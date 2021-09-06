Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

А как все начиналось! Еще в 2018-м, когда эту криптовалюту придумали, сколько было хвалебных речей! Chia – спасет Мир, Chia – это зеленая криптовалюта, за Chia последуют остальные криптовалюты, Chia – вернет видеокарты геймерам, Chia, Chia, Chia …

реклама

Стартовала Chia бодро! Курс рос, как на дрожжах, монетки складывались в ёлочку, а денюжки на полочку. Казалось бы, вот оно счастье, бери любую материнскую плату, добавь пару RAID контроллеров, одного блока питания должно хватить на все HDD/SSD, это ли майнерское счастье?

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По началу все так и было, но, когда жажда халявы и бесплатной наживы овладела несчастными, началась первая головная боль – подорожание накопителей. Люди брали кредиты, чтобы купить как можно больше накопителей, а еще более умные люди купили накопители и сразу же продали их майнерам, получав одномоментную прибыть в 100%.

реклама

Производители HDD и SSD тоже были в шоколаде. Шутка ли, продажи накопителей выросли в 2 раза, деньги начали литься рекой, в скорости все склады опустели и складские запасы были распроданы. Появился небольшой дефицит, соответственно и цены выросли в 2 и более раз.

Но, как говорят, цыплят по осени считают, так и подводят итоги ушедшего лета в первых числах сентября. Что случилось этим летом на рынке видеокарт можно прочесть здесь, тут главное не обжечься о комментарии.

Наступила осень, и некогда новая-зеленая крипта просела, причем просела капитально. В итоге стоимость одной монеты упала с 1685 до 210 долларов. Хотя мы все с вами знаем, что стоимость одной монеты равна – нуль рублей и столько же копеек. Мыльный пузырь вот-вот лопнет. Вот график роста, точнее падения монеты за год:

реклама

Из новостей слышно, что крупные майнеры на азиатском рынке начали сбывать свои устройства хранения информации. Причем они все это время хранили упаковку и в ряде случаем пытаются втюхать б/у HDD под видом новых, это касается и ssd. Поэтому будьте внимательны, покупая на Ali Express и других площадках такие накопители.

Сейчас виртуальные крестьяне вместо традиционной уборки риса, вынуждены в убыток продавать свои накопители. Вы только вдумайтесь в этот феномен. Вот здесь один горе-фермер жалуется, что уже имеет 62% убытков, а это только цветочки, ягодки будут к ноябрю.

По его словам, твердотельный накопитель емкостью 1 терабайт работает около 80 дней, а при нормальном использовании – 10 лет. У нас есть на этот счет поговорка: "Скупой платит – дважды, а майнер – трижды!"

реклама

Я решил с помощью E-katalog.ru просмотреть, что стало с ценами на ёмкие накопители и вот что получилось:

И возьму еще более емкую модель на 18Тб :

И еще один SSD, объемом 2 Тб:

Пока стоимости не пришил к первоначальному знаменателю, но как говорится движение пошло. Если посмотреть на графики, то видно, что с января этого года, а это почти 9 месяцев (за это время даже дети порой получаются) цена не спешит идти вниз в нашей рознице. Но ближе к концу графика, хвостик начинает падать вниз. Что должно заставить продавцов "отпустить" цены в свободное падение, мне мне неизвестно, но рано или поздно, но к декабрю ЭТО должно случиться , хотим ли мы этого, либо нет, но при сохранении таких темпов падения курса - это неизбежно.

Хочется верить, что манеры «эфира» и «биткойном» последуют такому же примеру и спасут мир от излишних выбросов СО2 своими фермами и дадут геймерам, то, что у них есть в избытке.