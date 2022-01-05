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Начну с ответов на вопросы по предыдущей статье «Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году». Многие назвали автора статьи "нищебродом" и так далее, однако на деле они не прочитали всю статью до конца, либо не поняли сути написанного. Повторюсь еще раз для всех: я могу позволить себе купить хоть RTX 3090, но не считаю трату денег на эту видеокарту целесообразной при таком ценообразовании и других обстоятельствах.

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Кто-то там еще всякие поговорки и прибаутки про бедность писал, но отвечу цитатой небезызвестного классика: «Бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто.»

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Так что отделяйте зерна от плевел (это тоже цитата) в добром здравии и при полном рассудке, включайте и задействуйте всю квантовую мощь миллиардов нейронов головного мозга. А я продолжу.

Покачиваясь в кресле с бокалом глинтвейнаи смотря в семейном кругу стриминговый сервис Netflix, первого числа настоящего года в мой твиттер прилетела срочная новость касательно Intel.

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Но перед тем как перейти к новости, я расскажу вам, что же я посмотрел и что меня повергло в шок, также, как и новость любимой компании с синим логотипом. Советую всем, кому меньше 15, да, впрочем, и старше 30 посмотреть киноленту знаменитого режиссера Ридли Скотта «Не смотрите наверх». Ссылка на «Кинопоиск». В ней заключен просто глубинный смысл нашего бытия и того будущего, которое может наступить. Спойлер – оно не радужное.

В этой киноленте я нашел для себя все ответы на вопросы, почему же я не купил видеокарту в ушедшем году, и почему я её не куплю в этом, при сохранении таких же темпов развития общества и мировой экономики. А также такого же отношения геймдевов к своей пастве и производителей микроэлектроники в том числе, куда входят моя любимая Nvidia, AMD и особенно Intel.

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С Intel я на короткой ноге (это также цитата), я очень давно использую продукцию этой компании, как для удовлетворения личных бытовых потребностей, так и в бизнес среде. Сервера на процессорах Intel работают быстрее, хотя перефразирую, используемый софт на процессорах Intel работает быстрее. В ряде случаев виноваты разработчики ПО, которые по известным причинам (а для кого-то неизвестным (Гугл в помощь)) уделяют больше внимания именно этой компании, а также само железо, которое способно быстро и качественно исполнять код, благодаря современным AVX инструкциям.

Не просвещенные скажут, мол cдались нам эти AVX инструкции различных версий, есть масса других (например, TSX), наши Ryzen и так хорошо работают в играх, и даже Intel 11900К хорошо «тянет». . Но в 12-м поколении процессоров для десктопного сегмента Intel отжалела AVX512 индукции и отсыпала других плюшек. Но возвращаясь к серверам, если софт использует специальные инструкции, то работает он в пару раз эффективнее.

Ставя задачу по обновлению парка машин в 2022 году мы с коллегой остановились на процессорах Intel Core i9-12900KF. Данный процессор был выбрал как идеальный вариант для рабочих станций, обладающий всеми нужными инструкциями и плюшками, которые до этого момента были только в HEDT сегменте. Привет Socket 2066 )). Апгрейд был запланирован на март месяц уже наступившего года.

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И вот звонок в твиттер! Intel отключит поддержку набора инструкций AVX-512 в процессорах Alder Lake. Лорды и пэры, мэры и сэры выразились бы кратко – WTF? Нас эта новость тоже застала врасплох. Мартовские планы мы пока отложили. Что вообще происходит?

Представьте, сначала ребенку дали конфетку, а потом отняли – плохо. Но если ребенок поплачет и престанет, то остановка бизнес-процессов ударит по финансовой репутации компании. Хорошо, что пока эти инструкции не научились выключать в UEFI удаленно, как телевизоры Samsung, купленные не в регионе постоянного использования по прямому назначению. Погуглите по этой проблеме, это наше будущее, как и фильм Ридли Скотта, по ссылке вверху.

Многие обладатели Альдер Лейков уже прочувствовали все прелести новых процессоров и используют всю их мощь по назначению. Для сомневающихся простой пример – эмулятор Play Station 3 обретает второе дыхание на этих замечательных процессорах, у которых только один недостаток – наличие E-ядер. Уж лучше бы их отключили.

Эта история с принудительным отключением того, что было уже реализовано в железе и использование этого функционала потребителями вызывает шок и прецедент повторения серии таких подарков от производителей не только на Новый Год.

Процессоры сильно греются, много жалоб? А давайте через месяц после релиза отключим пару ядер, удаленно. Жара спадет - суппорту будет полегче. И так далее.

Кто-то может заявить, чего опять разнылся бро? Используй старый UEFI и не парься. Дома этот вариант возможен, но если в этих версиях UEFI обнаружат критические уязвимости, благодаря которым вы попрощаетесь с конфиденциальными данными, то я бы не рискнул использовать такой UEFI в домашних условиях. А если это уровень предприятия?

В общем ситуация не радужная. Пока официального ответа о причинах такого явления в сети нет. Его может и не быть, важны лишь следствия и последствия. Я не буду продолжать далее развивать возможные варианты развития событий, хочется в комментариях действительно услышать умные и дельные комменты. Поэтому прежде, чем писать, посмотрите фильм «Не смотрите наверх», а потом мы продолжим обсуждение этой проблемы, надеюсь на ваше понимание.