБ и вплоть до 512 ГБ. UFS 3.1, а MicroSD не дали. Потому брать 256 ГБ обязательно. Набирает 814 тысяч баллов в AnTuTu, что всего на 500 тысяч меньше нынешних флагманов, а в GeekBench выдает 3523 балла — будет хватать на любую игру, приложение и 4K видео.

Аккумулятор здесь на 4500 мАч с зарядкой на 150 Вт, для того, чтобы зарядиться до 100%, хватит дать ему 30 минут. При этом с таким процессором он может работать целый день, если конечно не нагружать его 24/7. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет, да и в последний OnePlus 11 ее тоже не положили, не велика потеря, так сказать. Задняя часть выполнена из стекла, а все остальное из пластика, глянцевое покрытие и градиент присутствуют, дизайн очень хорош, а вот камеры — нет (дизайн).

Установлена основная камера на 50 МП, ультраширик на 8 МП и поддерживается замедленная съемка, а также 4K/30 FPS. Фронталка здесь на 16 МП и снимает в 1080/30 FPS. В комплектации идет чехол и защитная пленка. Сканер отпечатка в экране и стереозвук имеются. Учитывая хорошую прошивку OnePlus, летать он будет долго, да и все приложения будет поддерживать еще несколько лет.

Плюсы: камера, дисплей, оперативная память и встроенная память, процессор, рамки и дизайн, стекло сзади и зарядка на 150 Вт, а также быстрый сканер отпечатка и стереозвук, прошивка;

Минусы: как и везде: отсутствие беспроводной зарядки, дизайн основной камеры и пластик;